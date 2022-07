El incendio en Tenerife alcanza las 2.700 hectáreas afectadas y mantiene tres focos activos

El Gobierno de Canarias ha informado en la rueda de prensa ofrecida tras la reunión técnica mantenida en la tarde de este domingo de que el incendio forestal en Los Realejos, en Tenerife, alcanza ya las 2.700 hectáreas afectadas.

Imágenes de la devastación en Tenerife: así queda el monte tras el paso del fuego

Saber más

Así lo ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, quien ha explicado también que el perímetro es de 27 kilómetros y el fuego se mantiene activo en tres frentes. Uno de ellos, en Icod de los Vinos, se mantiene “anclado” gracias a los esfuerzos de los medios terrestres, que han realizado quemas para que no avance. Otro frente, en el Teide, no avanza ya que llega hasta allí “cansado” y no hay demasiado material que quemar. El tercero, sin embargo, es el que más preocupa, en Tigaiga, en los altos de Los Realejos, ya que se trata de una pared casi vertical en la que solo pueden actuar los medios aéreos.

Pérez ha comparecido junto al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y los técnicos Montserrat Román y Pedro Martínez.

El también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, ha destacado que la situación del incendio forestal es hoy “mejor que ayer”, con avances significativos, y los equipos de extinción y los equipos técnicos están “relativamente esperanzados” de los progresos que se han registrado este sábado.

El número de evacuados se mantiene en casi 600, y las carreteras cortadas siguen siendo dos. Montserrat Román ha señalado que no ha hecho falta nuevas evacuaciones pero las personas desalojadas de sus viviendas no han podio volver a ellas, situación que se revisará día a día.

Pérez también ha indicado que durante la noche continuarán trabajando sobre el terreno unos 130 efectivos.

En cuanto al operativo, indicó que este domingo han funcionado todos los medios aéreos, que este sábado descargaron 817.776 litros de agua y el domingo más de un millón. No obstante, el consejero hizo hincapié en que los equipos de extinción advierten de que la simultaneidad a veces no sólo no es posible, sino que es inútil, por lo que el número máximo de helicópteros que han funcionado al mismo tiempo ha sido de siete. Además, incidió en que en las paredes verticales la caída del agua brusca produce un impacto que puede ser contraproducente porque causa la caída de pedazos de incendio hacia cotas inferiores.

Este lunes, ha añadido, unos 30 efectivos terrestres llegados desde otras islas abandonarán las labores de extinción en Tenerife para regresar a sus bases, ya que se espera que la meteorología empeore y deberán volver a sus respectivas islas (La Gomera y Gran Canaria) por si fueran necesarios allí.

Respecto a la situación meteorológica, se mantiene la prealerta en todas las islas por altas temperaturas y la alerta por riesgo alto de incendio forestales. Se espera que las temperaturas suban de nuevo este lunes y más aún el martes, por lo que el presidente del Cabildo de Tenerife ha informado de que se mantiene la prohibición de acceder a las zonas de monte de la isla. Para mañana y el martes se espera calor, una humedad relativa por debajo de 30 y un viento débil pero con rachas de 30 kilómetros hora, situación que cambiará a partir del miércoles cuando se espera una bajada significativa de las temperaturas.

Julio Pérez también ha destacado que ha funcionado correctamente el dispositivo de atención a los animales domésticos y en total se han recogido y asistido a casi a 200: 37 perros, ocho gatos, 114 cabras 11 mulas y ocho caballos.