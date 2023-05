La Guardia Civil alerta del aumento de estafas suplantando a entidades bancarias, que han dejado 45 denuncias y 35.000 euros defraudados en Gran Canaria

La Guardia Civil de Las Palmas ha alertado de la difusión de una estafa masiva suplantando entidades bancarias que por el momento ha conllevado unas 45 denuncias y 35.000 euros defraudados en la isla de Gran Canaria.

Según informa la Benemérita, se ha detectado un incremento de estafas dirigidas a clientes de entidades bancarias, en la que contactan con los afectados mediante la técnica de SMS conocida como 'smishing' y posterior llamada telefónica haciéndose pasar por un gestor bancario con el objetivo de conseguir las claves y autorizaciones que la banca remite por SMS a la víctima para la retirada del efectivo móvil.

Por su parte, la investigación se inició por el Equipo @ de Las Palmas a raíz de la primera denuncia el pasado 3 de abril.

Procedimiento inicio de la estafa (phishing)

Esta técnica de engaño se inicia mediante la recepción de un SMS o mensaje de texto en el que se hacen pasar por la entidad bancaria del perjudicado, en este mensaje alertan de una retirada de efectivo de 300 euros o de un acceso (login) no autorizado a sus cuentas, indicando que si no son ellos procedan a pinchar en un enlace que abre una página web idéntica a la utilizada en la banca on line de la entidad bancaria.

Por su parte, la página web está creada para robar nuestras claves y presenta la misma apariencia que la original del banco, en la que solicitan las claves de acceso, por lo que una vez introducidos ya los ciberdelincuentes cuentan con nuestras claves de usuario y contraseña.

Una vez tienen la información de acceso a banca on line, los ciberdelincuentes acceden a todos nuestros datos y productos contratados (el estado de las cuentas, nombre y apellidos del titular, nombre del gestor bancario, etc...) y con toda esa información en su poder, el siguiente paso consiste en realizar una llamada telefónica a la víctima ('VISHING').

En esta llamada telefónica a la víctima, los estafadores se hacen pasar por la entidad bancaria, e informan a la víctima que le están intentando realizar un cargo no autorizado y que para poder cancelar dicho cargo le llegaran unos mensajes de texto con códigos que en realidad son para autorizar las operaciones, y que tienen que ir facilitando al gestor para su cancelación.