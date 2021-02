Tenerife acaricia el nivel 1 de alerta y la relajación en las restricciones a las puertas de los Carnavales

Tenerife comienza a ver la luz al final de un largo túnel de duras restricciones para frenar los contagios de COVID-19, que se comenzó a recorrer en el mes de agosto, cuando se fueron incrementando paulatinamente los casos positivos. El horizonte esperanzador lo determina la mejora en todos los indicadores epidemiológicos que se han ido registrando en los últimos días en la isla, que ya se presenta, en general, en riesgo bajo.

En este sentido y según el último informe epidemiológico, publicado este lunes por el Gobierno de Canarias, de los ocho indicadores que determinan el cambio de nivel de alerta, la isla solo tiene dos en riesgo medio: la incidencia acumulada a 14 días (66,46 casos por cada 100.000 habitantes) y a siete días (30,07 casos por cada 100.000 habitantes). De resto, la incidencia a 14 y a siete días en mayores de 65 años se mantiene en riesgo bajo (47,1 y 23,55, respectivamente), al igual que el porcentaje de trazabilidad (67,03%), la ocupación hospitalaria (3,3%) y la ocupación UCI (8,88%), el único indicador que preocupaba la semana anterior al portavoz del comité científico que asesora en la gestión de la pandemia, Lluís Serra: "Es innegable el descenso de la curva tinerfeña, a excepción de la ocupación UCI, que siempre es un indicador más difícil de cambiar", declaraba a este medio. Asimismo, el porcentaje de positividad en las pruebas se encuentra en el nivel de "nueva normalidad", con solo el 3,6%.

Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias apuntan que, ante este panorama, "cabe la posibilidad de que la isla baje a nivel 1 de alerta", aunque es pronto para confirmarlo: "Si los datos siguen la tendencia actual, tendría sentido un cambio de nivel". Así lo vaticinó también el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres este lunes. "Estamos en una semana clave en la que espero que podamos ir mejorando", expuso dando a entender la posibilidad de rebajar los niveles en las islas. En todo caso, habrá que esperar a este jueves, cuando se reúna el consejo, para confirmar el cambio.

Desde Sanidad subrayan que este descenso en el nivel de alerta no dará libertad para el desarrollo de fiestas o de relajación en ciertas normas; el Carnaval, por ejemplo, "deberá seguir siendo virtual". En este sentido, Serra señaló la "preocupación" por parte del Consejo de Gobierno ante la inminente llegada de la fiesta de febrero y la posibilidad de celebraciones clandestinas. "Hay grandes inquietudes entre los asesores del Consejo por la posible celebración de estos encuentros ilegales, donde no se respetarían las restricciones establecidas y que podrían incrementar considerablemente el número de contagios", confesó hace una semana. No obstante, esta preocupación no determinará el cambio de nivel de alerta, ni para mantenerlo ni para incrementarlo o rebajarlo. "Solo se tomarán en cuenta los datos epidemiológicos", reiteraron fuentes de la consejería, "no vamos a abrir la mano, la salud es lo primero y las restricciones se toman en base a los indicadores epidemiológicos establecidos".

Indicadores epidemiológicos por municipios

Por municipios existe una evidente mejoría en todos los indicadores, con cinco municipios libres de coronavirus (Arico, Fasnia, Garachico, La Guancha, La Matanza de Acentejo) y siete con solo un positivo de COVID-19 en los últimos siete días (Buenavista del Norte, El Tanque, La Victoria de Acentejo, Los Silos, San Juan de la Rambla, Tegueste y Vilaflor).

En cuanto a las localidades con más incidencia, Santa Cruz de Tenerife suma 67 casos en siete días, mientras que Arona notifica 42 en ese mismo período, y sus indicadores apuntan riesgo medio en general. La Laguna, el municipio con más muertes por la enfermedad, solo registró 25 casos nuevos durante la última semana, y se encuentra en riesgo bajo.

¿Qué significaría el cambio a nivel 1 de alerta para Tenerife?

De confirmarse el cambio a nivel 1 de alerta en Tenerife, se podrán reunir grupos de 10 personas máximo, salvo convivientes. En los restaurantes, bares y cafeterías se podrán sentar un máximo de 10 personas en una mesa, aunque se deberá mantener la distancia de seguridad de dos metros entre sillas de mesas colindantes. Las terrazas volverán a su aforo del 100% y en los comedores al 75%, asimismo, en las barras se podrán sentar grupos de hasta cuatro personas, y el toque de queda pasará a las 01.00 horas.

En cuanto a los deportes, se podrá autorizar las actividades físicas en interior y exterior y un máximo de 10 personas en grupos incluido el monitor.

En el transporte público seguirá siendo obligatorio el uso de las mascarillas y estará prohibido comer, beber o fumar. Tampoco se podrá gritar, cantar o entablar conversaciones con otros pasajeros o por el móvil.

Niveles de alerta por islas

El Gobierno de Canarias ha establecido cuatro niveles de alerta frente a la pandemia, unos niveles que se determinan teniendo en cuenta los indicadores epidemiológicos acordados por la Comisión Interterritorial de Salud celebrada entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. El Ejecutivo canario ha defendido en varias ocasiones que la decisión de establecer un nivel de alerta u otro en cada isla se toma objetivamente en función únicamente de esos valores epidemiológicos. Por ello, si estos mejorasen la consecuencia tendría que ser una bajada en el nivel de alerta.

En este momento, Lanzarote se encuentra en nivel máximo (4), Gran Canaria en nivel 3, Tenerife, El Hierro y Fuerteventura en nivel 2, y La Palma y La Gomera en nivel 1.