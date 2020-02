Los vecinos de Tasarte, "preocupados" tras días "muy dificiles"

Vecinos de Tasarte, zona donde se originó el pasado sábado el fuego que afecta a Gran Canaria y de la que tuvieron que ser evacuados, han manifestado estar “muy preocupados” por sus viviendas, pues “desconocen cómo está el pueblo” y han dicho que están siendo unos días "muy difíciles", de "miedo y nervios".



En la residencia escolar La Ladera, en Cuermeja -que se encuentra en el municipio de La Aldea de San Nicolás al igual que Tasarte-, han pernoctado en torno a 30 personas del citado pueblo, a la espera de volver a sus hogares ya que la cercanía de las llamas y el humo obligó la noche del sábado a su evacuación.



Estos vecinos han roto en aplausos este lunes cuando han conocido la noticia de que la carretera GC-200 volvía a estar abierta y podían regresar al pueblo. Primero han podido volver los vecinos evacuados al camping de la playa de Tasarte y una guagua llevará a los demás.



La vecina de Tasarte María del Mar Hernández ha dicho estar “preocupada” por la situación porque “no sabe nada”. Tal y como ha recordado fue un momento de “mucho miedo” porque “se veían las llamas encima”, dentro del pueblo, donde “se propagaron muy rápido”.



Los vecinos “trataron de hacer cortafuegos pero no les dio tiempo y se les echó encima”, ha recordado.



Desde el sábado, María del Mar Hernández y vecinos de la zona fueron evacuados a la playa de Tasarte, donde pasaron “una noche muy difícil” con “un viento huracanado, un humo insoportable, y cenizas”. "Ni los mayores habían visto nunca un viento como ese", ha recalcado.



Esa noche “el viento levantaba piedras, tiraba las ramas de los árboles y los postes de la luz”, por lo que tuvieron “mucho cuidado y mucho miedo”, fue “muy dura”, ha concluido.

Vecinos de la localidad de Tasarte, que fueron desalojados por el incendio forestal, alojados en la residencia escolar de La Aldea. EFE





Hernández confía en que su casa esté en buen estado y dice que "por suerte" sus animales están con ella. Asegura que sabe de viviendas de vecinos que “sí tienen daños y que se han perdido fincas”, por lo que se ha mostrado triste y nerviosa.



“Es tu pueblo y tu gente, y eso toca”, pues se conocen “de siempre”, ha indicado Hernández, quien lamenta no disponer de información del resto de los habitantes del pueblo, aunque supone que “estarán evacuados en algún otro espacio o en casas de familiares”.



El vecino del pueblo Taiboni Mayor no pudo regresar a su casa desde el sábado después de trabajar, ya que cuando se disponía a volver le alertaron de que habían sido evacuados.



Asegura que tiene “mucha ansiedad” e incertidumbre porque “no sabe nada de la casa ni de los animales”, por lo que está “muy preocupado y un poco desesperado”.



Aunque el fuego no parece que haya alcanzado su vivienda, está “a la espera” de noticias, ya que las últimas horas han sido “de muchos nervios sin saber a dónde ir y a quién llamar”.

Además, ha expresado su agradecimiento “a todos los vecinos de Tasarte que han ayudado y se han movilizado por el pueblo”, que “se ha unido” con el fuego.



Emilia Díaz también es vecina de Tasarte pero no fue evacuada porque tampoco pudo regresar a su casa el sábado desde La Aldea, donde ha permanecido desde entonces.



Díaz asegura que les han tratado muy bien, aunque está preocupada porque su marido “quedó allí” y no ha podido comunicarse con él. “En la casa no está”, por lo que confía en que se encuentre "con los desalojados que permanecen en la playa”.



No sabe “cómo estará la casa” porque “el fuego llegó alrededor” y no quiere perder la esperanza, aunque los vecinos le han comentado que “las llamas eran terribles”, por lo que está “muy preocupada” ante la incertidumbre de lo que se encontrará.

José Díaz Medina, vecino de Tasarte y natural de Artenara, ha asegurado que “estas cosas no se esperan” y que cuenta con que algunas pertenencias "no se podrán recuperar”, si bien quiere creer que todo quede en “daños materiales y sin sorpresas” en su vivienda y en la de los vecinos de su zona.



Ha dicho que se temía que iban a ser evacuados al ver el fuego tan cerca y que también está preocupado por sus propiedades y por los vecinos de los que no tienen información porque “cada uno ha escapado cuando y como ha podido”.