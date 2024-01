Santa Cruz de Tenerife, un cementerio de patinetes

La vía pública, jardines y solares del extrarradio se han convertido en depósitos imprevistos en Santa Cruz de Tenerife para los patinetes que han operado en la ciudad como alternativa al vehículo privado. Cuando los usuarios ya no necesitan hacer uso de los VMP (vehículos de movilidad personal) los depositan en un punto de entrega que la empresa, en este caso Link, puso en su día a disposición, pero son los operarios públicos los que han tenido que hacerse cargo del traslado de estos vehículos a los depósitos hasta que consideraron que la situación era insostenible. Existe una ordenanza municipal de 2008 que faculta a la Policía Local, previo pago de determinadas tasas municipales, para la retirada con grúa de bicicletas, motos o camiones de la vía pública, pero en ella no se incluyen los patinetes. En un principio, se cobraba a la empresa la tasa de retirada a depósito como si fuesen bicicletas, “pero Link recurrió con la actual ordenanza en la mano y pasó a no pagar nada” cuenta a este periódico Jesús Illada, delegado del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Illada asegura que este gasto ha sido asumido por los ciudadanos y de la gestión han tenido que encargarse los cuerpos de seguridad de la ciudad. “Cuando tenemos que retirar un patinete, requiere de una grúa y un gruista, y contamos con tres o cuatro conductores en la ciudad, y si los requerimos para retirar patinetes ya no los tenemos para otras emergencias”, asegura.

La empresa de patinetes de alquiler Link llevaba dos años operando en Santa Cruz de Tenerife hasta declararse en situación de quiebra y anunciar un cese de actividad en todo el mundo. Desde la oposición y a través de su cuenta de X, el concejal Florentino Fernández ha denunciado en el día de hoy que la situación de abandono de VMP se ha agravado tras el anuncio del quiebre de Link: “La empresa de patinetes se fue a pique, pero sus 'hijos' decidieron quedarse en las aceras de Bravo Murillo y alrededores. Quién necesita parques cuando puedes tener un safari de patinetes por la ciudad”, ha ironizado a través de la red social.

El 2 de enero de 2021 entró en vigor el Real Decreto que establece la normativa de los Vehículos de Movilidad Personal, entre los que se encuentran los patinetes eléctricos (de alquiler y uso personal), aunque cada municipio tiene sus propias ordenanzas que los usuarios deben cumplir. Por ejemplo, los ayuntamientos de Benidorm, Palencia, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Córdoba o Mahón (Menorca), han exigido que los usuarios tengan un seguro de responsabilidad civil, algo que no se requiere en el resto de España.

Para Illada, que diferencia entre el comportamiento del propietario de un patinete o del usuario que lo alquila unas horas, tampoco desde el punto de vista medioambiental está siendo efectiva la medida de apostar por lo que “se suponía” iba a restringir el uso del vehículo particular y que iba a ser menos contaminante. “Los patinetes los usa la gente joven que no tienen aún carnet de conducir ni vehículo propio, turistas que tampoco cuentan en las islas con un coche propio de manera que, finalmente, lo que se consigue es que la densidad de coches sea la misma y los patinetes se vuelvan un peligro para la seguridad vial de los peatones y de los conductores en la ciudad, creando al final un problema que nadie sabe atajar”.

Recuerda no es lo mismo alquilar un vehículo, circular por las vías rodadas y, por lo tanto, pagar un rodaje en el municipio que corresponda, que la explotación de una actividad económica en suelo público como es el caso de las empresas de patinetes que “necesitan una licitación”. “Hace poco el Ayuntamiento anunció el proyecto de licitación de contrato de dominio público por parte de una empresa de alquiler de un VMP, pero quedó en el olvido”.

Según el delegado sindical, el servicio municipal de policía estaba “dejando de hacer funciones propias” para recoger patinetes abandonados y llevarlos al depósito haciendo un servicio para una empresa privada, “hasta que dijimos: hasta aquí. Ya no estamos recogiendo los patinetes con la grúa”.

Este periódico se ha puesto en contacto con el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Santa Cruz, que manifiesta que desde que la empresa comunicó la quiebra y el cese de la actividad a nivel global también anunció que procedería a la retirada de los patinetes, “cosa que se está haciendo de manera paulatina”, aseguran. Del mismo modo señalan que, actualmente, “no hay contrato con empresa alguna” y señalan que Link, “como cualquier otra empresa de alquiler de vehículos, solo tiene que comunicar que comienza a operar en la ciudad”. También han anunciado que este miércoles “se mandará una nota actualizando la situación de los patinetes en el municipio”.