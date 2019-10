Los fugados de Hoya Fría: sin derechos en la calle y humillados en el CIE

Dos meses después de la huida de casi 30 personas del Centro de Internamiento de Tenerife, no todos han sido localizados, según ha informado la Policía Nacional Los que fueron encontrados están de nuevo en el CIE, en condiciones denunciadas en múltiples ocasiones por distintos colectivos sociales y por los propios migrantes. Los que no, permanecen en un limbo legal que enturbia más si cabe su futuro “Una mujer invisibilizada hasta el punto de no tener papeles puede convertirse en víctima de abuso laboral, de explotación sexual y de violencias machistas. Y si denuncian, en ocasiones las retienen a ellas por su situación administrativa”, señala la antigua jueza de control del CIE de Barranco Seco, Victoria Rosell “Durante la menstruación, las mujeres internas en los CIE tienen que pedir las compresas de una en una al guardia porque no les dan el paquete completo”, recuerda la psicóloga de CEAR en Canarias, Adara Reyes