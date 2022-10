El viceconsejero de Cultura responde al Cabildo de Tenerife que es “falso” que Patrimonio pueda paralizar Cuna del Alma

El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, ha respondido al Cabildo de Tenerife que es “falso” que la Dirección General de Patrimonio pueda paralizar la polémica obra de Cuna del Alma, un proyecto turístico en el Puertito de Adeje que cuenta con dos informes negativos (de 2014 y 2017) y una propuesta de sanción por parte de Patrimonio.

Un detenido y varios lesionados en una protesta por las obras del macroproyecto turístico en el Puertito de Adeje

Saber más

“El Cabildo de Tenerife es quien establece las medidas cautelares”, apunta Márquez en su cuenta de Twitter donde señala el artículo donde se recogen las competencias del Cabildo, que “paralizó la obra totalmente y levantó después la suspensión, menos en el 2% que afecta a los bienes patrimoniales. Ahí es cuando se traslada a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias que se trata de un daño muy grave y esta expedienta con la sanción máxima”, añade.

Se está intentando confundir con las competencias en materia de Patrimonio Cultural en #CunadelAlma.

Es FALSO que la DG de Patrimonio Cultural pueda paralizar la obra en su totalidad. El Cabildo de Tenerife es quien establece las medidas cautelares (Art 16, competencias cab) 1/4 pic.twitter.com/HOOCMlH09I — Juan Márquez (@JMarquezFand) 30 de septiembre de 2022

“La paralización cautelar del 2% ya existe porque la ordenó el propio Cabildo. Será permanente si así lo decide también el Cabildo dentro del plazo previsto al catalogar los bienes patrimoniales o incoar un expediente BIC según su competencia”, remarca el viceconsejero, que además a comparte en esta red social la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias y recuerda que Podemos propone su modificación para endurecer sus sanciones y dotarnos de mayores herramientas de protección.

Este viernes, tres activistas contra las obras del macroproyecto turístico Cuna del Alma han interrumpido durante el desarrollo del pleno del Cabildo de Tenerife. “Llevan más de dos meses sin escucharnos. Si estamos aquí es porque no podemos más. Por eso, interrumpimos hoy en el Cabildo frente al presidente, para que nos escuche por primera vez”, compartía en sus redes sociales María González, una de las protagonistas del suceso.

María José Belda, portavoz de Sí Podemos, quiso ofrecer su turno de palabra para que las activistas pudieran expresarse. No obstante, el presidente advirtió de que esa acción no está contemplada en el reglamento. “Si lo hacemos, mañana cualquier colectivo o persona particular dirá que quiere hablar, y está en su derecho, pero eso no está coordinado así”, prosiguió. Posteriormente, se llamó a los vigilantes de seguridad.

Podemos Canarias ha reprochado también en su cuenta de Twitter que este viernes “ocurrió algo insólito: Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife acusaba a Nona Perera, directora general de Patrimonio del destrozo generado en El Puertito”, “¡El mundo al revés!”, añadía. Por ello, apuntó en esta red social que en mayo, la vicepresidenta del Cabildo, Berta Pérez, a inauguraba unas obras “que no tardarían ni un mes en ser detenidas cautelarmente dadas sus irregularidades”.

La formación indica que el 31 de mayo, personal del Cabildo detuvo las obras cautelarmente y recuerda que el propio Pedro Martín reconocía “infracciones muy graves”. De hecho, la Dirección General de Patrimonio Cultural impuso al proyecto la máxima sanción posible; 600.000 euros. “La suspensión de la obra terminó limitándose al 2% de las obras. Desde Podemos Canarias ya hemos solicitado modificar la ley para poder suspenderla por completo”, añade.

“El Cabildo y su Inspección de Patrimonio Cultural deben establecer medidas cautelares cuando se destruye patrimonio protegido. Había plena constancia de lo que allí estaba ocurriendo, aunque hoy algunos traten de lavarse las manos”, añade Podemos, que insiste en que las obras deben detenerse.