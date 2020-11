Sí se Puede tiende la mano al PSOE para retomar las negociaciones en San Juan de la Rambla una vez dimita la alcaldesa

El portavoz de Asamblea Unificada del Pueblo y Sí Se Puede (AUP-SSP) en el Gobierno municipal de San Juan de la Rambla, Juan Siverio, anunció el pasado jueves que su agrupación rompía el Pacto de la Concordia con el Ejecutivo regional liderado por Fidela Velázquez (PSOE). El motivo de esta decisión fue la publicación de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife en la que se condenaba a la alcaldesa a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación por prevaricación administrativa.

Según la versión narrada por Siverio y constatada además por las declaraciones de la Fidela Velázquez de las que se hizo eco este medio, el lunes 2 de noviembre la socialista puso en conocimiento de AUP-SSP la resolución de dicha sentencia. Instante en el que pidió a esta conformación "tiempo" para gestionar el fallo y recibir las "aclaraciones" que la dirigente había pedido al Juzgado que emitió la sentencia. El sábado de esa misma semana, día 7 de noviembre, Sí Se Puede hizo pública su visión con respecto al caso a través de su perfil de Facebook y pidió el cese de la actividad de Velázquez, al tiempo en que "tendió la mano al Partido Socialista para una vez se vaya la alcaldesa se retomen las negociaciones", asevera Siverio en una entrevista concedida a Tenerife Ahora.

El portavoz advierte que, a pesar de que la alcaldesa les pidió tiempo una vez se hace publica la sentencia, "ese tiempo no está justificado". Al haber una condena en el que se recoge la inhabilitación de Velázquez, "no se explica cómo una institución permite que continúe en el poder". En esta misma línea, Sí Se Puede advierte que su posición ante esta situación no parte de "un fin partidista" sino de un motivo ético, "de compromiso con la ciudadanía" y de compromiso con la verdad. "No se puede pedir silencio a un socio de Gobierno, no se puede comprar el silencio ante una situación así".

El lunes 9 de noviembre, tras dicho comunicado, la alcaldesa retiró las competencias a los miembros de AUP-SSP, entre ellas la primera tenencia de alcaldía que correspondía a Juan Siverio y las competencias distribuidas entre Luis Piñeiro y el mismo Siverio. Desde este prisma, el exteniente alcalde afirma que "a pesar de que la alcaldesa afirmó que se nos mantendría el sueldo", aseguró que "no tenía sentido seguir cobrando, mientras tenemos que pedirle permiso cada vez que hagamos algo". Esta decisión es "una falta de respeto a una agrupación política y rompe un acuerdo al que habíamos llegado en 2019".

Según la versión narrada por Siverio, Coalición Canaria participó en el denuncia que acusó a Velázquez de prevaricación, pero en la actualidad apoya la continuidad de la alcaldesa en el poder tras su condena. La conformación del Gobierno entre AIS-CC es clave en la continuidad del Gobierno ramblero, puesto que otorga la mayoría necesaria para mantenerse a la cabeza del municipio. Sin embargo, Siverio advierte que esta situación muestra que "más que el Pacto de la Concordia parece una estrategia por parte de Fidela Velázquez para perpetuarse en el poder".

Hasta día de hoy, según sentencia Sí Se Puede, la Secretaria Municipal no ha emitido ningún comunicado oficial en relación a cuál es la situación que debe adoptar Velázquez tras la condena. De igual manera, Siverio "deja abierta la posibilidad de reabrir las negociaciones con el Partido Socialista" una vez se dé el cambio en la alcaldía.

Para concluir, el portavoz de la agrupación de izquierdas apunta que "siempre hay que respetar y tener en cuenta la presunción de inocencia, existe la posibilidad de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial". "Nosotros nos basamos en la presunción de inocencia", afirma, pero sin embargo "advierte que según la Ley del Régimen Electoral" y con la resolución actual deja muy clara la inhabilitación de la alcaldesa.