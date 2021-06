El Colegio de Médicos de Tenerife percibe una clara relajación en las medidas de control de la COVID-19 y señala a los ayuntamientos

El presidente del Colegio de Médicos de Tenerife, Rodrigo Martín, ha afirmado este viernes que en la isla se ha producido una clara relajación en el control de las medidas contra la COVID-19, sobre todo, por parte de los ayuntamientos, y se ha lanzado el mensaje "falso" de que quien esté vacunado "puede hacer lo que le dé la gana".

Uno de los problemas, subraya Martín, es que hay muchas diferencias en el cumplimiento de las restricciones por parte de los consistorios, de forma que unos son estrictos en la vigilancia y las sanciones, y otros "ni tramitan las multas". Asimismo, el presidente afirma que "no se está obligando a que las empresas lleven un registro de clientes para facilitar la labor de los rastreadores".

Rodrigo Martín ha advertido de que los médicos ya constatan un aumento en el número de ingresos hospitalarios por COVID-19 en la isla, que no son tan graves como al inicio de la pandemia pero, ha añadido, están "relacionados con el claro incremento en las contaminaciones en Tenerife".

También critica el mensaje falsamente optimista que se está dando sobre la vacunación, si bien es cierto que su avance está haciendo que los contagios no sean de tanta gravedad. "La situación no sólo es responsabilidad de los ciudadanos sino de los encargados de la comunicación sanitaria oficial, que parecen transmitir el mensaje falso de que si uno ya está vacunado todo está arreglado, y no es así", ha proseguido Martín. "Una persona vacunada puede aún contraer el coronavirus, aunque lo padecerá de forma más leve, y sobre todo lo puede seguir transmitiendo con más facilidad", y explicó que si una persona vacunada tiene COVID, sus síntomas serán débiles, con lo que no acudirá al médico y no pasará la cuarentena necesaria.

"Ya hemos tropezado con esta piedra un montón de veces y seguimos", ha lamentado el presidente del Colegio de Médicos, quien además ha indicado que si se abriese Canarias al turismo del Reino Unido, "llegará la cepa india como el agua", y esta es cuatro veces más contagiosa. "Allí está haciendo estragos".

En cuanto a las críticas formuladas desde varios sectores económicos e instituciones por el paso de Tenerife al nivel 3 de alerta, el presidente del Colegio de Médicos ha advertido de que hay un asunto claro: un protocolo de niveles que se aplica automáticamente cuando los indicadores no se cumplen. "No es una cosa política ni económica y tenemos que bregar con esto. Entiendo que los negocios se quejen, pero hay que decir también que si la situación empeora, entonces se va a cerrar todo", añadió.

A su juicio, hay islas que están siendo más efectivas que otras en el cumplimiento de las medidas sanitarias y en Tenerife "se está tomando con bastante tranquilidad el registro de clientes, algo que deberían promover los empresarios por su propio interés, el hacer que las normas se cumplan en su local y no admitir a quien no quiera hacerlo", subrayó.