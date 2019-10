La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad apoya la iniciativa del Cabildo de Tenerife de abatir el ganado asilvestrado

La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) se congratula y felicita al Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife por tomar la decisión de comenzar a abatir el ganado guanil de los parques rurales de Anaga y Teno, a través de las cuadrillas coordinadas por la entidad Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan). Esta medida, sin duda, significará un paso determinante para la recuperación de esos ecosistemas, y por ende para la preservación y restauración de nuestros paisajes y de nuestra biodiversidad.

Entendemos la dificultad que significa tomar este tipo de decisiones y aplaudimos su valentía. Es una medida que nos desagrada a todos, ya que nuestra asociación no desea, ni mucho menos, el mal y el sufrimiento de ningún animal, y aunque pudiese parecer drástica, todos los datos, documentos y el aval científico, indican inequívocamente que las abatidas son la única forma de controlar de forma efectiva estos animales de los espacios naturales, especialmente como estos con una orografía muy complicada que no permiten otro tipo de alternativa.

Además, no debemos olvidar que precisamente para garantizar la conservación del Patrimonio Natural (especies y hábitats) de valor indiscutible que abarcan esos espacios protegidos, por ley se prohíbe que exista ganado caprino cimarrón o guanil en ellos. Además, es un derecho y un deber garantizar la conservación de nuestra biodiversidad y protegerla de las amenazas que se ciernen sobre ella. Hoy por hoy, las cabras asilvestradas y demás ganado guanil por su voracidad constituyen el principal factor y la amenaza más dañina para la supervivencia de nuestra frágil biodiversidad nativa que no está adaptada para resistir esa presión. Canarias cuenta con unas 680 plantas endémicas, es decir, que son exclusivas, únicas, singulares y no crecen de manera natural en ninguna otra parte del Mundo, por lo que se alza como el centro de biodiversidad más relevante de la Unión Europea y uno de los más destacados del Planeta.

La ACBC es consciente y apoya que el ganado caprino debe (y tiene) que existir, pero siempre bajo una situación controlada y regulada; y hay que recordar que las cabras objeto de esta encomienda son animales descontrolados, asilvestrados y sin dueño, y por tanto, campan a sus anchas tanto por cultivos como por otras zonas generando numerosos problemas, algunos de los cuales pueden llegar a ser muy graves o incluso irreversibles.

Canarias, al ser islas oceánicas, alberga más de 14.300 especies terrestres silvestres de las cuales unas 680 plantas y más de 3.000 animales, son endémicos del archipiélago, es decir, son exclusivas, únicas, singulares, no crecen ni existen de manera natural en ninguna otra parte del Mundo. Eso significa, que siendo solo el 1,5% del territorio español, nuestra Comunidad Autónoma alberga más de la mitad de los endemismos vegetales de España. Además, acoge 24 de los 125 hábitats naturales incluidos en la Red Europea Natura 2000 y 4 de los 15 parques nacionales de España (la única comunidad autónoma con 4 y una de las pocas regiones del planeta con un número tan elevado de parques nacionales, en un espacio tan reducido). Con estas cifras, y esta singularidad, Canarias se alza como el centro de biodiversidad más relevante de la Unión Europea y uno de los más destacados del mundo.

La información científico-técnica disponible es clara. El método más efectivo para controlar al ganado asilvestrado en terrenos con una orografía complicada son las abatidas. Por este motivo es el método que se aplica en aquellos territorios que se preocupan por la conservación de su Patrimonio Natural. Por ejemplo, en la Isla de Santiago se abatieron en 5 años más de 79.000 cabras y en 2 años más de 62.000 en Isabela, ambas islas del archiconocido archipiélago de Galápagos, todo ello para proteger a sus tortugas endémicas y sus espacios naturales.

Por todo lo expuesto, damos nuestro total apoyo al Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife por implementar estas acciones. Además, animamos al Cabildo a mantener en el tiempo estas actuaciones hasta que el problema del ganado asilvestrado se resuelva. Por otro lado, esperamos que estas acciones se realicen también en otros espacios naturales y sobretodo en otras islas, ya que este problema afecta de igual forma (o incluso más gravemente) a otras islas del archipiélago. Entendemos que esta es la vía para intentar frenar el deterioro y degradación de nuestro Patrimonio Natural, y la única forma de evitar que más especies endémicas desaparezcan.