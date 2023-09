Javier Royo debuta en el relato con 'Enamorarse es de imbéciles'

Javier Royo debuta en el mundo del relato con ‘Enamorarse es de imbéciles’. La novela será presentada este lunes, 25 de septiembre, a las 19:30 horas, en el teatro social del Círculo de Amistad XII de Enero, en la calle Ruiz de Padrón de esta capital. Dicha presentación correrá a cargo del escritor Jesús Villanueva. El acto contará con entrada libre.

De Alabarda Ediciones, ‘Enamorarse es de imbéciles’ sale a la venta en versión de tapa blanda. A lo largo de 150 páginas, Royo nos cuenta “una historia de amor que se desarrolla a lo largo de toda una vida, desde la adolescencia hasta la madurez. Los personajes centrales son Nicolás y Natalia. La historia arranca a finales de la década de los 70 del siglo pasado y llega a la actualidad”.

El relato, que transcurre en lo que parece ser La Laguna y Santa Cruz, en Tenerife, le llevó al autor un año de trabajo. “Soy lector y un día tuve esta idea. Luego me decidí a publicarla. He de decir que Jesús Villanueva me animó a que viera la luz”, explica Javier Royo.

“La portada es aportación de Jesús Villanueva. La imagen muestra a una pareja paseando bajo un paraguas, en una tarde de lluvia. Una imagen nihilista, acorde con el argumento”, indica el escritor.