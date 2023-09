El incendio forestal de Tenerife sigue activo y está prohibido entrar en el perímetro del fuego

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha pedido a la población de la isla ''sensatez'' y que no entre en el perímetro del incendio. El fuego, que ha afectado a casi 15.000 hectáreas de la corona forestal, sigue activo.

Dávila ha destacado que en el perímetro del incendio aún hay más de 110 personas que siguen trabajando de forma intensa en las labores de extinción y de recuperación de senderos y carreteras.

Así, entrar en la zona puede poner en riesgo no solo la vida de quienes lo hagan sin autorización, sino también de quienes trabajan en el área afectada por el fuego.

En el lugar se siguen llevando a cabo peligrosas labores, como fuegos técnicos y tala de árboles que no se llevan a cabo si no hay una seguridad “absoluta” de que no hay otras personas por la zona. La Guardia Civil aumentará el control y sancionará a quienes sean imprudentes y entren en el perímetro.

El Cabildo de Tenerife celebrará este lunes un pleno extraordinario sobre el incendio forestal. Durante el pleno se debatirá una proposición relativa a la adopción de acuerdos, a solicitud de los grupos políticos de la corporación insular, con una batería de medidas dirigidas a afrontar las consecuencias de los daños causados por el incendio forestal y las actuaciones futuras en esta materia.

El Cabildo ha recordado la prohibición de acceder a los montes de los municipios afectados por el incendio ante el peligro que supone para las personas.

Continúan las medidas de grado 3 en los municipios de Güímar, Arafo, Fasnia, Candelaria, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos, en las que se prohíbe hacer fuego en las áreas recreativas y de transitar por las pistas y senderos forestales.

La normativa también prohíbe la estancia en el monte y realizar fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas), así como las exhibiciones pirotécnicas y la utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas.

Además, no está permitida la circulación con vehículos a motor en las pistas forestales con finalidad recreativa, mientras que la actividad cinegética está prohibida en dichos municipios, salvo en Güímar y Fasnia, donde sí se permite.

El operativo de extinción desplegado este viernes está formado por 110 personas, a los que hay que añadir el personal de coordinación y logística que continúa trabajando en la emergencia.

Los helicópteros del Cabildo se encuentran actuando en Santa Úrsula y también se han producido pequeñas reproducciones en la zona de Acentejo y La Orotava.

El resto del personal del Operativo Brifor está desplegado en toda la isla en labores de vigilancia y extinción ante la posible aparición de conatos.

Hay 15 personas realizando labores de restauración y 20 personas trabajando en la adecuación de pistas forestales mediante la retirada del material afectado por el fuego.

Los accesos al Parque Nacional del Teide por la TF-24 (La Esperanza) y TF-21 (La Orotava) continuarán cerrados al tráfico durante varias semanas para garantizar la seguridad de las personas y facilitar los trabajos de extinción, y también la TF-523 (Subida Los Loros).

El acceso al Parque Nacional del Teide se puede realizar por Vilaflor (TF-21) y Chío (TF-38) y se ha modificado el corte del Teleférico, trasladándolo hasta el Portillo Alto, de tal forma que las personas puedan acceder a los restaurantes que se ubican en la zona.

En cuanto a los senderos del Parque Nacional del Teide, continúan cerrados en su totalidad: Sendero nº 1 La Fortaleza, Sendero nº 2 Arenas Negras, Sendero nº 8 El Filo, Sendero nº 14 Alto de Guamaso, Sendero nº 17 Igueque, Sendero nº 20 Volcán de Fasnia, Sendero nº 21 Corral del Niño a La Yegua Blanca, Sendero nº 25 Recibo Quemado, Sendero nº 29 Degollada del Cedro, Sendero nº 34 Montaña Limón, Sendero nº 36 Alto de La Fortaleza y Sendero nº 37 Cerrillar-Carnicería.

El Sendero nº 4 Siete Cañadas está cerrado parcialmente, desde el inicio por el Centro de Visitantes de El Portillo hasta su contacto con el sendero nº30 Los Valles (Risco de La Papelera), mientras que el Sendero nº 22 Lomo Hurtado está parcialmente cerrado, desde el inicio en contacto con el sendero nº1 La Fortaleza hasta su contacto con el sendero nº33 Montaña Negra).