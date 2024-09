El PP salva l'ultra Le Senne, que seguirà de president del Parlament balear després de trencar una foto d'una víctima de Franco

Després d'un acalorat debat a l'hemicicle del Parlament balear, el PP ha salvat finalment del cessament el president de la Cambra, Gabriel Le Senne (Vox), la destitució del qual va ser instada fa més de dos mesos pels grups de l'oposició (PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca i Podem) després que el parlamentari ultra, el 18 de juny passat, trenqués el retrat de la republicana Aurora Picornell i les conegudes com a 'Rotges del Molinar', afusellades pels franquistes la nit de reis de 1937. Els fets van provocar una onada d'indignació dins i fora de Balears. Tot i això, la continuïtat de Le Senne ha estat dubtosa fins a l'últim instant a causa de l'afany dels conservadors per no revelar el sentit del seu vot fins pocs minuts abans de la votació.

Durant el ple extraordinari celebrat aquest dimarts, que ha estat presidit pel vicepresident del Parlament, Mauricio Rovira (PP), i amb Le Senne assegut en un dels escons reservats per als membres de la Mesa, el PP ha decidit finalment abstenir-se en la votació de la proposta, facilitant així la continuïtat del dirigent d'extrema dreta, ja que el 'sí' dels populars era imprescindible perquè el president fos apartat. Atès que calia una majoria de tres cinquens de la Cambra perquè la iniciativa tirés endavant, aquesta ha estat finalment rebutjada amb set vots en contra, 25 abstencions i 25 vots a favor.

El parlamentari ultra, per la seva banda, s'ha reafirmat en la seva actitud en presència, a més, de diversos membres de l'associació Memòria de Mallorca, una de les entitats que s'ha mostrat més actives des que Le Senne esquincés els retrats. Durant la seva intervenció, l'alt càrrec de Vox ha acusat els partits d'esquerres, a partir d'un acte que ha qualificat “d'accidental i inintencionat”, “d'organitzar un circ que han estirat durant més de dos mesos” i “muntar una campanya d'assetjament basada en la mentida i l'ús polític de la justícia”.

“Han parlat d'atemptat com si fos un terrorista, han reunit gent per cridar 'Gabriel Le Senne puto nazi' a les portes del Parlament. I fins i tot he rebut amenaces de mort”, ha proclamat, sense demanar a cap moment disculpes pels fets comesos, pels quals es troba imputat per un presumpte delicte d'odi pel qual està citat a declarar el pròxim 27 de setembre, a les 9.30 hores, als Jutjats d'Instrucció de Palma. “Tots ens hem comportat aquest dimarts de forma molt civilitzada i m'agradaria continuar així”, ha afegit.

Le Senne ha assegurat que, en el moment dels fets, “ignorava la identitat concreta” de les que figuraven a la fotografia, que estava exposada a la tapa de l'ordinador de la diputada socialista Mercedes Garrido. “Al principi vaig fer cas omís, però després em van començar a arribar queixes per privat del PP i Vox. En créixer la intensitat d'aquestes, vaig decidir parlar-ho amb Garrido”, ha relatat, asseverant que en negar-se aquesta a retirar el cartell i, a la tercera crida a l'ordre, a abandonar la sala després de ser expulsada al costat de la també socialista Pilar Costa, va optar per intentar treure el retrat, “sense cap cop de mà, convençut que el cartell sortiria sencer” i “després d'una successió d'infraccions del reglament”.

El president de la Cambra havia iniciat el seu discurs lamentant que el motiu fos la remoció instada per apartar-lo, “quan els balears i el conjunt dels espanyols esperen que dediquem el nostre temps a altres causes més importants com la invasió migratòria que patim, la creixent inseguretat, l'envelliment de la població per la manca de natalitat” o “la crisi institucional i nacional en què ens trobem”, desplegant amb aquestes paraules part del discurs que enarbora l'extrema dreta.

Mentrestant, el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, que ha revelat la posició del seu partit tot just minuts abans de la votació, s'ha limitat a justificar l'abstenció dels conservadors amb vista a “posar sentit comú, tranquil·litat i ajudar a rebaixar la tensió al Parlament”. El popular ha expressat la seva confiança que, després dels dos mesos d'inactivitat, “tots els grups vinguin amb actituds renovades i disposats a treballar per als ciutadans de les illes”.

En línia del defensat pels populars en els últims mesos, correspon a Vox “explicar als seus més de 60.000 votants a les Illes” per què, després de la ruptura dels acords anunciada per Abascal i que en Balears inclouen la presidència de la Cambra, “han renunciat a les polítiques per a al mateix temps voler mantenir-se en la cadira”. Sagreras ha reiterat que, “per coherència”, Le Senne hauria d'haver dimitit ell mateix “per uns fets que mai haurien d'haver-se produït”.

La sessió ha arrencat passades les 10.50 hores amb la intervenció del portaveu parlamentari socialista, Iago Negueruela, que ha ofert novament els vots del seu partit perquè els populars votessin a favor de la remoció de Le Senne, comprometent-se amb això a donar suport al nomenament d'un nou president de la Cambra que sigui del PP. “Estan en joc la dignitat i la democràcia”, ha manifestat.

“Trencar una foto amb la virulència amb què ho va fer no és admissible en democràcia”, ha defensat Negueruela, que ha assegurat que estaria “tremendament orgullós” de poder votar la setmana que ve un president del PP. Cal recordar que Le Senne va ser enfilat a la presidència del Parlament el 20 de juny del 2023 gràcies al suport del PP, que a canvi d'aquesta i altres cessions es garantia poder formar govern en solitari, subordinat, això sí, al suport extern de Vox. Fins a la ruptura dels pactes de governabilitat entre PP i Vox per part del líder nacional del partit d'extrema dreta, Santiago Abascal, els conservadors han necessitat els vots del seu soci extern per tirar endavant les iniciatives.

En la seva moció de remoció, els grups d'esquerres exigien la dimissió de Le Senne “per negligència notòria i greu” en l'exercici de les seves funcions, emparant-se per això en l'article 39.d) del Reglament del Parlament.

Durant el ple, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha recriminat que, durant aquests mesos, Le Senne ha fet, “sense miraments, de jutge i part” a l'hora de decidir sobre la seva continuïtat al càrrec: “Només amb això n'hi hauria prou per justificar el seu cessament”. El parlamentari ecosobiranista ha asseverat així mateix que el gest protagonitzat pel president ultra de la Cambra el 18 de juny passat “mai ho hauria fet la gent de dretes que ha governat aquesta institució”.

En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, que ha lamentat que les Balears “va patir un trauma terrible durant la guerra, quan grups incontrolats, però que tenien la cobertura de les autoritats de facto de llavors, van assassinar i martiritzar milers de persones el símbol de les quals és actualment Aurora Picornell”. “Agredir la seva imatge causa un immens dolor”, ha remarcat.

Amb més duresa s'ha pronunciat la diputada de Podem Cristina Gómez, que ha recriminat que Le Senne encara sigui president del Parlament balear tot i estar investigat al Jutjat d'Instrucció número 1 de Palma. “Vostè és un imputat en un expedient de caràcter criminal i continua sent president. Senyors del PP, li donaran suport?”, ha manifestat dirigint-se als populars.