Bermúdez: "Me encantaría que se produjera una censura también en el Gobierno"

El flamante alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, pocos minutos después de que prosperara la moción de censura para desbancar a la socialista Patricia Hernández, asegura que le "encantaría" que igualmente se materializara una iniciativa de similares características en el Gobierno regional, que permitiera a su formación volver a las tareas ejecutivas en una administración que Coalición Canaria (CC) ha presidido desde 1993 hasta el pasado año.

El líder de CC en la capital tinerfeña señala que la posibilidad de recuperar la Alcaldía -que perdió después de ocho años en las elecciones locales de 2019 a pesar de ser la lista más votada- no era contemplada hasta hace pocos meses y que su intención era continuar en la oposición hasta acabar la legislatura, pero una vez que dieron los números y ante la "evidente paralización del equipo de gobierno en el último año", según el argumentario que justificó la presentación de la moción de censura, "no podíamos quedarnos con los brazos cruzados". En este sentido, no descartó la posibilidad de que este cambio en la segunda ciudad del archipiélago genere otras alianzas y reemplazos en otras instituciones. "Puede ser que haya otras mociones", apuntó, antes de recalcar su aprobación a una iniciativa similar en el Gobierno autónomo.

Bermúdez califica de "acto de normalidad democrática" el desarrollo de la moción de censura celebrada hoy, de cuyo éxito estaba convencido antes de su toma en consideración " a la vista del convencimiento y la honestidad de la gente de honor que la rubricó". Con respecto a las palabras de la entonces alcaldesa durante el debate de la iniciativa, muy crítica con los argumentos y razones expuestas por los censurantes, el dirigente nacionalista considera que "la anterior alcaldesa ha dicho lo que ella cree; no estoy de acuerdo con lo dicho y, en muchas ocasiones, tampoco cómo lo ha dicho", pero prefirió no entrar en más polémica subrayando que "ahora toca trabajar y en eso estaremos, dejando a un lado la bronca política".

Recalca, eso sí, que "siempre he intentado tender la mano con el PSOE, pero la alcaldesa nunca me la pidió, ni me llamó" en los trece meses de gestión socialista en la capital tinerfeña.

A partir de ahora, precisa Bermúdez, "lo primero que haré será convocar a los agentes económicos, empresariales y sociales de la ciudad para conocer más al detalle su análisis sobre la situación y abordar los nuevos retos con sus prioridades".

El nuevo alcalde tiene también como tarea pendiente para las próximas horas cerrar la asignación de responsabilidades a los concejales de su grupo en virtud de la asignación de áreas acordada en el pacto para la moción. Así, y a la espera de conocer los encargados de las nuevas competencias municipales por parte de CC, por lo que respecta al Partido Popular, Guillermo Díaz Guerra será primer teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social, Servicios Públicos y Sanidad, mientras que Carlos Tarife llevará Urbanismo, y Alicia Cebrián, Deportes. Además, Evelyn Alonso, concejala tránsfuga expulsada de Ciudadanos, asumirá la segunda tenencia de Alcaldía y las áreas de Medioambiente, Movilidad y Promoción Económica, con la Sociedad de Desarrollo incluida.

Bermúdez entiende que Alonso podrá ejercer sin problemas esas competencias asignadas a pesar de su condición de tránsfuga, aunque no tenga dedicación exclusiva y no pueda recibir emolumentos por ello, según el acuerdo del Ayuntamiento, "de momento", precisó el alcalde, "a la espera de que se resuelvan los recursos que tiene en marcha" con el que considera todavía su partido.