Balance del primer año de Rosa Dávila en el Cabildo de Tenerife: defiende que la isla “está de moda” y el PSOE le pide que “deje de soñar”

Cuando se ha cumplido el primer año del pacto entre CC y el PP al frente del Cabildo de Tenerife, la presidenta de la Corporación, Rosa Dávila, ha hecho balance de este período bajo su mandato, como también lo ha hecho el grupo mayoritario en la institución, el PSOE. Mientras ella ha destacado que la isla ha dejado de estar paralizada, el secretario general del PSOE de Tenerife, Pedro Martín, le ha pedido que actúe en materia de vivienda, que solucione los datos de dependencia, “los peores de toda Canarias”, y que deje de hacer anuncios sobre movilidad y carreteras que no se traducen en resultados.

Por ello, Martín le ha pedido que “deje de soñar y de hacer anuncios” y “que empiece a resolver los problemas de los tinerfeños”.

Martín ha añadido, en referencia a las declaraciones hechas por Dávila sobre “poner de moda Tenerife”, que “el mayor desafío de la presidenta no puede limitarse” a eso, “sino a abordar los problemas en materia de vivienda, movilidad y carreteras, atención social o sector primario”.

Pedro Martín advirtió de que Rosa Dávila se ha convertido en la “presidenta de los anuncios”, recordando promesas como el arreglo de los atascos en 90 días, la renovación integral del estadio Heliodoro Rodríguez López de cara a 2025 o la creación de 2.800 plazas sociosanitarias en cuatro años, sin que hasta hoy haya puesto en marcha ninguna. “De hecho, la residencia de la Victoria lleva terminada desde hace un año y está cerrada. También ha anunciado su garantía de que salvaría La Tejita o un concurso internacional para la construcción de un tren aéreo”, ha recordado el secretario general del PSOE.

Pedro Martín lamentó que la presidenta insular apenas se ha haya referido al problema que tienen los tinerfeños para acceder a una vivienda. También al hecho de que haya ignorado la propuesta socialista para crear una Oficina Insular de Vivienda, ya que el hecho de transferir fondos a los municipios para esta competencia, que el Cabildo adquirió en abril por decreto del Gobierno de Canarias, no soluciona el grave problema que estos tienen para impulsar y dar salida a los proyectos urbanísticos que permitan su construcción, especialmente los más pequeños.

El secretario general de los socialistas recordó que el primer anuncio sobre la declaración de emergencia hídrica se produjo en febrero y que no se ha hecho efectiva hasta cuatro meses después. “Yo le pregunto a la presidenta si, de verdad, cree que el sector primario está hoy mejor que hace un año”, ha cuestionado.

Movilidad

Pedro Martín subrayó que las obras para mejorar la situación de las colas en el norte y en el sur “las dejó preparadas el gobierno del PSOE para salir a concurso”. Sin embargo, añadió, “llevan un año paradas por el Cabildo. Es una tragedia el desinterés, tanto del Gobierno de Canarias como de la presidenta del Cabildo, que ha dejado perder 13 millones de euros de los fondos europeos para poner en marcha los carriles bus y bus-VAO (vehículos de alta ocupación) en Tenerife. La única obra que está ejecutando el gobierno insular es la rotonda del Padre Anchieta, que es la más publicitada por el Cabildo y en la que la señora Dávila no ha tenido nada que ver, pues ya estaba iniciada cuando llegó”, ha recordado.

El presidente del Grupo Socialista ha lamentado que Rosa Dávila se “arrogue iniciativas del gobierno anterior, como la compra de nuevas guaguas, el plan de descarbonización de Balsas de Tenerife, las nuevas vías de acceso al polígono industrial de Güímar, el Plan de Movilidad de Tenerife o, y esto es asombroso, el acuerdo con Aena que dejamos cerrado antes de dejar el Cabildo”, subraya Martín.

Martín asegura que Dávila también “destaca como suyos, asuntos como la construcción de centros educativos o mejora de medios sanitarios, que son responsabilidad del Gobierno de Canarias. También plantea como mérito propio los éxitos en los datos de empleo y de afiliación a la Seguridad Social… Asuntos en los que es obvio el papel del Gobierno de España”. “Mientras -ha dicho-, no explica por qué el Cabildo no aprobó a principios de año, como le propusimos desde el Grupo Socialista, los recursos económicos para los convenios de empleo con los municipios, que, debido al retraso del grupo de gobierno, no podrá retomar estos planes hasta el último trimestre del año”.

Balance de la presidenta

La presidenta del Cabildo ha defendido en su balance este primer año que este ha sido el de la “deshibernación” de una isla que “no crecía, no generaba empleo, así como calidad de vida” para “ponerse de nuevo en marcha, de moda” con un grupo de gobierno que actúa en cuatro ejes: movilidad, familia, vivienda y sostenibilidad.

Dávila ha subrayado “la mayoría social” de la que goza el acuerdo entre CC y PP en el Cabildo para abordar Tenerife “con determinación y coraje” y 1.041 millones de euros de presupuesto 2024.

Ha destacado “los primeros avances” de aquel pacto firmado, y ha resaltado los datos de desempleo y la encuesta de población activa en la isla: “Tenerife estaba por encima del 20% en datos de desempleo, una cifra superior a la media canaria. Hemos conseguido reducirlo a un 14,2%. Y es que 9 cada diez empleos se generan en esta isla”, ha dicho.

La presidenta ha afirmado que uno de sus principales ejes de gobierno es la movilidad con la creación de infraestructuras pero también de “pequeñas decisiones” que quiten vehículos de las carreteras- así como la atención a las familias porque, asegura, el Cabildo es “la administración local que mayor potencia de becas y políticas de apoyo tiene de toda España”.

Si bien Lope Afonso, el vicepresidente insular, ha ahondado en un primer año “de activación de la isla”, con una hoja de ruta “clara” y un pacto de “confianza”, también ha dejado claro que las demandas que afronta la institución insular “son históricas” y, por lo tanto, sus soluciones no serán “ni inmediatas, ni sencillas”, pero deben abordarse desde la determinación.

Así, en Acción Social, la presidenta insular y su compañero de gobierno han destacado la gestión e impulso de los Hospitales del norte y del sur de la isla con el objetivo de reducir las listas de espera y tener una atención más cercana con los enfermos, así como el avance del plan sociosanitario de Tenerife con una estrategia “integral y transversal” para atender a personas vulnerables.

Por su parte, la consejera del área, Águeda Fumero, se ha referido a la actualización de proyectos pendientes y la redacción de otros nuevos en relación al plan de infraestructuras sociosanitarias, el fortalecimiento de los planes de atención a domicilio, y del anillo insular de políticas insulares, con nuevas entidades colaboradoras.

Además, ha agregado, en junio de 2024 se ha firmado junto al Gobierno de Canarias la VI Adenda, que permitirá poner a disposición de usuarios dependientes 468 nuevas plazas para Tenerife, a lo que se sumará la puesta en marcha del Plan integral de Mayores del Cabildo en julio para “un envejecimiento activo de calidad”.

La presidenta insular ha anunciado, además, que el acuerdo para la adquisición de los cuarteles del Cristo, en La Laguna, será “inminente” con el Ayuntamiento del municipio, una decisión que servirá para la reconversión de los mismos en un centro de mayores que será impulsado desde el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).

En Vivienda, ha defendido los planes Activa Suelo y Activa Vivienda que buscan poner a disposición de demandantes y familias vulnerables viviendas en régimen de alquiler social, y por ello ha dicho que a finales de 2024 Tenerife contará con 300 viviendas, con 12 millones de inversión, y un total de 15.000 demandantes.

Dávila se ha aludido a la reconversión de un modelo económico y turístico porque, ha aclarado, “de nada sirve el turismo de los récords, si eso no se devuelve a la sociedad en calidad de vida”: “un modelo económico inteligente está al servicio de los ciudadanos”, ha destacado la presidenta insular.

En su opinión, es necesario que Tenerife logre la sostenibilidad en materia turística porque, señala, “hace ”20 años se tomó la decisión de que el turismo saliera de ese ‘todo incluido’, que el visitante saliera del hotel y disfrutara de la isla, y ahora esa visita debe ser más amable para que la gente sienta que el motor de su isla da calidad de vida“.

Lope Afonso ha aclarado que “lo que una porción de la sociedad” manifestó en pasado 20A tiene más que ver, en su opinión, con “las dificultades patentes en el acceso a la vivienda” por parte de los ciudadanos, y que ha sido justo eso lo que ha contribuido “a una dualidad, turismo y sociedad, que en su opinión no está”, aunque se ha mostrado dispuesto a reflexionar.

Ha considerado que la forma de intervenir será continuar con el impulso a los programas de vivienda para el incremento de la oferta de alquiler de protección social y la ley de vivienda vacacional del ejecutivo canario; pero que, sin duda, cuestión aún por resolver radicará en la seguridad jurídica que necesitan los propietarios de viviendas a través de la ley estatal.