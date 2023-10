La suspensión de las clases no afecta a las universidades públicas canarias, que mantienen su actividad lectiva

El Gobierno de Canarias ha suspendido las clases en todos los centros públicos este miércoles y el próximo viernes 13 de octubre debido a la ola de calor que afecta al Archipiélago desde la pasada semana con temperaturas que superan los 36 grados.

La suspensión afecta a aquellos centros que dependen de la Consejería, pero no a las universidades canarias, que según explicó el consejero Poli Suárez este martes será una decisión que dependa de estos organismos.

La Universidad de La Laguna (ULL) ya ha anunciado en sus redes sociales que mantendrá su calendario y su actividad académica “tanto el día de mañana (miércoles), como el viernes, al igual que el resto de sectores productivos de la isla de Tenerife”.

Por su parte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha explicado a este periódico que, de momento, no tiene previsión de suspender las clases, aunque no descarta cambiar de decisión dependiendo de cómo evolucione la situación a lo largo del día. No obstante, sí que se han suspendido actividades al aire libre como aquellas previstas en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Suspensión de clases en los colegios

El consejero de Educación tomó esta medida este martes después de que se reportaran varios casos de desmayos en los centros educativos. Las AMPAS se oponían a que se suspendieran las clases pero los sindicatos mayoritarios, ANPE y STEC-IC sí que abogaban por la suspensión puntual.

Canarias vive desde hace una semana una ola de calor con calima que la Agencia Estatal de Meteorología ha calificado como como “excepcional”. Se espera que durante toda la semana se mantengan altas temperaturas y se ha decretado la alerta por riesgo de incendio forestal.