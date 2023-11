Toba muestra en el Círculo sus más recientes creaciones

Cristóbal Garrido ‘Toba’ retorna el Círculo de Amistad XII de Enero. El pintor tinerfeño expone en el Recreo, en su sede de Ruiz de Padrón en Santa Cruz, del 28 de noviembre al 12 de diciembre. Toba regresa al Círculo 25 años después de su primera muestra en dicha sociedad. Se trata de la séptima exposición de Cristóbal Garrido en el Recreo, la undécima de carácter individual de su carrera, iniciada en el año 1992.

La muestra se inaugura este martes, en un acto que comenzará a las 20.00 horas y que será presentado por Joaquín Castro San Luis, miembro de la Asociación Nacional de Críticos de Arte y director de la sala del Círculo. La exposición se podrá visitar de lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Lo que Toba colgará en las paredes de la sociedad chicharrera “ha sido elaborado entre octubre de 2022 y marzo 2023. Se trata pues de obra nueva. He creado más de 60 obras. Haré una selección de unas 35 a 40, que serán finalmente las que muestre en el Recreo”, señala el pintor.

La exposición está compuesta por acuarelas, además de un dibujo a lápiz. “Trato los temas en los que me siento más cómodo. Están los metales, y si se encuentran estropeados… más me gustan porque es algo que se asemeja al paso de la vida. Luego tenemos el azul del mar, de las barcas, el mundo de la pesca… algo habitual en el día a día por nuestra condición de isleños. Igualmente, las transparencias del cristal, eso bodegones alimentados por los brillos de las cacerolas y las ollas, la cerámica, el ropaje, los candados, los zapatos… Hace tiempo que una amiga me dijo que pintaba paréntesis de la vida cotidiana. Me detengo en cosas que llaman mi atención. Es ahí cuando surge la inspiración. Pienso que en todas las calles hay un rincón que encuadrar y del que sacar algo”, explica Toba.

Entre lo que llevará al Recreo, el pintor nos habla de una obra que “fue seleccionada para la Exposición Nacional de Acuarelas de Gran Formato, celebrada en la Casa de Vacas del parque del Buen Retiro, en Madrid. Se trata de ‘¿Sopa o caldo?’, que he podido traer a Tenerife y que presidirá esta muestra del Recreo”, indica.

“Asimismo mostrará ‘Concretera’, que fue expuesta en Italia. A esto se añaden otras obras de medio y pequeño formato”, aclara.

Toba es miembro de AEDA (Agrupación Española de Acuarelistas) y de la Agrupación de Acuarelistas Canarios, activo desde 1992 con exposiciones individuales y colectivas, complementadas con su labor docente y de diseño centrada en trabajos de cartelista e ilustrador, ha participado en certámenes y concursos nacionales de acuarela.