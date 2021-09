Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria caen con fuerza en la lista de ciudades con mayor incidencia COVID

El Archipiélago ha comenzado septiembre con una incidencia acumulada (IA) a 14 días por debajo de los 140 casos/100.000 habitantes. Atrás queda ese fatídico 1 de agosto, cuando sobrepasó los 509 casos/100.000 hab. En esta tendencia a la baja de toda Canarias, en la que se resiste algo más la isla de Fuerteventura, destacan dos ciudades que han logrado reducir su incidencia a más de la mitad en los últimos 14 días. Ambas son localidades sureñas: Arona, en Tenerife, y Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria.

Hace dos semanas, Arona presentaba una IA a 14 días que sobrepasaba de lleno el nivel extremo, con 390 casos/100.000 hab. Actualmente, esa cifra es de 112 casos. Santa Lucía de Tirajana también ha experimentado una caída, sin embargo, la situación de ambas localidades ya era diferente. El municipio grancanario partía hace 14 días con una IA a 14 de 141 casos, un número ya favorable que ha seguido descrescendo y que a día de hoy puede presumir de estar en nivel de riesgo bajo, con 40 casos/100.000 hab.

Ahí no acaban las buenas noticias para las Islas. También la evolución de las dos principales ciudades de las islas capitalinas va viento en popa. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, aunque sigue siendo el municipio canario con más contagios, se ha registrado una tendencia a la baja del 44%. Es decir, hace dos semanas su IA a 14 días marcaba 656 casos/100.000 hab. y actualmente suma 370, casi la mitad menos.

En Las Palmas de Gran Canaria la celebración es mayor, aún si cabe. La capital de la isla redonda no solo ha experimentado también una caída con respecto a su IA a 14 de hace dos semanas (de un 55%), situándola en 301 casos/100.000 hab., sino que también ha desescalado varios puestos en el ranking de grandes ciudades españolas con más contagios, elaborado por elDiario.es, aunque se sigue posicionando entre las 40 primeras.

Hay otras dos ciudades que aparecen en este listado nacional, y no, no se trata de localidades tinerfeñas como ha venido pasando en los últimos meses. Por un lado, Arrecife, con una incidencia de 223 casos/100.000 hab. está en el puesto 91 (de 100). Si bien el municipio conejero no presenta la misma evolución que otras ciudades canarias, tampoco se ha visto tan afectada como estas durante el verano.

Puerto del Rosario es la ciudad que cierra el ranking, con 208 casos y también con una tendencia, algo más discreta, a la baja. Precisamente, la isla de Fuerteventura es la que actualmente presenta la IA a 14 días más alta del Archipiélago, con 168 casos/100.000 hab., siendo la media autonómica de 137.