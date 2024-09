L'ultra Le Senne s'enfronta a una altra querella i a un nou delicte per trencar el retrat d'Aurora Picornell

El president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), s'enfronta a una altra querella i a un nou delicte per trencar, en ple debat de la derogació de la Llei balear de memòria democràtica, el retrat de la republicana Aurora Picornelli les conegudes com a 'roges del Molinar', afusellades pels franquistes la nit de reis de 1937. Es tracta d'uns fets pels quals el diputat ultra, de la destitució del qual va salvar el PP en un ple extraordinari celebrat a principis de setembre, està citat a declarar com a investigat divendres que ve, per un presumpte delicte d'odi, al Jutjat d'Instrucció número 1 de Palma.

A les denúncies interposades per Memòria de Mallorca, els familiars de Picornell i el PCE, s'uneix ara la querella presentada pel Partit Comunista dels Pobles d'Espanya (PCPE), que afegeix un il·lícit més al comportament de Le Senne, el relatiu a l'impediment de l'exercici dels drets cívics, al·legant que el polític d'extrema dreta “no només va mostrar el seu odi davant d'aquestes dones tan valentes i en conseqüència a l'ideari que representen”, sinó que també “va impedir l'exercici civicista de diputades que portaven les fotografies de les històriques polítiques i en la seva consciència va criticar criminalment l'exercici fonamental a l'activitat política”.

En concret, el PCPE, liderat per Julio Díaz i representat en aquest procediment per l'advocat Pablo Alonso de Caso, recorda que al debat sobre la supressió de la normativa democràtica, celebrat el 18 de juny passat, les diputades socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa van acudir amb una fotografia adherida al seu ordinador d'Aurora Picornell i Antònia i Maria Pascual, “dones de reconegut prestigi en la lluita política de l'ideari comunista i feminista, que van ser represaliades i víctimes de la repressió franquista”.

En un moment del debat, detalla la querella, a la qual ha tingut accés elDiario.es, Le Senne va ordenar a les parlamentàries que “fessin desaparèixer les fotografies que exhibien” i, “com vulgui que les polítiques es negaven -en no tenir fonament jurídic l'ordre-, Le Senne, amb actitud violenta i agressiva, va arrencar la fotografia i sense solució de continuïtat a la seva actitud dictatorial va expulsar de la cambra les diputades que es van negar a retirar les fotografies de les històriques polítiques”.

A la seva denúncia, de 80 pàgines, el líder del PCPE assevera que el Reglament de la Cambra balear, aprovat al si del ple d'aquesta institució el 19 de març de 2019, “no té positivada la prohibició que els diputats portin fotografies d'índole política adipades als seus ordinadors, igual que passa amb la resta de reglaments que hi ha hagut a la resta de l'Estat espanyol”. És per això, incideix, que “siguin molts els polítics, adscrits a les diferents càmeres de representació autonòmica i estatal, que en ocasions i en reivindicació del seu ideari polític portin samarretes, rètols, banderes, etc…”.

La querella fa un repàs, així mateix, dels nombrosos -i polèmics- missatges i fakes abocats per Le Senne en xarxes socials, revelats en els últims mesos per elDiario.es. I és que el parlamentari de Vox, advocat de professió, es caracteritza per les seves controvertides posicions sobre el canvi climàtic, el racisme i la violència masclista, a més de propagar al seu canal de Telegram lloes al president d'Argentina, l'ultradretà Javier Milei; fakes conspiracionistes al voltant de la COVID; advertiments davant de suposades amenaces de control per part de l'Estat i missatges negacionistes sobre la crisi climàtica.

El PCPE es fa ressò, així mateix, de la notícia publicada per aquest mitjà sobre l'acte que va presentar Le Senne a títol públic el mes de gener passat per donar a conèixer el llibre Contra el totalitarismo blando. Cancelación woke, feminismo radical, imposición trans, histeria climática, corrección política..., de Francisco José Contreras, exdiputat de Vox al Congrés conegut per justificar l'execució per part del règim franquista de l'artista i activista Salvador Puig Antich, un dels últims ajusticiats per mitjà de garrot vil a la dictadura, o per lloar l'“audàcia” del general Queipo de Llano, responsable de l'afusellament de més de 45.000 persones a Sevilla durant l'aixecament feixista del 1936.

El passat 3 de setembre, el PP es va abstenir en la votació del cessament de Le Senne, instat pels grups de l'oposició (PSIB- PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca i Podem). Amb això, els conservadors, els qui l'any passat van fer pujar el dirigent ultra a la presidència del Parlament a canvi que els populars poguessin governar Balears en solitari -això sí, amb el suport extern de Vox-, van facilitar la seva continuïtat al càrrec.