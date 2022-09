''Ecologistas detenidos y corruptos protegidos'': más de 300 personas se manifiestan contra Cuna del Alma en Tenerife

''Ecologistas detenidos y corruptos protegidos'', ''No más destrucción de nuestra tierra'', ''Fraga dimisión por ecocidio''. Al menos 350 personas, según el dato ofrecido por la Delegación del Gobierno en Canarias, se han manifestado este martes contra el proyecto turístico Cuna del Alma, que pretende construir 420 viviendas de lujo en el Puertito de Adeje. La protesta se ha celebrado frente al Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, donde la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, presidía una entrega de premios a la Excelencia turística con motivo del Día Mundial del Sector.

Cerca de una veintena de agentes de la Policía Nacional custodió la zona durante la concentración, que se prolongó durante más de una hora y se saldó sin incidentes, de acuerdo con la Delegación del Gobierno.

Esta movilización, convocada para “salvar Tenerife y salvar Canarias” del cemento, se ha celebrado un día después de que la tensión estallara en el Puertito de Adeje. Este lunes se vivieron en la zona varios episodios violentos entre trabajadores de la promotora y ecologistas que llevan acampando meses allí en señal de protesta. La jornada se saldó con la detención del presidente de la plataforma Salvar La Tejita, que fue puesto en libertad pocas horas después del arresto.

Tensión en el Puertito de Adeje

El primer enfrentamiento tuvo lugar sobre las 07.00 horas de la mañana. Cuando aún no había salido el sol, un grupo de personas que se identificaron como guardias de seguridad de las obras de Cuna del Alma se personó en el campamento. El objetivo era recuperar la pala a la que se encadenaron los activistas hace ya 65 días.

Según el testimonio de las personas de la acampada, los activistas fueron agredidos. Un parte de lesiones al que ha tenido acceso esta redacción recoge que una de las activistas presentó contusiones, ansiedad y un hematoma en la cabeza.

Después de que los trabajadores lograran tomar la pala, algunos de los acampados se dirigieron a las oficinas de los promotores. Allí se encontraba el director de Cuna del Alma, Andrés Muñoz. El empresario grabó varios vídeos en los que se identifica a algunos protestantes llamándole ladrón y corrupto y acusándole de haber agredido a una activista.

Otro vídeo difundido por los ecologistas muestra a Andrés Muñoz agarrando a una activista por el brazo desde la espalda hasta que ella cae al suelo. En una denuncia presentada ante la Guardia Civil en Adeje, la joven asegura que una vez estaba en el suelo, Muñoz le propinó varias patadas, sufrió mareos y no podía tenerse en pie, por lo que tuvo que ser evacuada en una ambulancia. Muñoz aseguró a este periódico que el agredido fue él, porque los activistas ''tiraron piedras'' y le increparon.

''Nos agredió verbalmente y físicamente. Menos mal que una compañera tuvo la sangre fría de grabar para demostrar que eso pasó'', ha explicado a esta redacción María González, historiadora y una de las activistas que ha presentado una denuncia.

Asimismo, González ha exigido a las administraciones públicas que rompan su silencio y se posicionen en relación a este proyecto, que ha destruido yacimientos arqueológicos. El pasado 2 de septiembre, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias abrió un expediente sancionador a la promotora por la “alteración y destrucción significativa de un yacimiento arqueológico”. La empresa, Segunda Casas Adeje S.L., se expone a una sanción de 600.000 euros, la máxima prevista para las infracciones “muy graves” contra el patrimonio.

''Quiero aclarar que esta manifestación no es solo contra Cuna del Alma, sino contra el modelo turístico que no genera riqueza. Canarias es una de las Comunidades Autónomas con mayor tasa de pobreza'', ha subrayado María González.

El Ayuntamiento no quiere hacer declaraciones

Los manifestantes han vuelto a exigir este martes la dimisión del alcalde de Adeje y también presidente del PSOE en Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, por ''ecocidio''. A pesar de los enfrentamientos que tuvieron lugar este lunes, la corporación municipal ha preferido no hacer declaraciones.

''El Ayuntamiento lamenta cualquier episodio o hecho violento que se pueda producir en este caso o en cualquier otra circunstancia. En estos momentos el Ayuntamiento no va a hacer declaraciones sobre este tema. El Ayuntamiento no estaba en el momento de los hechos, existen dos versiones opuestas de lo acontecido y el Ayuntamiento sin tener más información no puede hacer una valoración de los mismos'', responden a este periódico fuentes de la corporación.

''En el caso de que haya habido incidentes, lamentamos que hayan sucedido y esperamos que no se repitan. Estamos a la espera de la información que las autoridades competentes vean oportuno trasladarnos para poder hacer una valoración de los hechos'', añaden.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se pronunció este lunes ante lo ocurrido. ''Hechos lamentables los ocurridos en el Puertito de Adeje, en Tenerife. El diálogo siempre es la vía acertada para resolver los problemas. Nunca la violencia. Que se aclare todo lo sucedido'', escribió en su perfil de Twitter.

En este momento, los activistas no solo mantienen la acampada en el solar donde continúan las obras del proyecto, sino que también han trasladado la reivindicación al exterior de las oficinas de la promotora. Allí permanecen 25 personas y otras seis encadenadas. Este grupo no ha podido trasladarse a Santa Cruz, pero ha redactado un manifiesto que ha sido leído en la manifestación: ''Sabemos que el trabajo que nos da su modelo es de miseria y nos empuja a ser exiliados económicos para trabajar por cuatro duros en los países ricos. Sabemos que la verdadera riqueza que sostiene nuestras vidas no esta en las cuentas bancarias de ningún inversor nacional o internacional, sino en la tierra que habitamos''.