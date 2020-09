La residencia San Lorenzo de Telde suma ochos casos de coronavirus tras el cribado realizado por Sanidad

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha registrado ocho contagiados más de COVID-19 en la residencia privada San Lorenzo, situada en el municipio grancanario de Telde, después de realizar un cribado en el centro tras conocerse el pasado lunes que había dos positivos, ambos ingresados en el hospital, según han informado a este periódico fuentes del centro. Los nuevos infectados son siete residentes, todos ellos asintomáticos, y un trabajador, que tampoco ha presentado síntomas. Desde la residencia han informado que el cribado a los empleados no ha finalizado, por lo que la foto final de cómo entró y se propagó el virus en el edificio sigue siendo una incógnita. "No lo entendemos. Por ahora solo es un trabajador contagiado que no había mantenido contacto estrecho con los residentes que han dado positivo. Este viernes por la tarde conoceremos más detalles", aseguran.

La residencia San Lorenzo, con 221 residentes, restringió las visitas hace 15 días ante el avance de la pandemia en el Archipiélago, sobre todo en la isla de Gran Canaria. Los dos casos que siguen ingresados en el hospital acudieron al centro sanitario por otros motivos y fue allí donde, a partir de las pruebas realizadas, dieron positivo. Las fuentes consultadas plantean que quizá ambos infectados desarrollaron la enfermedad y extendieron el virus antes de hacer saltar las alarmas. Aunque, eso sí, siguen con las mismas preguntas. "¿Cómo entró? No lo sabemos". Desde el centro también han afirmado que se ha seguido en todo momento el protocolo y que existe una "zona COVID" para no mezclar a los internos.

Además, el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Villa de Agüimes ha confirmado a este periódico que los seis miembros del equipo directivo que fueron aislados por prevención tras el positivo de su director han dado negativo en la prueba PCR. El único contagiado, el director Vicente Suárez, ha asegurado que se encuentra bien, que "dentro de poco" recibirá el alta y que acudirá el próximo lunes al CIFP Villa de Agüimes para las presentaciones de los cursos semipresenciales.