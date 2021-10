Iniciativa por La Gomera celebra que el Parlamento de Canarias no respalde el macropuerto de Fonsalía

El Comité Insular de Iniciativa por La Gomera (IxLG) ha señalado que es una "victoria" de la sociedad civil y especialmente de la plataforma Salvar Fonsalía la reciente votación del Parlamento de Canarias contra el proyecto del macropuerto en esta zona del sur de Tenerife. En un comunicado afirma que este proyecto "amenazaba" a uno de los santuarios de cetáceos más importantes del mundo y además "entraba en conflicto con la Zona de Especial Conservación de Teno-Rasca".

El Parlamento de Canarias da carpetazo definitivo al puerto de Fonsalía con el Gobierno dividido

Saber más

Según Iniciativa por La Gomera, el daño que podría generar este puerto a la biodiversidad marina es "inaceptable e inasumible" desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista social y económico. "No solo es el daño irreversible que se le haría al medio marino y a las poblaciones de cetáceos que existen en esa franja marina, sino además porque este proyecto es una vuelta de tuerca en un modelo socieoconómico que se ha demostrado ineficaz y dañino para Canarias", expresa el partido en el escrito.

Además, apunta que ese es el modelo con el que la Agrupación Socialista Gomera (ASG) "está diseñando el presente y el futuro la isla", con el impulso que desde Puertos Canarios le dan a proyectos "que chocan frontalmente con el sentir mayoritario de la población como el puerto deportivo de Vueltas, cuya ubicación propuesta pone en riesgo el futuro de la playa de Vueltas, única playa de Valle Gran Rey que asegura arena durante todo el año", denuncia.

Para el partido, el macropuerto de Fonsalía no solo generaría un grave impacto ambiental en un ecosistema marino de alto valor, sino que no supondría una mejora de la conectividad con el área metropolitana de Tenerife. "Reconducir el tráfico marítimo comercial actual hasta Fonsalía supondría alejar todavía más a la población de las islas no capitalinas del área metropolitana de Tenerife, con un incremento de más de veinte minutos por carretera. ¿En qué beneficia eso a quienes vivimos en La Gomera?", señalan desde la formación progresista.

El partido celebra esta victoria de la lucha popular y especialmente de la plataforma Salvar Fonsalía, que ha conseguido sensibilizar y movilizar a la opinión pública "cuando algunas fuerzas políticas querían tratar este tema de una manera poco transparente y sin mucho debate". Sin embargo, Iniciativa por La Gomera lamenta la ambigüedad del PSOE, principal partido del Gobierno de Canarias, que se ha abstenido en la votación. "Parece que a Ángel Víctor Torres y su partido les falta un compromiso real con el medio marino de Canarias y su conservación. No quieren todavía abandonar las antiguas ideas caducas de piche y cemento de ASG y PP", aseguran desde el Comité Insular.