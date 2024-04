El pianista y compositor Luismi Segurado impartirá tres masterclasses la próxima semana en La Laguna

El pianista y compositor Luismi Segurado ofrecerá este mes de abril tres masterclasses como invitado en Mousikê La Laguna. Se trata de uno de los músicos más activos de la escena catalana-nacional, sin dejar atrás su labor pedagógica en el célebre Taller de Músics. Será los días 11, 12 y 13, con entrada libre hasta completar aforo, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, el Auditorio San Isidro SIEC de Granadilla de Abona de Tenerife y en el ex convento de Santo Domingo de La Laguna, respectivamente.

En su prolífica trayectoria, Luismi Segurado, que con su formación a trío ha recorrido numerosas salas del país y algunos de los festivales más importantes, ha compartido escenario con grandes músicos del panorama nacional e internacional tales como Jorge Rossy, Masa Kamaguchi, Bob Reynolds (Snarky Puppy), Chris Kase, Ramón Cardo o Andrzej Olejniczak. Y no menos prolífica es su discografía en la que, además de participar como acompañante en sesiones de grabación para varios artistas de la escena nacional, destacan sus discos a trío como líder y con el reconocido sello discográfico Fresh Sound Records: Tritones y Serendipia, (2017); Hocicology. Feat. Jorge Rossy, (2019), y Elfrieda feat. Masa Kamaguchi & Santi Colomer, (2023). También coliderando otro trío, el Trezz (Tres + Jazz) junto a Darío Guibert y Mikel Urretagoinena, despunta Venga que sí, (2023), con el sello discográfico Errabal Jazz. Actualmente, con su banda a quinteto, acaba de grabar su cuarto disco Bud in green con el sello The changes.

En lo que a su formación se refiere, Luismi Segurado, que siempre sintió “una conexión directa con el piano”, es licenciado en Piano Jazz por Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco, bajo la tutela de profesores como Francesc Capella, Javier Juanco, Joaquín Chacón o Bob Sans, y también ha recibido masterclasses de destacados músicos como Barry Harris, Jerry Bergonzy o Gerard Clayton. Este recorrido, sumado su experiencia pedagógica y artística, viene a compartirlo ahora en sus masterclasses: “El proceso compositivo desde la escucha interna y la intuición”, enfocado desde una visión pianística. Bajo este título, Segurado planteará y responderá a cuestiones como qué elementos resultan más importantes en los patrones rítmicos-melódicos o armónicos, qué ritmos consideramos más relevantes o cómo orquestar un tema con los recursos compositivos. Todo ello buscando inspirar a los asistentes para que generen sus propios métodos creativos con las herramientas adquiridas y con la «sinceridad» como piedra angular.

Programación

- JUEVES día 11, de 17:00 a 19:00 horas, Gran Canaria. En el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria.

- VIERNES día 12, de 19:00 a 21:00 horas, Tenerife. En el Auditorio San Isidro SIEC de Granadilla de Abona.

- SÁBADO día 13, de 11:00 a 13:00 horas, Tenerife. En el ex convento de Santo Domingo de La Laguna.

Las masterclasses son una producción de Mousikê que desde el año 2010 viene desarrollando, de forma ininterrumpida, numerosas acciones dedicadas a la enseñanza y la práctica musical que, comenzando su actividad en La Laguna, actualmente consigue trasladar dichas acciones al resto del Archipiélago con su proyecto 'Entre Islas'. La consolidación de su acción pedagógica también ha sido reconocida internacionalmente cuando, hace ya más cuatro años, entra a formar parte de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Música, ALAEMUS, además de otras incursiones en países como Estados Unidos, Italia, Brasil, Colombia, Chile o Japón en donde, también, Mousikê ha dado buena cuenta de la música que se viene realizando en Canarias a través de su proyecto TIEMPO (Trabajo de Investigación y Evolución de las Músicas Populares).

Debido a la necesidad implícita en el arte y en la formación en general de ampliar conocimientos continuamente, la Asociación Mousikê busca alternativas a las limitaciones de nuestra insularidad.

Estas masterclasses cuentan con la colaboración de Teatro Guiniguada, Gobierno de Canarias, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna (OAAM), dependiente de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, y de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.