El PSOE pone fin a la gestora en Arona y reelige a José Julián Mena como su secretario general en el municipio

La Asamblea Local del PSOE de Arona, en el sur de Tenerife, ha puesto fin a la gestora constituida en el municipio hace dos años y ha reelegido al alcalde José Julián Mena como secretario general por unanimidad.

De esta forma, el ya candidato a la alcaldía del municipio “ha ido sumando, jalón a jalón, las victorias que hoy le han llevado a recuperar el liderazgo local del PSOE con el respaldo de los militantes, que han dado también el apoyo a su propuesta de Comisión Ejecutiva Local, que ha obtenido el respaldo unánime”, informa el PSOE.

Mena fue secretario general del PSOE hasta agosto de 2020, cuando fue destituido tras crear su partido una gestora en el municipio por la crisis interna en el grupo municipal.

El actual alcalde de Arona fue expulsado de su partido, pero los tribunales anularon esa decisión y en septiembre de este año fue proclamado candidato del PSOE a la alcaldía del municipio sureño.

Con esta asamblea se ha puesto fin a la Comisión Gestora nombrada por el PSOE en agosto de 2020 y se han restituido los órganos ordinarios del partido con el apoyo de la militancia, añade el partido.

Además de la Comisión Ejecutiva Municipal, han sido elegidos los miembros del Comité Insular por parte de Arona.

En agosto de este año, Mena ganó otra batalla judicial después de que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona sobreseyera provisionalmente la querella presentada contra él por tres concejales compañeros suyos de partido: Dácil León y Juan Sebastián Roque, y Luis García, que fue expulsado de la formación en 2020.

El auto, al que tuvo acceso este periódico, establecía que tanto Mena como el secretario municipal, Pedro Javier Hernández, actuaron conforme a la ley ante la petición de estos tres concejales de que el mandatario pasara al Grupo de los No Adscritos después de que el PSOE le abriese un expediente de expulsión. Sin embargo, Mena recurrió en los tribunales esa expulsión y ganó, por lo que finalmente no abandonó el partido, pero antes de que el recurso se resolviera, esos tres concejales pidieron que Mena pasase al Grupo de No Adscritos.

Ante su negativa, los tres ediles presentaron la querella en enero de 2021 en la que acusaron tanto al alcalde como al secretario municipal de prevaricar y de cometer fraude de ley por su mantenimiento en el Grupo Socialista. Argumentaron que el PSOE había expulsado a Mena y que lo había comunicado, además, al Ayuntamiento de Arona.

Motivos de la expulsión y la anulación

El PSOE inició la expulsión de Mena, con mayoría absoluta en el municipio tinerfeño, argumentando “faltas graves reiteradas”, pero las causas no quedaron acreditadas, según la sentencia que posteriormente la anuló y condenó al partido a las costas judiciales. En la sentencia se señaló que la única prueba documental obrante en el expediente de expulsión del alcalde son noticias de medios de información, noticias que “no pueden ser la única prueba para expedientar a una persona, máxime cuando no se sabe cuál es la fuente de las mismas”. El propio Mena declaró en Mírame TV que se le había expulsado “sin argumentos ni razones” y la vinculó con determinados “intereses empresariales que se han movilizado a todos los niveles” para lograr su salida del Ayuntamiento.

El inicio del expediente tuvo lugar después de que Mena destituyese a su concejal de Urbanismo, Luis García (uno de los querellantes por no pasar al Grupo de No Adscritos), apuntando que había sombras de dudas respecto a la construcción de un centro comercial en plena costa de El Camisón, obras que fueron denunciadas por la Fiscalía en abril de 2020. Según Mena, el concejal tomó decisiones alejadas de la legalidad y su comportamiento “no cumplía con los estándares éticos”. García acabó siendo expulsado del PSOE al mismo tiempo que Mena, aunque su expediente sí se hizo firme.

En el caso de Mena, en el expediente sancionador, según recoge la sentencia, existió un defecto de forma en la tramitación del procedimiento que, si bien no es en relación con el medio a través del cual se hacen las comunicaciones (correo electrónico y burofax), sí incidió en los plazos reglamentarios para que Mena pudiera defenderse presentando medios de prueba. Esto supuso, al entender del juez, que se causó a Mena indefensión al impedirle utilizar el trámite de defensa previsto en el Reglamento del PSOE.