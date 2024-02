Tenerife, la primera isla que publica una guía divulgativa sobre el cambio climático para la ciudadanía

El Área del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular de Tenerife y la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Integrales (ADACIS) han elaborado la primera guía de carácter insular para aquellos ciudadanos y ciudadanas que se pregunten cada día: ¿Qué puedo hacer yo para luchar contra el cambio climático?

Esta guía, realizada a través del Marco del Proyecto MAC-CLIMA, está cofinanciado en un 85% con Fondos FEDER y tiene como principal objetivo impulsar la creación progresiva de un tejido institucional, científico y social entre los países del espacio de cooperación para trabajar de forma coordinada en materia de adaptación y mitigación del cambio climático. El Cabildo de Tenerife es uno de los organismos que componen este Proyecto de iniciativa canaria, junto a los Cabildos de Gran Canaria (líder del Proyecto), de Lanzarote y de El Hierro, además de los Institutos TIDES y IOCAG de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC); la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los gobiernos de Madeira, Mauritania, Senegal y Cabo Verde.

El Gobierno insular promueve esta publicación con la pretensión de trasladar a la ciudadanía de sus 31 municipios información relevante sobre las causas y efectos del calentamiento global en el mundo, en Canarias y en Tenerife, además de una serie de sencillas y eficaces recomendaciones para que todas las personas residentes en Tenerife puedan colaborar, en la medida de sus posibilidades, en la lucha contra el cambio climático.

Los seres humanos han subido la temperatura del planeta hasta niveles nunca vistos en los últimos 2000 años, y Tenerife y el conjunto de las Islas Canarias no solo no son ajenas a esta realidad global, sino que la perciben y sufren de una forma particular y cada vez más evidente. En el reciente estudio La percepción del cambio climático en espacios insulares: el caso de Tenerife, del departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, se muestra que una abrumadora mayoría de la ciudadanía de la isla es consciente de la existencia del cambio climático (95,3 %), por encima de la media nacional y europea, y además, está muy preocupada por sus implicaciones.

El cambio climático en Canarias

En esta guía podemos consultar también los datos científicos pormenorizados de cuánto está contribuyendo negativamente Canarias a este cambio climático global. Y aunque las emisiones del archipiélago pueden representar un porcentaje aparentemente pequeño respecto a las emisiones globales (0,03% aproximadamente.), su aportación de gases contaminantes es muy elevada en relación a las reducidas dimensiones del territorio. Según el Anuario Energético de Canarias de 2021 (publicado por el Gobierno de Canarias con datos de 2020, aún con el impacto de la COVID-19), las islas más contaminantes son Tenerife y Gran Canaria, ambas por concentrar la mayor parte de la población y la actividad. Aunque es cierto que se están haciendo esfuerzos y avances en la transición de tecnologías fósiles a renovables, la mayor parte de la energía que hoy consume Canarias proviene de la quema de derivados del petróleo.

En el caso de Tenerife, aproximadamente el 80% de la electricidad es de origen fósil, aunque en la actualidad es la tercera isla en producción de energía eléctrica renovable con el 21%, después de El Hierro (56,1%) y Gran Canaria (23%). Le siguen Fuerteventura (18,2%), Lanzarote (10,5%), La Palma (10,3%) y La Gomera (0,2%), si bien la isla colombina aborda actualmente una revolución energética en materia de energía renovable que revertirá este índice en muy poco tiempo.. Sin embargo, no toda la contaminación atmosférica de las islas proviene de la generación eléctrica. En su conjunto, el transporte es el sector responsable de más cantidad de emisiones.

El transporte internacional (la aviación turística) supone, por sí solo, un tercio de las emisiones de Canarias, más que la suma del transporte por carretera, el marítimo y el aéreo nacional, que computa casi otro tercio. Y es que Canarias, con 2.200.000 personas residentes y una de las regiones más densamente pobladas del estado, recibió en 2022 más de 14 millones de turistas. Tenerife, con más de 930.000 habitantes, recibió 6 millones, y ello implica una demanda ingente de energía, de agua y de otros recursos esenciales, que se traducen en más emisiones de gases de efecto invernadero, de residuos, vertidos y otros tipos de contaminación.

Según los estudios recogidos en este trabajo de divulgación, Canarias necesitaría 27 veces su territorio para mantener el consumo actual de las islas y la absorción de los residuos que genera. Es decir, siendo un territorio de solo 7.493 km², necesita una superficie de más de 200.000 km² para mantener su nivel de consumo actual. “El impacto de la actividad canaria es totalmente desproporcionado. Canarias vive muy por encima de sus posibilidades, sobrepasando, por mucho, su capacidad de generación y de mantenimiento de los recursos” se puede leer.

La acción local y la repercusión global

Todas estas transformaciones que encaran la población tinerfeña y la humanidad entera requieren, según este trabajo divulgativo, de amplios procesos de conocimiento, participación y consenso social. “La solución pasa por crear una sociedad cualificada e involucrada a la hora de comprender los desafíos del cambio climático, sus causas y soluciones”.

Para ello, los consejos que se aportan en la guía van desde qué se puede hacer en materia de ahorro y uso eficiente de la energía, cómo reducir la huella de carbono derivada de la contaminación digital, información detallada para los usuarios que quieran apostar por el autoconsumo o las energías, consejos para el ahorro, la gestión del agua y residuos, o buenos hábitos de consumo. Del mismo modo, la guía propone una serie de propuestas para llevar a cabo buenos hábitos en el transporte tanto terrestre como marítimo y aéreo. En el caso de la contaminación producida por el tráfico aéreo, consejos como una buena planificación antes de viajar o evitar los viajes laborales en avión que se puedan sustituir por encuentros telemáticos.

En el documento se asegura que “todas las personas tienen el derecho y el deber de conocer la situación que se está atravesando en la actualidad, comprenderla y organizarse para tomar medidas sobre los cambios a realizar, y para que esto ocurra es imprescindible estimular el acceso a información veraz y rigurosa”.