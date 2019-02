El alcalde impide la reunión de la junta de Muvisa para así no hablar del destino de los 25 millones de Las Chumberas

El alcalde de La Laguna, José Alberto Día­z (de CC y con gobierno en minoría), ha impedido este jueves la celebración de la junta general de Muvisa, convocada por él mismo para no incumplir un plazo, con el fin de evitar justificar los 25 millones que ha recibido el Ayuntamiento de varias administraciones para las obras de reposición y reurbanización de las viviendas de Las Chumberas, un barrio afectado por la aluminosis.

Así­ lo han comunicado en una nota de prensa los concejales de los grupos Unidos Se Puede, Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y los no adscritos Yeray Rodrí­guez y Javier Abreu (expulsados del PSOE). El alcalde no acudió a la junta general, y tampoco lo hicieron los miembros del Gobierno local (todos ahora de CC), así­ como los integrantes de los grupos Popular, Mixto y Socialista. La junta general de Muvisa, una sociedad anónima pública y municipal, está formada por todos los integrantes del pleno del Ayuntamiento (27 concejales).

"Lo que ha sucedido hoy [jueves 21 de febrero] es la última cacicada de CC", indicó el portavoz de Unidos Se Puede, Rubens Ascanio, en rueda de prensa, que además dijo que "lo ocurrido es tremendamente grave, ya que es la primera vez en la etapa democrática que un alcalde hace dejación de sus funciones y no acude a una sesión que estaba convocada por él mismo. Además, esto lo hace sin dar ningún tipo de explicación y mandando a la secretaria del Ayuntamiento a hacer lo que él no se atrevió a realizar".

Como consecuencia de la ausencia del alcalde, que es el presidente del consejo de administración de Muvisa, la sesión tuvo que ser pospuesta 24 horas, con lo que lo más seguro es que se realice este viernes, un día en el que además hay pleno del Ayuntamiento.

Ascanio relató que "vino la secretaria en representación del alcalde, en un papelón tremendamente duro, y también estaba Antonio Pérez Godiño ordenando el desalojo del concejal no adscrito Zebenzuí­ González, que parece que no fue informado de la situación". El concejal de Unidos Se Puede indicó que "CC está intentando comprar o sobornar a otros partidos para lograr este viernes [la nueva cita de la junta general], a las nueve de la mañana, lo que no ha podido conseguir hoy". De ahí­ que Ascanio considere que, según lo que ocurra justo antes de la celebración del pleno, "se verá clarito qué partidos están con los vecinos y vecinas de Las Chumberas y qué partidos están salvándole la campaña electoral a CC".

Según ha podido saber Tenerife Ahora, es probable que este viernes el alcalde decida hacer primero el pleno y luego la reunión de la junta general de Muvisa, de manera que se produzca antes el cese oficial de las ya dos exconcejalas del PSOE y, por consiguiente, en la cita de la junta estén dos integrantes menos, lo que puede contribuir a que el alcalde tenga más fácil salvar algunos puntos críticos: como la modificación del consejo de administración y la votación del nuevo presidente de Muvisa; esto es, que el mando de la empresa pase a la oposición actual (todo se decide por mayoría simple).

Para el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, el comportamiento de José Alberto Dí­az viene siendo "delictivo" en esta materia desde el pleno anterior, cuando impidió a los miembros de la junta general de Muvisa -los concejales de la Corporación lagunera- el ejercicio de sus derechos societarios, que se iban a ejercer cambiando el consejo de administración y destituyendo a sus actuales miembros, incluido el alcalde, de manera que se pudiera averiguar qué es lo que pasa en las cuentas de Muvisa y cuál ha sido el destino de los 25 millones de euros. "Hoy iba a ocurrir lo mismo: la junta general estaba convocada para informar de esas partidas e í­bamos a formular de nuevo la propuesta de cambio del consejo de administración", señaló Pérez. Asimismo consta en el orden del día de la reunión a la que no fue el alcalde nacionalista José Alberto Díaz para ganar tiempo en busca de apoyos políticos.

Del mismo modo, Santiago Pérez advirtió de que "CC está intentando balbucear por las esquinas que un cambio en el consejo de administración significarí­a un retraso, pero esto es falso". Pérez explicó que en la comisión de seguimiento que se celebró el 15 de febrero en Madrid se acordó que la única forma de resolver el grave problema de Las Chumberas será mediante un nuevo convenio y que para que este se pueda firmar el Ayuntamiento y Muvisa -beneficiarios de esas aportaciones- deben liquidar y justificar a qué han dedicado los 25 millones ya recibidos (casi todo desde 2011). Hasta la fecha solo han presentado ante el Gobierno de Canarias certificaciones por valor de 3.800.000 euros".

"La situación es graví­sima; tan grave que el alcalde está teniendo que comportarse delictivamente para impedir que los ciudadanos y ciudadanas laguneras sepan la verdad", opinó Pérez, al tiempo que aseguró que en la reunión de Madrid citada el presidente del Cabildo, Carlos Alonso; la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, y el propio alcalde, José Alberto Dí­az, "intentaron hasta el último momento evitar dar cuenta de lo que han hecho con esos 25 millones de euros". La mitad ha sido dinero aportado por el Estado.