Tenerife se mantiene una semana más con las restricciones del nivel 2 de alerta sanitaria

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha anunciado en la rueda de prensa de este jueves, 27 de mayo, tras el Consejo de Gobierno, que las islas se mantenían una semana más en su nivel de alerta sanitaria, excepto Gran Canaria, que baja a nivel 1. Por tanto, y desde principios de mayo, Tenerife pasará al menos los próximos siete días con las restricciones del nivel 2, al igual que Lanzarote, las dos únicas islas del Archipiélago con su semáforo en amarillo.

Gran Canaria baja a nivel 1 de alerta, que permite hasta diez personas reunidas

La dificultad para terminar de dominar la curva de contagios en la isla tiene preocupados a los políticos canarios. Basta con recordar las palabras del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que calificó la situación de "inaceptable" hace ya dos semanas. "La isla sigue teniendo un nivel de casos que no es normal", enfatizó entonces. También el portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, alertó en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el pasado jueves, que "hay una preocupación singular en el caso de Tenerife", donde los contagios parecen producirse en distintas localidades: Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona, Adeje y Granadilla de Abona.

Según el último informe epidemiológico, Tenerife presenta todos los indicadores por encima de la media isleña, aunque solo pinta de naranja (riesgo medio) sus incidencias a 14 y 7 días y en mayores de 65 años en una semana, mejorando significativamente su porcentaje de ocupación UCI, en riesgo bajo con un 9,58% de pacientes COVID.

La incidencia acumulada (IA) a 14 días en todo el Archipiélago apunta este jueves 77,71 casos por cada 100.000 habitantes, en Tenerife a penas logra bajar de los 100, apuntando 96,17. Asimismo, la isla mantiene en riesgo medio la IA a 7 días, 47,17 casos (la media es 37,36); la incidencia en mayores de 65 años, 29,32 (la media de Canarias es 19,65).

En la rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo también ha anunciado una novedad en las restricciones. Hasta ahora, todas las personas que viajaban a las Islas pasaban por un sistema de cribado a través de la presentación de una PCR o test de antígenos negativos. A partir de los próximos días, Pérez prevé que a comienzos de la próxima semana, ya no se pedirán estas pruebas a los viajeros que estén vacunados o a los que ya hayan pasado la enfermedad.

Estas son las restricciones en Tenerife para los próximos días

Aforo entre no convivientes en espacios públicos y privados. Se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de 6, salvo en el caso de convivientes. Si el grupo incluye tanto personas convivientes como no convivientes este no excederá de 6 personas.

Medidas específicas para actividad de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías. Se reduce el número de comensales por mesa a 6 personas en terraza y 4 en interiores y el cierre antes de las 23.00 horas. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento, el aforo máximo autorizado será del 75% y del 50% en el interior, con un máximo autorizado de 2 personas en barra, con distancia de seguridad entre ellas de 2 metros.

En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento quedan prohibida las actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas, tales como bailes, karaokes, etcétera.

La nueva medida anunciada por el Ejecutivo canario es la obligatoriedad en fases 1 y 2 de pedir los datos de los clientes que accedan al interior de los locales de restauración, con el fin poder localizarlos en caso de que se detecte un positivo entre ellos en los días siguientes.

Práctica deportiva. Para las actividades colectivas en las zonas interiores de instalaciones y centros deportivos en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de dos metros permanentemente, se permite un número máximo de 6 personas por grupo, incluido el monitor. Además, se garantizará la distancia de seguridad de dos metros entre los distintos grupos en todo momento. No se superará el 55% del aforo para cada una de las estancias y centros deportivos.

Al aire libre se permite el deporte en grupos máximos de 6 personas, incluido monitor, si no puede mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de dos metros permanentemente. Se permite la actividad deportiva federada no profesional en modalidades con más de 10 personas superar hasta el máximo necesario para el desarrollo de la actividad.

Ámbito laboral. El aforo es del 50% aforo en espacios comunes (aseos, office, salas de reuniones, entrada…)

Transporte público. En el transporte público regular terrestre urbano y metropolitano de viajeros, queda reducido su aforo al 50%. Se reforzará la vigilancia de los medios de transporte terrestres urbanos en las horas punta para evitar aglomeraciones. En las horas punta se evitará hacer uso del transporte público para desplazamientos no esenciales o aplazables.

Playas. Los grupos no podrán sobrepasar el máximo de seis personas. Los no convivientes deben guardar la distancia de al menos 1,5 metros entre sí cuando no hagan uso de la mascarilla.

Centros hospitalarios y centros de atención sociosanitaria. En los centros hospitalarios se limitan las visitas externas, quedando bajo supervisión del centro. Además, se recomienda la utilización de mascarillas tipo FFP2 y pantallas protectoras faciales por parte del personal que tenga atención directa con los pacientes en esos centros, así como reforzar la ventilación.

Actividades culturales en teatros, cines y auditorios. El aforo será de un 55% y se mantendrán dos butacas libres (señalizando la prohibición de uso) entre grupos en la misma fila, y una butaca libre delante y detrás de cada butaca ocupada. En caso de no contar con butacas fijas, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros de separación entre grupos.

Museos, salas de exposiciones, monumentos y bibliotecas. Se permitirá un aforo del 50%, en grupos de un máximo de seis personas. Velatorios y entierros. El aforo será del 50% y se permitirá el máximo de 20 personas aire libre y 10 en interior. En la comitiva entierro y ceremonias de despedida del fallecido el máximo será de 25 personas, mientras que en el acto incineración, cinco.

Bodas. Se permite el aforo de un 50% con 100 personas máximo.