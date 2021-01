La afluencia de vehículos al Teide este fin de semana "fue una barbaridad, como hace tiempo no se veía", según el Cabildo de Tenerife

Tan tradicionales son las fotografías del Teide nevado, como las enormes retenciones en las carreteras de acceso al Parque para descubrir el paisaje invernal. La historia, que se repite año tras año desde que el volcán se cubre de blanco, no iba a ser menos en este 2021, que además se ha presentado con duras restricciones desde mayo de 2020 por la pandemia de coronavirus, gran parte de la población en ERTE o en paro y una nevada excepcional por la borrasca Filomena.

Se trata de un cóctel que la Consejería de Carreteras del Cabildo de Tenerife "ya intuía", apunta el consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga, a este periódico. Es por eso que la corporación publicó el pasado viernes una serie de medidas para controlar la afluencia de público deseoso de interactuar con la nieve descargada por Filomena. Entre ellas, se cerraba el acceso por La Esperanza, que se reservaba solo para la bajada de los vehículos; mientras que se mantenía abierto La Orotava, Vilaflor y Chío para la subida al Parque Nacional. En una nota informativa, Arriaga pedía “precaución, que se respeten las medidas preventivas y que no se suba masivamente al Teide", porque la isla, además, permanecía el fin de semana pasado en el nivel 3 de alerta para contener la propagación de la COVID-19.

Las consecuencias de las largas colas no se hicieron esperar. El sábado a las 11.52 horas, un hombre de 37 años tuvo que ser rescatado por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias en Las Cañadas, al presentar un traumatismo en un miembro inferior. El helicóptero fue activado a petición de los bomberos porque en la carretera de acceso había retenciones por los vehículos que estaban subiendo al Teide. El personal del ERIE de Cruz Roja llegó hasta el afectado y realizó la primera asistencia hasta la llegada del helicóptero del GES, así describe lo sucedido el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 del Gobierno de Canarias. Arriaga aclara que en este caso "las ambulancias ya se encontraban en la zona de El Portillo, el problema fue que el afectado se encontraba en una zona de difícil acceso".

Hacia las 19.15 horas de sábado, el 1-1-2 activó una segunda alerta ante un accidente grave a la altura del Centro de Visitantes de Las Cañadas del Teide. Una joven acababa de ser atropellada por un vehículo. Ante el colapso circulatorio en la zona, la afectada, de 19 años, fue atendida por el personal de la ambulancia de soporte vital básico que inició su traslado hacia el hospital hasta que se encontró con la ambulancia de soporte vital avanzado que continuó con la asistencia.

"Las retenciones vienen dándose año tras año desde que cae nieve en el Teide. Resulta practicamente imposible disuadir a la población de la Isla para que no suba al Parque Nacional en esos momentos", manifiesta el consejero, y explica, "no todos los operativos de carreteras son iguales. Nosotros decidimos cerrar la subida de La Esperanza porque en Izaña hay más nieve y esto podía llevar al colapso". Para Arriaga, "los criterios se tomaron con lógica y priorizando la integridad y la salud de las personas. No responden a criterios económicos o políticos", subraya. El consejero argumenta que "los usuarios terminan aparcando siempre en los arcenes y apeaderos, también en las vías si estas son de doble sentido, por eso se decidió abrir solo un carril de subida o de bajada, dependiendo del caso".

Enrique Arriaga, que no pudo dar datos sobre la afluencia de vehículos al Parque Nacional del Teide este fin de semana, sí quiso valorar que "fue una barbaridad, como hace tiempo no se veía. Estábamos en nivel 3 de alerta, pero nadie hizo caso y acudieron en masa", concluyó.

Críticas de la oposición

El grupo de la oposición CC-PNC en el Cabildo de Tenerife denunció en un comunicado el "caos circulatorio" que se produjo durante el fin de semana en el Parque Nacional y pedirá explicaciones en el próximo Pleno del viernes 29 de enero para depurar responsabilidades.

La formación nacionalista señala en una nota que "la improvisación y falta de gestión del PSOE y Ciudadanos ha puesto en peligro la seguridad de las personas, al punto que ni los bomberos ni las ambulancias pudieron actuar para socorrer a personas debido al colapso de tráfico". A su juicio, "Pedro Martín y Enrique Arriaga son los culpables del fracaso del dispositivo que puso en marcha el Cabildo para ir a ver la nieve, el primero, por ausentarse y hacer dejación de funciones y el segundo, por improvisar las medidas e imponerlas sin consensuarlas".

En esa línea, sostienen que "el caos que se vivió en el Teide este fin de semana es responsabilidad del PSOE y Ciudadanos, y a la nefasta gestión del dispositivo hay que añadir que Tenerife estaba en nivel 3 de alerta por COVID-19 y que las aglomeraciones que se produjeron no son lo más indicado para evitar la propagación del virus".

Para CC-PNC, la falta de gestión y el fracaso es evidente: "Todo ha sido un despropósito y es fruto de la dejadez y la improvisación, la medida de cerrar la TF-24 (La Esperanza) el viernes se anunció públicamente 15 minutos antes de ponerse en marcha, lo que provocó el viernes por la tarde un colapso en la TF-24, y además, se hizo sin consensuarse con nadie, lo que ha provocado que la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de El Rosario esté estudiando medidas legales ante el grave perjuicio causado por dicha decisión".