El Gobierno central y la oposición en Balears exigen el cese de Le Senne por romper la foto de una víctima de Franco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios de sus ministros y la oposición en bloque en Balears han exigido la dimisión del presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), quien este martes, en pleno debate de la derogación de la Ley autonómica de memoria democrática, rompió un retrato de Aurora Picornell, icono del republicanismo en Mallorca fusilada por el franquismo, y ordenó la expulsión de las socialistas que conforman la mesa de la Cámara. Desde que tuvieron lugar los hechos, la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, no ha pronunciado palabra alguna al respecto.

Sí lo ha hecho el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, quien se ha limitado a calificar “poco afortunado” el comportamiento de Le Senne, aseverando que no cree que merezca dimitir: “El comportamiento no fue todo lo afortunado que debería haber sido. Y me quedo aquí. Si no se hubiese producido determinado comportamiento, habría sido bastante mejor”, ha afirmado, añadiendo que tendrá que ser el propio Le Senne quien dé las explicaciones pertinentes. Costa ha aprovechado para hacer un llamamiento a “rebajar la tensión” en los debates parlamentarios.

El propio Le Senne ha emitido un comunicado en el que, lejos de retractarse de su comportamiento y atrincherándose en su cargo, ha justificado su actuación al amparo del Reglamento del Parlament -que “establece el deber de la Presidencia de mantener el orden”- y denuncia, como “garante de la neutralidad institucional”, la “campaña de acoso, insultos y amenazas que está sufriendo en redes sociales, incluso con la participación de diputados de esta Cámara”.

Si bien asegura que su intención no era romper la fotografía, Le Senne alude a la “actitud provocadora” de las dos socialistas expulsadas, Mercedes Garrido y Pilar Costa: “Al negarse Garrido a retirar el cartel [de Picornell] y abandonar la sala, el presidente cerró él mismo el ordenador de Garrido a fin de terminar con la flagrante infracción”, señala la nota difundida por la Cámara. “Al volver la señora Garrido a abrirlo, el presidente intentó retirar el cartel. En ningún caso fue su intención romperlo. No obstante, el presidente admite que habría sido más apropiado ordenar a los servicios de la Cámara la ejecución de la decisión”, abunda.

Momentos antes, Pedro Sánchez ha pedido al PP que condene el comportamiento de Le Senne y que pida su dimisión: “Ustedes han eliminado la oficina de lucha contra la corrupción en Balears. Bueno, sin mencionar el execrable comportamiento del presidente del Parlament balear de ayer, que merecería la reprobación y la dimisión por parte también de su mayoría parlamentaria”, ha respondido Sánchez al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

“Deberían pedir perdón”, ha espetado, por su parte, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, al grupo parlamentario de Vox. “En la Asamblea de Balears, rompen la foto de una persona represaliada, asesinada por los franquistas, porque la patria que defienden es una patria dividida que afortunadamente este país dejó atrás hace mucho tiempo”.

En esta misma línea, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, también ha afeado al PP su falta de condena ante la actitud del presidente regional de Vox. “Ustedes siguen teniendo serios problemas para abordar con honestidad y democracia las normas de convivencia como ayer pudimos ver en el Parlament balear, burlándose de aquellas personas que fueron asesinadas, represaliadas por el gobierno franquista y rompiendo su foto cuando se debatía precisamente su sometimiento a las exigencias de Vox de desmemoria y discordia”, ha asegurado la también ministra de Transición Ecológica.

El Ministerio de Memoria Democrática estudia acciones legales

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dado instrucciones a los servicios jurídicos del Ministerio “para que se analice lo ocurrido y emprender, si procede, las acciones que sean oportunas conforme a la Ley de Memoria Democrática y otras”, según él mismo ha publicado en su perfil de la red social X. “Esto es un acto aborrecible, violento, antidemocrático e inhumano. Un presidente de un parlamento autonómico rompiendo una foto de víctimas del franquismo. Jamás pensé que en una institución democrática sucediera algo así”, ha añadido el ministro.

También el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, se ha unido a la condena contra Le Senne, acusándolo de ser un “fascista” que “no es digno” de representar a esta institución. En declaraciones este miércoles en los pasillos de la Cámara Baja, Errejón ha manifestado que lo acontecido este martes en Balears es “extraordinariamente grave” dado que “un fascista” que preside la Cámara balear gracias al apoyo del PP “rompió con furia” una imagen de Picornell, víctima emblemática del franquismo.

“Lo que demuestra con eso es que un orgulloso heredero político de quienes fusilaron a Picornell preside una cámara representativa y, por tanto, no debería serlo ni un día más”, ha sentenciado.

Prohens calla y la oposición exige la dimisión de Le Senne

En Balears, la presidenta Prohens se ha limitado este miércoles en la red social 'X' a felicitar a Felipe VI por sus diez años de reinado “cumpliendo siempre con su deber con el país como garante de la Constitución”, sin efectuar mención alguna a lo sucedido en el Parlament. “Mi gratitud por su compromiso y fuerte estima siempre hacia las Islas”, ha añadido la líder del Ejecutivo autonómico en una publicación que ha acompañado de una foto de ambos.

Por su parte, los grupos parlamentarios de la oposición (PSIB-PSOE, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca) han registrado este miércoles un escrito de remoción conjunto en el que exigen la dimisión de Le Senne “por negligencia notoria y grave” en el ejercicio de sus funciones, amparándose para ello en lo establecido en el artículo 39.d) del Reglamento del Parlament, cuya aplicación “inmediata” reclaman. Del mismo modo, piden la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria para el debate y votación de esta cuestión dentro del presente período de sesiones.

Por su parte, la plataforma Memoria Democrática, integrada por más de 100 entidades, asociaciones de distintos ámbitos de actuación, sindicatos y partidos unidos en defensa de las víctimas del franquismo, ha convocado una concentración de rechazo para pedir la dimisión de Le Senne “por atentar contra el honor de las víctimas del franquismo al rasgar la fotografía de las 'Rojas' del Molinar y Aurora Picornell”. La protesta tendrá lugar este jueves, a partir de las 10.30 horas, frente a las puertas del Parlament, coincidiendo con la celebración de un pleno extraordinario en el que comparecerá Prohens para explicar la Mesa para el pacto social y político por la sostenibilidad.