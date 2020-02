Un vecino de Tasarte, tras volver a su casa afectada por el fuego: "Está en estado catrastófico"

El vecino de Tasarte (Gran Canaria) Álvaro Delgado ha podido regresar esta tarde a la casa familiar tras el paso del fuego, que ha dejado la vivienda en un estado "catastrófico", ya que "no se puede salvar nada", según ha señalado a Efe.



"Se está cayendo el techo, se ha perdido todo", lamentaba este vecino cuyo inmueble está situado al pie de uno de los barrancos afectados por las llamas y ha quedado "calcinado por completo", ha explicado Delgado.



El suelo ha estallado, al igual que varias bombonas, lo que ha causado estragos en paredes, techos y en parte de la fachada, ha explicado.



Por lo que parece, "el fuego ha entrado desde el barranco por las palmeras" y "ha arrasado con todo" lo que había en la casa.



Al entrar en la vivienda ha encontrado muerto a su perro Thor, un yorkshire al que acogió con apenas dos meses, y a otras dos mascotas que estaban en la casa en el momento del fuego y que no pudieron escapar de las llamas.



Visiblemente afectado por encontrar a sus animales calcinados, ha esperado a que llegaran sus padres, que han recibido la noticia entre gritos y lágrimas. "Mi madre tiene problemas de salud, está muy nerviosa" y "toda su vida y sus ahorros estaban en esta casa", y de un día para otro se han quedado "sin nada".



Es "muy triste", ha confesado, pues sus padres "son personas humildes, con un sueldo de 420 euros", por lo que es muy difícil que tengan capacidad económica "para arreglar este desastre".



Los vecinos del pueblo de Tasarte tuvieron que abandonar sus hogares ante la cercanía del fuego el sábado por la noche, dejando atrás sus pertenencias, sus casas y sus animales. Hasta las 16.00 horas de esta tarde no han podido volver a la zona, una vez que los equipos de extinción del incendio abrieron la vía al tráfico al comprobar que era seguro.



El incendio que comenzó en Tasarte y que ha alcanzado parte de la Reserva Natural Integral de Inagua ha obligado a más de 200 personas a confinarse y a evacuar núcleos poblacionales cuyos habitantes han podido regresar a sus viviendas a lo largo de la jornada de este lunes.



El fuego, tal y como ha informado este lunes el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, "no está controlado ni extinguido" y para combatirlo se incorporarán medios aéreos este martes a los efectivos que trabajan en la zona.