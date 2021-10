Un concejal del PP acusa en redes sociales a "chicos que no son de aquí" de las peleas y botellones del fin de semana en La Laguna

"No debería opinar, por mi actual ocupación, pero como padre de adolescentes me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en La Laguna". Así comenzaba un tuit publicado por el concejal de Bienestar Comunitario, Servicios Públicos y Sanidad de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, del Partido Popular, en respuesta a un vídeo viral en el que se veían peleas multitudinarias y botellones en el llamado Cuadrilátero de La Laguna. Sin embargo, tras ese comienzo, llegó la parte polémica de su comentario: "Estamos al borde de que ocurra algo muy grave. Hay unos chicos que no son de aquí, que se comportan como lo hacían allí. Y los nuestros lo sufren", escribió.

El candidato del PP a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, en Twitter: "No pueden tener los mismos derechos un inmigrante o un grancanario que un chicharrero"

Saber más

No debería opinar, por mi actual ocupación,pero como padre de adolescentes me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en la laguna.Estamos al borde de que ocurra algo muy grave. Hay unos chicos que no son de aquí, que se comportan como lo hacían allí. Y los nuestros lo sufren — Guillermo Díaz Guerra (@gdiague) 17 de octubre de 2021

El Ayuntamiento de La Laguna ha confirmado a este periódico que de todos los identificados por la Policía Local durante los sucesos del fin de semana, tan solo uno es de origen magrebí.

El tuit ha tardado poco en cosechar numerosas reacciones que señalan que es, cuando menos, xenófobo y racista. Algunos usuarios no han dudado en proponer a Díaz Guerra para los premios Tolete, mientras que otros han recordado otras polémicas protagonizadas por este edil, que en ocasiones anteriores ha preferido borrar el mensaje en cuestión (cosa que en este caso, a 17.00 horas del lunes, aún no ha hecho).

Fuentes consultadas por este periódico confirman que hay ya varias organizaciones relacionadas con la atención a migrantes que se están planteando incluso querellarse contra el también exsubdelegado del Gobierno en Canarias.

…dale una vuelta a esto q has escrito Guillermo. Hazte un favor.



Y además del cuadrilátero pásate por Fundación en S/C. 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/HGTxyS36OS — César 〽️ (@cesarmed_) 18 de octubre de 2021

No deberías opinar, no porque estás en un puesto publico, sino porque de tu opinión se destila un racismo pestilente inventado aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Por cierto, el Pisuerga es un río por si tampoco lo entiendes. — PepitoGrillo (@PepitoGrillotin) 17 de octubre de 2021

No debería opinar, por su actual condición. La de racista, digo. Y respecto a las peleas multitudinarias en zonas de bares, han sido una cuestión más bien endémica desde hace muchos años. — Carlos Corzo (@CGonzo_) 18 de octubre de 2021

HAGAN CAPTURAS PORQUE ESTE CUANDO SE DESPIERTE BORRA TODO — EMILIO GONZÁLEZ (@emilioglez92) 17 de octubre de 2021

Refuerzo de la vigilancia y cierre anticipado de parques

Lo cierto es que en las últimas horas son varios los vídeos que circulan por las redes sociales en los que puede verse a decenas de jóvenes participando en peleas, lanzamiento de botellas y botellones en esa céntrica zona de la ciudad, ubicada muy cerca del Campus Central de la Universidad de La Laguna y que era el epicentro del ocio nocturno de la ciudad hace años.

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, ha confirmado a este periódico que el Ayuntamiento es "muy consciente de esta problemática, que ha ido acrecentándose en los últimos fines de semana y que no es de fácil solución". Gutiérrez asegura que este fin de semana estuvo en contacto con el subdelegado del Gobierno, Javier Plata, para transmitirle la necesidad de incrementar la presencia policial en la zona y contar con un mayor número de efectivos. "Ambos estamos de acuerdo en que debemos poner todos los medios posibles y hacer lo que esté en nuestras manos para hacer frente a esta situación, que no es exclusiva de La Laguna", ha explicado.

Además, ha adelantado que el próximo jueves se celebrará una nueva reunión de coordinación con la subdelegación del Gobierno, en la que el Ayuntamiento también ha solicitado la presencia del Gobierno de Canarias así como del Cabildo de Tenerife, a través de la empresa Metropolitano de Tenerife, ya que, afirma el alcalde lagunero, se ha constatado que hay "un importante número de jóvenes que viene en tranvía a nuestro municipio consumiendo alcohol". Por ello, el Ayuntamiento pide que los agentes de seguridad del tranvía "hagan una labor preventiva, requisando el alcohol que se consuma en los vagones". Por su parte, el Consistorio avanzará en el cierre de parques públicos en los que se ha detectado que son utilizados desde primera hora de la tarde para el consumo de alcohol, añade.

"Esta situación no va a solucionarse de un día para otro, pero hay que trabajar conjuntamente entre todas las administraciones", insiste. Además, ha invitado a las familias a hacer una reflexión, ya que, añade, se ha constatado la presencia de "muchos menores de edad en estado de embriaguez", lo que supone "un problema social que va más allá del ámbito municipal".

Luis Yeray Gutiérrez ha explicado que el Ayuntamiento tiene "muy claro" que no se puede estigmatizar a toda la juventud, que tiene todo su derecho a disfrutar de su ocio, pero "condenamos la actitud de pequeños grupos que se amparan en la multitud para cometer actos vandálicos y ejercer la violencia, algo que no tiene cabida en La Laguna".

El Ayuntamiento desmiente un bulo sobre varias violaciones

En cuanto a varios bulos que circulan por las redes sociales afirmando que se han producido varias violaciones durante el fin de semana en el municipio, el Ayuntamiento lagunero aclara que se trata de un bulo. Asimismo, puntualiza que entre los identificados el fin de semana, tan solo uno es magrebí, una aclaración "necesaria" ante las declaraciones claramente xenófobas por parte de algunos usuarios en la red.

Otras polémicas de Díaz Guerra

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es más conocido por las polémicas que ha protagonizado que por sus logros políticos, entre los que cabe destacar su participación en la moción de censura impulsada por José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) con la tránsfuga Evelyn Alonso para expulsar al PSOE del Ayuntamiento y devolver la Alcaldía a los nacionalistas.

Fue entonces cuando, pocos días antes de votarse la moción en el Ayuntamiento, fue grabado afirmando que lo que a él le gusta es "estar en un despacho con cuatro ejecutivos tomando decisiones", no "estar en la calle haciendo determinadas cosas". En el audio, Díaz Guerra deja claro que deplora la política municipal y que Coalición Canaria "nunca" le ha gustado: "Me parece que son una agrupación de intereses, que además están vinculados a intereses empresariales e intereses sociales de toda la vida en Tenerife. Y, encima, como gestores son malos", dijo de sus futuros socios de gobierno en la capital.

Una vez perpetrada la moción y convertido en Primer Teniente de Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Díaz Guerra se hizo cargo del área de Bienestar Comunitario. Allí se erigió en el edil que propuso exterminar a las colonias de gatos de la ciudad, unas declaraciones por las que tuvo que pedir disculpas posteriormente.

Díaz Guerra también insinuó que tomaría "medidas drásticas" ante el problema de salud mostrado por decenas de árboles en la capital tinerfeña, lo cual incluía recurrir a la tala, algo que fue denunciado por el PSOE.

La última de sus polémicas ocurrió hace aproximadamente un mes, cuando en un tuit Díaz Guerra expuso cuál era su aportación para acabar con el problema del sinhogarismo en la capital tinerfeña: quitar los bancos públicos ubicados frente al Mercado Nuestra Señora de África. El tuit fue borrado por después, cuando empezaba, como ahora, a cosechar numerosas reacciones en contra.