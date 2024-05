La Confederació del Xúquer emmarca la brega per l’aigua de l’Albufera en una “batalla política” per les eleccions europees

El PP valencià encoratja una nova guerra de l’aigua, aquesta vegada a costa del Parc Natural de l’Albufera. Els populars han obert un altre front des de l’executiu valencià contra el Govern central en vespres de la campanya per a les eleccions europees per la falta d’aigua en el llac. El Govern que dirigeix Carlos Mazón amenaça de presentar un recurs contenciós al ministeri que dirigeix Teresa Ribera, cap de llista del PSOE aquest 9 de juny, mentre els populars en les Corts Valencianes impulsen una proposta per a la seua reprovació, acusant la ministra socialista de mentir i incomplir les aportacions d’aigua que necessita la llacuna.

L’Albufera, que en l’últim any ha patit les conseqüències del canvi climàtic de manera evident, no té l’aigua necessària per a garantir un bon estat. És “el pitjor any hidrològic en els últims 23 anys”, segons el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo. El responsable de l’òrgan certifica que s’han fet les aportacions d’aigua necessàries al Parc Natural, xifrades en 50 hectòmetres cúbics, però assegura que no es pot garantir que haja arribat a la llacuna i això és competència de la Generalitat Valenciana.

Polo emmarca el conflicte en una “batalla política” a les portes de les eleccions europees, en què la ministra és la cap de llista del PSOE. Per a ell, és “evident que es tracta de generar una batalla política amb un assumpte que hauria de dilucidar-se en l’àmbit purament administratiu”. Així doncs, ha lamentat que es “pose en dubte” la faena dels funcionaris i “les dades que faciliten usuaris i comunitats de regants”. “Això no té a veure amb Teresa Ribera, no té cap poder de dir què es fa amb l’aigua” i “qualsevol polèmica ha de ser resolta entre la CHX, la Generalitat i l’Ajuntament de València”, ha conclòs el responsable de la confederació.

El Govern valencià insisteix a alimentar la contesa acusant directament la ministra de Transició Ecològica. “El Govern central posa en risc l’Albufera”, ha censurat la consellera de Medi Ambient, Salomé Pradas, que ha remés un requeriment perquè es complisca el cabal ecològic i acusa l’executiu d’“inactivitat negligent”. El Consell assegura que els informes tècnics conclouen que no es compleix el nivell d’aigua mínim que necessita la llacuna i culpen el Govern central i l’acusen tant de “trilers” com de “canviar el discurs”.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, i l’alcaldessa de València, María José Catalá, insisteixen que es posa en perill “la supervivència ecològica del llac”, per bé que “no és una broma per a estar amb acusacions de vosté menteix”, i urgeixen Ribera a aclarir les aportacions que “no consten a ningú”. Mentrestant, el grup popular en les Corts Valencianes ha presentat una moció per a reprovar la ministra socialista per “incomplir la paraula donada”.

Cabals ecològics

Segons ha detallat la CHX, el repartiment d’aigua des de l’octubre passat s’ha produït així: 14,54 hectòmetres cúbics a través de la séquia de Favara, 3,5 de la séquia de l’Or, sis de la Séquia Reial del Xúquer i 26,17 de la de Sueca. El pla hidrològic estableix 20 hectòmetres cúbics d’aportacions ambientals, 10 hectòmetres cúbics del sistema del Xúquer i deu més del Túria. Indica la confederació que no hi ha una conducció directa de l’aigua des dels rius al llac, sinó que es fa per les séquies i depén dels regants, per la qual cosa “és impossible mesurar” els recursos que arriben finalment des de l’organisme de conca. Es mesura el que arriba a les séquies i aquestes no tenen un altre camí que el llac, assenyala. “Quan es diu que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer menteix en les seues dades, menteixen els regants? No creiem que els regants menteixen”, insisteix el responsable arran de les crítiques de la Generalitat Valenciana.

Les organitzacions ecologistes implicades en la gestió del Parc Natural recalquen que van advertir en les al·legacions presentades al Pla Hidrològic, que va entrar en vigor el gener de 2023, “que els cabals ambientals de l’Albufera no eren prou i, sobretot, que no estaven garantits els requisits hídrics fixats en 210 hectòmetres cúbics. Només els 14,5 hectòmetres cúbics procedents de la modernització de la Séquia Reial eren reals, un 7% del total que s’ha estimat necessari per a la bona salut de l’Albufera”. A més, reclamen que els requisits hídrics ambientals que necessita la llacuna s’incloguen en el pla de gestió d’aquest espai, necessari per a pertànyer a la xarxa Natura 2000, un document obligatori des de fa anys que encara no té, “incomplint la normativa europea”.