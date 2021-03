El sindicato Co.bas solicita un tribunal calificador externo para "acabar con las dudas" en las oposiciones de la Policía Canaria. Se trata de una petición que realiza "ante las acusaciones de vulneración de las bases y de lazos de amistad o parentesco de algunos de los candidatos con miembros del cuerpo en las oposiciones", que se han celebrado desde el pasado 17 de febrero.

Además, ha exigido que las plantillas que se usen para las pruebas tengan numeración y que estas se realicen con bolígrafo, y no con lápiz y sin número de registro, como ocurre actualmente.

En este proceso, señala el sindicato, se repiten las dudas que ya caracterizaron la anterior convocatoria de 2019. Entonces, muchos de los participantes realizaron denuncias anónimas sobre vulneración del sistema de revisión; sobre supuestos prácticos que no entraban en el temario y que no se eliminaron tras las quejas recibidas, como según contemplaba el reglamento, debería haberse hecho; también las pruebas físicas levantaron indignación entre los participantes porque muchas no fueron grabadas y se realizaron en grupos reducidos, dentro de las instalaciones; y lo más importante quizás, aprobaron un número importante de personas relacionadas con la cadena de mandos y el cuerpo administrativo de la Policía Canaria.

A este respecto, cobas recuerda que la Ley 40 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas explica en su artículo 23 que “es motivo de recusación de los tribunales la amistad o enemistad con las personas que se presentan y hasta un cuarto grado de consanguinidad”.

“El proceso está plagado de errores, no podemos pretender construir un cuerpo digno de la confianza de toda la ciudadanía si el proceso de selección para entrar a formar parte del mismo está bajo sospecha”, asegura el portavoz de co.bas, Abraham Catalina, para quien no cabe otra opción “que poner un tribunal ajeno a unos y otros y dejar que tome las medidas que considere para llevar a cabo un proceso imparcial y libre de suspicacias”.