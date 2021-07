Los sindicatos representativos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife denuncian la falta de personal durante el verano y en "plena ola de contagios"

Las sindicatos ASIPAL, CCOO, CSIF Y UGT, representativos en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, desconocen por qué "en plena ola de contagios" por COVID-19 por la que pasa la localidad, una de las más afectadas a nivel nacional por el virus, se reduce a la mitad el cuerpo de seguridad. "De catorce agentes de lunes a jueves entre 2019 y 2020 a nueve por turno", denuncian las organizaciones sindicales en un comunicado en el que, además, aseguran que la Policía Local de la capital tinerfeña no tiene "al grupo Unipol de apoyo", así como tampoco "medidas de control de la movilidad, haciendo exactamente lo contrario que establece el Gobierno de Canarias en cuanto al necesario incremento de la presencia policial para poder hacer cumplir las medidas sanitarias".

Asimismo, los grupos se quejan de que el número de efectivos en horario nocturno los viernes y los sábados también se ha visto reducido, "de catorce agentes de refuerzo, con toda la plantilla de servicio, a diez agentes con la mitad de los agentes de vacaciones", aseguran. Esto se produce justo cuando el Ejecutivo regional acordó un aumento de la vigilancia de las medidas de protección frente a la COVID-19, especialmente en la isla de Tenerife por ser la isla que peores datos presenta. "La labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la responsabilidad personal y colectiva resultan ahora claves para atajar los contagios y vencer definitivamente al virus mientras se alcanza el 70% de inmunidad colectiva", aseveró el presidente de Canarias en unta de Seguridad celebrada este viernes.

No obstante, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hizo "exactamente lo contrario, reduciendo la presencia policial en las calles un 40% en comparación con los dos últimos años, teniendo presente que durante 2019 no había pandemia", señalan los sindicatos en el escrito. "Este refuerzo policial", prosiguen los grupos, "viene motivado desde hace tres años por la inasumible falta de agentes durante el periodo estival, teniendo en cuenta la reducción a la mitad de la plantilla como consecuencia de las vacaciones de los agentes". Según los sindicatos, la carga de trabajo y la inseguridad de los policías ante esta merma de efectivos crea una situación "que no estamos dispuestos a tolerar, que no solo expone a los agentes a un riesgo añadido, sino que merma en gran medida la eficacia y la celeridad del servicio que se presta a la ciudadanía".

Aseguran que, actualmente, el cuerpo tiene menos agentes que durante el periodo estival del pasado año, debido a las jubilaciones del personal y la paralización de la última promoción de agentes, que imposibilitó que los mismos se integrarán a la plantilla. "Desconocemos qué circunstancias han llevado a la Corporación a tomarse a la ligera el elevado número de contagios, o si se trata de mera ignorancia, pero lo que sí tenemos claro desde los sindicatos es que este tipo de acciones por parte de este Ayuntamiento, aclara el por qué de el elevado número de afectados por coronavirus en la ciudad", concluyen las organizaciones sindicales.