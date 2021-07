La colaboración ciudadana sufraga la búsqueda de un pescador desaparecido en Tenerife ante la inacción del Gobierno

Hace unos días se cumplía un mes desde la desaparición de Francis, un pescador de 47 años natural del pueblo costero de Tajao, al sur de Tenerife. Su familia, que no ha parado de buscarlo por sus propios medios, reconoce haber echado en falta la atención de la Subdelegación del Gobierno, administración a quien compete el asunto. Sin embargo, sí que dicen haber sentido el apoyo de la gente, desde amigos y desconocidos que han contribuido económicamente, hasta pescadores y clubes de buceo que han ayudado en las labores de búsqueda.

El pasado 20 de junio, Francis partió junto a su hermano a bordo del Punta de Abona, el barco pesquero de la familia. Mientras faenaba cerca del Puerto de Granadilla, a un kilómetro de la costa, una nasa se le enganchó en una pierna y lo arrastró al mar. Desde entonces, nadie sabe nada de él. Inmediatamente, la familia dio la voz de alarma. La Policía Local de Arico, la de Granadilla y la Guardia Civil estuvieron buscándolo durante algunos días con patrullas en tierra. También lo hicieron por mar y aire Salvamento Marítimo y el Grupo Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES). A pesar de que un helicóptero, una embarcación rápida y pescadores de Arico peinaron la zona, no se pudo localizar a Francis.

Sabiendo que se encontraba en el fondo del mar, los familiares del pescador consiguieron recoger, a través de la plataforma Change.org, más de 3.700 firmas solicitando que se intensificase la búsqueda con la ayuda del buque oceanográfico Ángeles Alvariño, que durante esos días se encontraba rastreando el litoral de Santa Cruz en busca de las niñas Anna y Olivia. Pero esta demanda no fue atendida y el buque abandonó Canarias sin noticias de Francis.

Olvidados por la administración

A pesar de que desde los primeros días se solicitó la ayuda de la Subdelegación del Gobierno, desde la administración nunca se han puesto en contacto directo con la familia. Tan solo el Ayuntamiento de Granadilla recibió una respuesta de la Subdelegación. En ella, según Marina García, prima de Francis y portavoz de la familia, se especificaba que “no existía ningún indicio de que el cuerpo siguiese ahí”. Y, por lo tanto, “no había motivos para que se emitiese una orden judicial que obligase a la Subdelegación del Gobierno a sufragar los gastos de los medios necesarios en las labores de recuperación del cadáver”.

Solo después de que el programa Espejo Público, de Antena 3, se hiciese eco de la noticia a nivel nacional, una institución decidió, al fin, ponerse en contacto con la familia. Esa misma tarde, el Cabildo de Tenerife les ofreció una donación en forma de ayuda humanitaria, alegando que esta era la única forma de hacerlo, puesto que este tipo de emergencias no son de su competencia. No obstante, aunque están a la espera, dicha donación aún no ha llegado.

La familia afirma sentirse decepcionada con las administraciones: “Espero no volver a verme en una situación similar, pero cuando te ocurren este tipo de cosas te das cuenta de cómo funcionan las instituciones. Esta burocracia no ayuda. Hay que ser más prácticos, más eficientes. Cuando esto sucede tienen que ser capaces de aportar soluciones con mayor celeridad. Aunque para ellos será un ahogado más”, protesta la prima de Francis.

Ante la inacción de la Subdelegación del Gobierno, los seres queridos del pescador optaron por contratar, de forma privada, un robot que es capaz de rastrear el fondo marino y los servicios de una empresa especializada en pilotaje de drones. Para hacer frente a estos costes y ante la voluntad de muchas personas de contribuir económicamente, desde el entorno se ha facilitado un número de cuenta, siendo muchas las personas que ya han colaborado. “La búsqueda la está financiando la ciudadanía”, dice García. Sin embargo, la aportación monetaria no es la única forma en la que la familia de Francis está recibiendo ayuda: “Algunos participan en los rastreos del litoral a pie, otros recolectan dinero poniendo huchas en sus comercios, los clubes de buceo nos prestan sus servicios de forma desinteresada, pescadores de la zona salen con sus embarcaciones a echar un vistazo... Nos ha ocurrido una desgracia, que es perder a un familiar, pero hemos descubierto a personas maravillosas”.

Hace aproximadamente una semana que se incorporó al equipo Moisés Pires. El experimentado buceador tinerfeño, que ha trabajado en rescates de barcos tan famosos como el Prestige, en Galicia o el Costa Concordia, en Italia, está dirigiendo ya las labores de búsqueda del cuerpo de Francis. Hasta la fecha se han realizado dos inmersiones con el robot, la última se llevó a cabo el pasado jueves 22 de julio. Ambas poco fructíferas. Aunque en la primera se hallaron las nasas que arrastraron a Francis a 92 metros de profundidad, no se ha conseguido dar aún con el cuerpo del pescador. En la segunda se trabajó desde bien temprano. Alrededor de las 07:00 de la mañana comenzó la inmersión, pero el fuerte viento que ha soplado en la Isla los últimos días no permitió que la operación se prolongase más allá de las 13:00 horas.

Ya ha pasado mucho tiempo, la familia sabe que cada día que pasa se hace más complicado que aparezca. Sin embargo, no tiran la toalla: “Somos conscientes de que es muy difícil. Y aunque sabemos que lo más probable es que ya no aparezca, no queremos quedarnos con la sensación de no haber hecho todo lo posible por encontrarlo”, admite García.

La familia pide ahora que se aumenten los medios de cara a los casos similares que puedan darse en el futuro: “Somos islas, vivimos rodeados de agua, por aquí pasan pescadores, buques mercantes y todo tipo de embarcaciones. No puede ser que no dispongamos de este tipo de herramientas que sirven para rastrear el fondo marino en estas situaciones”, reclaman.