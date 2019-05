Coalición Canaria, sobre el polémico tuit, recomienda a Díaz Guerra que "se recupere" y tenga cuidado con las ocurrencias

Los candidatos de CC-PNC a la Presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo, y al Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, han recomendado este lunes al cabeza de lista del PP a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, que tenga cuidado con las ocurrencias y "que se recupere".



Estos consejos los han dado Fernando Clavijo y Carlos Alonso al ser preguntados por el tuit que Guillermo Díaz Guerra compartió y en el que decía que para estar en el albergue municipal "no puede tener los mismos derechos un inmigrante o un grancanario que un chicharrero".



El tuit fue borrado poco después y en él también se señalaba que la "gran afluencia de personas al único albergue de estas características, ha provocado un colapso de las instalaciones que ya presentan un estado muy mejorable".



Posteriormente Díaz Guerra hizo público una serie de tuits en los que asegura que bajo ningún concepto ha querido insultar a los ciudadanos de Gran Canaria, y que las personas requieren de unas necesidades básicas dignas para cualquier ser humano que no pueden garantizarse en la actualidad debido a la situación de las instalaciones.



Y este lunes se ha pronunciado el candidato de CC-PNC a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha opinado que en campaña "tratar de buscar un espacio con titulares estridentes a veces juega malas pasadas", y ha añadido que no se trata de un "concurso de ocurrencias", pues se habla del respeto del pueblo.



Esto, prosiguió Fernando Clavijo, a veces "va reñido con tener titulares estridentes o expectativas electorales, pero quienes nos tomamos en serio la gestión de lo público sabemos que no se puede ir de ocurrencia en ocurrencia".



El candidato de CC-PNC a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, deseó a Guillermo Díaz Guerra "que se recupere en todos los sentidos", y agregó que no quería decir nada más.



Carlos Alonso se refirió de este modo tanto al tuit como al hecho de que Guillermo Díaz Guerra fue ingresado la semana pasada en el Hospital Universitario de Canarias tras sufrir un problema médico.