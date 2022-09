Activistas contra las obras en el Puertito de Adeje interrumpen el pleno del Cabildo de Tenerife: “Si estamos aquí es porque no podemos más”

Tres activistas contra las obras del macroproyecto turístico Cuna del Alma, que pretende urbanizar con hoteles y 420 villas de lujo (entre otras infraestructuras) más de 400.000 metros cuadrados en el barranco y la playa del Puertito de Adeje, han interrumpido este viernes, 30 de septiembre, el desarrollo del pleno del Cabildo de Tenerife. “Llevan más de dos meses sin escucharnos. Si estamos aquí es porque no podemos más. Por eso, interrumpimos hoy en el Cabildo frente al presidente, para que nos escuche por primera vez”, compartía en sus redes sociales María González, una de las protagonistas del suceso.

Esta acción llega como consecuencia de los hechos vividos en esta semana en torno a la acampada que está teniendo lugar en el Puertito. Cabe recordar que fue en las primeras horas del pasado lunes cuando un grupo de guardias de seguridad y operarios de las obras de Cuna del Alma se personaron en el campamento para llevarse por la fuerza la pala mecánica que los activistas habían logrado paralizar.

Los campistas denunciaron entonces haber sufrido agresiones por parte de estas personas y decidieron dirigirse a las oficinas del proyecto para protestar, encontrándose con una situación aún más tensa, con la presencia de la Guardia Civil y siendo protagonistas de una agresión por parte del director del proyecto, Andrés Muñoz.

Tal y como se puede ver en un vídeo, Muñoz agarró por el cuello y tiró al suelo a una de las activistas, quien presentó la correspondiente denuncia. Justamente ella fue una de las tres mujeres que interrumpieron este viernes el normal desarrollo de la sesión plenaria.

El presidente de la institución insular, Pedro Martín (PSOE), intentó detener la intervención argumentando que “no estaba prevista”. “Si les parece, tanto yo como el resto de grupos no tenemos ningún problema en escucharlas finalizado el pleno, dos minutos, cinco o los que sea necesario”, les dijo. Martín propuso una reunión en esta jornada, “sin ningún problema”.

María José Belda, portavoz de Sí Podemos, quiso ofrecer su turno de palabra para que las activistas pudieran expresarse. No obstante, el presidente advirtió de que esa acción no está contemplada en el reglamento. “Si lo hacemos, mañana cualquier colectivo o persona particular dirá que quiere hablar, y está en su derecho, pero eso no está coordinado así”, prosiguió. Posteriormente, se llamó a los vigilantes de seguridad.

Tal y como prometió el presidente, las activistas lograron su competido: explicar su posición a los grupo durante un receso.

Así las cosas, el presidente del Cabildo de Tenerife defendió la “agilidad” y rapidez de la corporación para intervenir en el desarrollo del proyecto urbanístico de Cuna del Alma apenas 24 horas después de recibir la denuncia de una asociación patrimonial si bien advirtió de que paralizar las obras al completo, aunque sea de forma cautelar, sería un acto de prevaricación.

En su comparecencia ante el Pleno, hizo un relato por la tramitación histórica del proyecto y reconocido, ente otras cosas, la inexistencia de informe arqueológico en la zona.

Martín apuntó que el Cabildo promovió la paralización cautelar de los trabajos una vez se tuvo conocimiento del “grave daño” al patrimonio -después se levantó parcialmente y solo afecta ahora al 2% del terreno- y entiende que la mayor competencia queda ahora en manos de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, gestionada por Sí Podemos, que hasta el momento solo ha abierto un expediente de sanción por importe de 600.000 euros.

En esa línea lamentó que el Cabildo no tiene “ninguna comunicación clara y taxativa” y precisó que necesita informes jurídicos que avalen la suspensión total de las obras para que “no la tumbe ningún tribunal”.

Martín ha reconocido que “la maquinaria está parada y no se están haciendo obras”, pero ha indicado que el Cabildo “no da licencias para construir un hotel ni aprueba planes parciales, ”solo informa sobre lo que le compete“ y, en ese sentido, se ha preguntado qué va a hacer la Dirección General de Patrimonio que es quien ”tiene el expediente en sus manos“.

“Paralizaremos las obras si nos lo dice, pero cualquier paso necesita de informes avalados por funcionarios”, ha agregado, subrayando que el asunto “está en manos” de la directora general, Nona Perera.

María José Belda, portavoz de Sí Podemos, ha dicho que “se ha ocultado” el valor patrimonial de la zona durante la planificación del planeamiento y solicitado un informe a los servicios jurídicos del Cabildo que evalúen la vía penal contra los promotores de Cuna del Alma.

Ha reclamado la suspensión total de las obras porque al Cabildo “se le ocultó deliberadamente” información, cuestionando el papel de la Cotmac en la aprobación de la revisión parcial del PGO porque había irregularidades.

También se ha preguntado si el director del proyecto, Andrés Muñoz, incurrió en “incompatibilidad” como gerente de Metrotenerife al reconocer que llevaba “muchos años” trabajando en su planificación.

Belda ha reprochado el tratamiento que han recibido los activistas en la zona y ha insistido en que “todo es ilegal” en torno a este proyecto, con hasta dos informes contrarios por parte de los funcionarios de la corporación.

Ha valorado el “precedente” de la sanción de 600.000 euros impuesta por el Gobierno de Canarias y ha culpado a CC de no supervisar bien la tramitación del proyecto cuando ocupaban los nacionalistas la presidencia del Cabildo. “Estamos asumiendo los errores de anteriores mandatos”, ha comentado.

Belda: “Es una vergüenza seguir vendiendo esta tierra”

Belda ha destacado que “es una vergüenza seguir vendiendo esta tierra” y promoviendo el mismo modelo desarrollista que solo genera “pobreza” en las islas.

Asimismo no entiende que se le “eche la culpa” a Perera, que ha sido la “única política” que ha impuesto una sanción por patrimonio en las últimas décadas, cuando el PSOE también gestiona la Consejería de Transición Ecológica.

Zaida González, portavoz del PP, ha comentado que la tramitación del proyecto ha sido “extensa y laboriosa” desde 1985 y asumido que “siempre falla algo” en la tramitación de los documentos, por lo que resaltó que lo importante es encontrar una “solución”.

Ha reconocido que no hay “certeza de legalidad” con el proyecto más allá de que el 98% del terreno sí tiene permiso para que se ejecuten las obras, quedando pendiente un informe de la Consejería de Transición Ecológica sobre la viborina triste o tajinaste del cardona. “Nos puede gustar o no, pero esta es la legalidad”, ha señalado.

Ha acusado a Martín de “generar inseguridad” al ponerse de perfil con el proyecto cuando el 98% del proyecto está libre de cargas para seguir con las obras, al tiempo que ha lamentado que todas las instituciones públicas en el proyecto han hecho “caso omiso”.

Javier Rodríguez, consejero del Grupo Socialista, ha valorado la “reacción rápida e inmediata” del Cabildo para responder a la denuncia de la asociación Tegüico y ahora, con las obras paralizadas parcialmente, le toca al Gobierno de Canarias “pronunciarse”.

Ha lamentado la lentitud de Nona Perera para tomar medidas cautelares una vez que fijó la sanción económica a la empresa. “Está siendo poco diligente”, ha detallado, dado que el Cabildo sigue a la espera de una posible paralización cautelar de las obras al completo.

PP, CC Y CS apelan a la seguridad jurídica

Rodríguez ha mostrado el “respeto” a los activistas que protestan contra el proyecto y censurado la violencia recibida.

Carlos Alonso, portavoz del Grupo Nacionalista, ha comentado que este proyecto “interesa mucho” a la ciudadanía de la isla, subrayando que “lo más relevante” es proteger los valores naturales y culturales de la isla, poniendo como ejemplo que las dos leyes autonómicas, de 1999 y 2015, fueron impulsadas por gobiernos nacionalistas.

Ha indicado que si en 'Cuna del Alma' ha habido “daños” al patrimonio se debe actuar en consecuencia, también porque demuestra la “seguridad jurídica” del archipiélago.

Alonso ha reconocido “fallos” en el procedimiento del proyecto porque tampoco parecen claras las competencias entre administraciones y entiende que hay que velar por la protección de los derechos de todos “sin recurso a la violencia”.

Ha espetado a Belda “que mire a su compañera de partido” --Nona Perera-- porque es la “principal responsable” de poder paralizar las obras.

Enrique Arriaga, portavoz de Cs y vicepresidente del Cabildo, ha dicho que “todos” quieren preservar el patrimonio y el medio ambiente de la isla pero ha defendido trabajar con “seguridad jurídica” acorde al Estado de Derecho.

Ha comentado que hace falta “economía” en la isla porque vienen “momentos complicados” y no se puede “generar desconfianza” entre los inversores tras varias décadas de tramitación del proyecto.

Arriaga ha condenado la violencia que se originó hace algunos días en el Puertito de Adeje y no comparte “el asalto a la propiedad privada” que se hizo en las instalaciones de la empresa promotora 'Cuna del Alma' y que muchas personas “no puedan trabajar” por la paralización de las obras. “Tenemos una legislación que es garantista y se ha demostrado”, ha comentado.