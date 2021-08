¿Es legal instalar webcams en las playas? la inauguración de cinco en Santa Cruz de Tenerife abre el debate

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha inaugurado esta semana cinco webcams para controlar el aforo de las playas y que la ciudadanía disponga de imágenes en tiempo real sobre el estado de las mismas así como sobre el tiempo que hace en ese momento. Se pueden ver desde cualquier dispositivo en tiempo real. El sistema es utilizado en otros portales web y es una práctica extendida en las playas del mundo, pero debe cumplir una serie de requisitos para no chocar con la Ley de Protección de Datos. El concejal de la oposición Tino Guzmán (PSOE) ha sido una de las primeras personas en advertirlo y es contundente al afirmar que “control de playas, sí, pero de esta manera no”. Según explica a este periódico va a solicitar expediente de contratación (ya que se ha realizado una contratación con una empresa privada) y está recabando información para conocer si incumple la normativa, que a priori considera que sí ya que hay cámaras que enfocan hacia las viviendas y la vía pública, no solo a las playas. Por eso, solicitará primero información a la Delegación del Gobierno y a la Agencia Española de Protección de datos para conocer si incumple la legalidad y valorar si iniciar las acciones judiciales oportunas.

Fuentes de Delegación del Gobierno en Canarias han explicado a este periódico que autorizan las cámaras si es una fuerza o cuerpo de Seguridad del Estado el que la solicita, pero que no le consta solicitud alguna de dichas cámaras (las de Santa Cruz de Tenerife) en esta Delegación. Desde el consistorio, por su parte, apuntan que lo han consultado con expertos y que al no tratarse de grabación de imágenes sino de webcams en baja resolución que dan la información en directo consideran que no debían solicitar esta petición al Gobierno estatal. Además, en el comunicado sobre su inauguración la concejala de Medio Ambiente, Evelyn Alonso, subrayaba que “el Consistorio no ha tenido que solicitar autorización a la Subdelegación del Gobierno Central en Canarias para la instalación de estas cámaras, porque no son de seguridad ni de vigilancia”.

¿Qué dice la Ley de Protección de datos?

“La captación de imágenes de la vía pública de personas identificadas o identificables y fuera de un ámbito estrictamente personal o doméstico se encuentra reservada, con carácter exclusivo, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines de videovigilancia, en consonancia con lo establecido en la Ley Orgánica 4/1997”, es lo que expone la normativa actual. No obstante, la Agencia Española de Protección de Datos en la documentación enviada a este periódico al planterale este asunto, ha señalado que quedaría fuera del ámbito de la ley siempre que se trate de imágenes de paisajes o playas que no permitan identificar a las personas.

La actual Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades, establece que “no sería de aplicación el Reglamento General de Protección de Datos cuando las imágenes muestren una panorámica general de una playa en la que no sea posible la identificación de las personas, como sería el caso cuando el objetivo de las imágenes fuera mostrar el estado del oleaje para proporcionar información a los aficionados del surf acerca de las condiciones para la práctica de este deporte”.

No obstante, la duda recae sobre el hecho de que las cámaras (que este caso retransmiten en directo y no quedan las imágenes grabadas) apunten en el caso del Roque de Las Bodegas hacia viviendas y la vía pública ya que la guía remarca que deben mostrar una panorámica de la playa y no permitir la identificación de personas. Tino Guzmán apunta que en este caso debe ser visualizada e inspeccionada por personal específico. Además, señala que en el caso de los vehículos pueden ser identificados también.

Sensores en la otra ciudad capitalina

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por su parte, no dispone de cámaras de streaming instaladas en sus playas que permitan visualizar su estado. No obstante, sí dispone de un semáforo por tramos en la playa más concurrida de la ciudad, Las Canteras, una herramienta con la que informa de la afluencia en cada una de los puntos y que se puede visualizar en su página web oficial. Desde el consistorio explican que se instauró desde la pandemia y que es el personal de Cruz Roja que se encuentra en distintos puntos de la playa quien lo va actualizando por estimación. No obstante, en un futuro pretende caminar hacia el proyecto Smart Beach, o playas inteligentes instalando sensores que permitan conocer en el paseo cuánta afluencia de personas hay y que también se instalarán en las papeleras para que el sensor avise de cuando está a punto de llenarse.

Otras polémicas con las cámaras

En el año 2015, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) multó a El Corte Inglés con 40.001 euros por mantener colocadas en dos de sus centros de Las Palmas de Gran Canaria una serie de cámaras orientadas al exterior, con las que no solo graba lo que sucede en el interior de sus instalaciones, sino también lo que ocurre en sus alrededores. “La instalación de videocámaras en lugares públicos, así como la seguridad pública, es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", detallaba entonces la agencia.