Florentina Pérez expone en el Círculo su obra más reciente: ‘Colores de Tenerife-Acuarela’

El Círculo de Amistad XII de Enero inaugura este viernes, 6 de mayo, una exposición de pintura que reúne las más recientes creaciones de Florentina Pérez. El acto de apertura de la muestra, que lleva por título ‘Colores de Tenerife-Acuarela’, tendrá lugar en la sede de la sociedad en la calle Ruiz de Padrón de Santa Cruz, a partir de las 19.30 horas y con entrada libre.

La presentación correrá a cargo de Joaquín Castro San Luis, periodista y miembro de la Asociación Nacional de Críticos de Arte. La muestra se podrá visitar hasta el 24 de mayo, de lunes a domingo, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Florentina Pérez nació en Tenerife y, además de haber sido alumna de Juan Galarza y Lambert van Bommel, cursó estudios en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Santa Cruz de Tenerife. Ha llevado a cabo numerosas exposiciones desde 1995 hasta la actualidad, varias veces en el Recreo. Igualmente ha participado en muestras colectivas.

En el Recreo se exhibirán unas 40 obras, en su mayoría de formato medio y pequeño. Abundan las flores y los paisajes. El Teide, las medianías y las marinas también tienen protagonismo en esta muestra.

“Presento mis creaciones del último año. Tras el confinamiento y a medida que fuimos superando la pandemia pude volver a pintar”, señala.

“El color es lo que me apasiona. La naturaleza me apasiona. Esos cambios de colores que se ven en la naturaleza”, comenta Florentina Pérez. “Hago mucho trabajo de campo y luego remato la obra en casa. Me gusta pintar al aire libre, que es algo difícil, pero al tiempo hermoso”, agrega.

“Juan Galarza me inspiró mucho, me enseño mucho”, finaliza.