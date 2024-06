El Govern central i l'oposició a les Balears exigeixen la dimissió de Le Senne per trencar la foto d'Aurora Picornell

El president del Govern, Pedro Sánchez, diversos ministres i l'oposició en bloc a Balears han exigit la dimissió del president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), qui aquest dimarts, en ple debat de la derogació de la Llei autonòmica de memòria democràtica, va trencar un retrat d'Aurora Picornell, icona del republicanisme a Mallorca afusellada pel franquisme, i va ordenar l'expulsió de les socialistes que conformen la taula de la Cambra. Des que van tenir lloc els fets, la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, no ha pronunciat cap paraula sobre això. El PP governa les illes en solitari amb el suport extern de l'extrema dreta.

Sí que ho ha fet el portaveu de l'Executiu, Antoni Costa, que s'ha limitat a qualificar “poc afortunat” el comportament de Le Senne, asseverant que no creu que mereixi dimitir: “El comportament no va ser tan afortunat com hauria d'haver-hi estat. I em quedo aquí. Si no s'hagués produït determinat comportament, hauria estat força millor”, ha afirmat, afegint que haurà de ser el mateix Le Senne qui doni les explicacions pertinents. Costa ha aprofitat per fer una crida a “rebaixar la tensió” als debats parlamentaris.

El mateix Le Senne ha emès un comunicat en què, lluny de retractar-se del seu comportament i atrinxerant-se en el seu càrrec, ha justificat la seva actuació a l'empara del Reglament del Parlament -que “estableix el deure de la Presidència de mantenir l'ordre”- i denuncia, com a “garant de la neutralitat institucional”, la “campanya d'assetjament, insults i amenaces que està patint en xarxes socials, fins i tot amb la participació de diputats d'aquesta Cambra”.

Si bé assegura que la seva intenció no era trencar la fotografia, Le Senne al·ludeix a l'“actitud provocadora” de les dues socialistes expulsades, Mercedes Garrido i Pilar Costa: “En negar-se Garrido a retirar el cartell [de Picornell] i abandonar la sala, el president va tancar ell mateix l'ordinador de Garrido per acabar amb la flagrant infracció”, assenyala la nota difosa per la Cambra. “En tornar la senyora Garrido a obrir-lo, el president va intentar retirar el cartell. En cap cas va ser la seva intenció trencar-lo. Tot i això, el president admet que hauria estat més apropiat ordenar als serveis de la Cambra l'execució de la decisió”, abunda .

Moments abans, Pedro Sánchez ha demanat al PP que condemni el comportament de Le Senne i que demani la seva dimissió: “Vostès han eliminat l'oficina de lluita contra la corrupció a Balears. Bé, sense esmentar l'execrable comportament del president del Parlament balear d'ahir, que mereixeria la reprovació i la dimissió per part també de la majoria parlamentària”, ha respost Sánchez al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, durant la sessió de control al Govern a el Congrés dels Diputats.

“Haurien de demanar perdó”, ha deixat anar, per la seva banda, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, al grup parlamentari de Vox. “A l'Assemblea de Balears, trenquen la foto d'una persona represaliada, assassinada pels franquistes, perquè la pàtria que defensen és una pàtria dividida que sortosament aquest país va deixar enrere fa molt de temps”.

En aquesta mateixa línia, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, també ha retret al PP la seva falta de condemna davant l'actitud del president regional de Vox. “Vostès segueixen tenint seriosos problemes per abordar amb honestedat i democràcia les normes de convivència com ahir vam poder veure al Parlament balear, burlant-se d'aquelles persones que van ser assassinades, represaliades pel govern franquista i trencant la seva foto quan es debatia precisament la seva submissió a les exigències de Vox de desmemòria i discòrdia”, ha assegurat la també ministra de Transició Ecològica.

El Ministeri de Memòria Democràtica estudia accions legals

Per part seva, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha donat instruccions als serveis jurídics del Ministeri “perquè s'analitzi el que ha passat i emprendre, si escau, les accions que siguin oportunes d'acord amb la Llei de Memòria Democràtica i altres”, segons ell mateix ha publicat al seu perfil de la xarxa social X. “Això és un acte avorrible, violent, antidemocràtic i inhumà. Un president d'un parlament autonòmic trencant una foto de víctimes del franquisme. Mai vaig pensar que en una institució democràtica passés una cosa així”, ha afegit el ministre.

També el portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, s'ha unit a la condemna contra Le Senne, acusant-lo de ser un “feixista” que “no és digne” de representar aquesta institució. En declaracions aquest dimecres als passadissos de la Cambra Baixa, Errejón ha manifestat que el que ha passat aquest dimarts a Balears és “extraordinàriament greu” atès que “un feixista” que presideix la Cambra balear gràcies al suport del PP “va trencar amb fúria” una imatge de Picornell, víctima emblemàtica del franquisme.

“El que demostra amb això és que un orgullós hereu polític dels que van afusellar Picornell presideix una càmera representativa i, per tant, no ho hauria de ser ni un dia més”, ha sentenciat.

Prohens calla i l'oposició exigeix la dimissió de Le Senne

A Balears, la presidenta Prohens s'ha limitat aquest dimecres a la xarxa social 'X' a felicitar Felip VI pels seus deu anys de regnat “complint sempre amb el seu deure amb el país com a garant de la Constitució”, sense fer cap menció al que ha passat al Parlament. “La meva gratitud pel seu compromís i forta estima sempre cap a les Illes”, ha afegit la líder de l'Executiu autonòmic en una publicació que ha acompanyat una foto de tots dos.

Per la seva banda, els grups parlamentaris de l'oposició (PSIB-PSOE, Podem, Més per Mallorca i Més per Menorca) han registrat aquest dimecres un escrit de remoció conjunt en què exigeixen la dimissió de Le Senne “per negligència notòria i greu” en l'exercici de les seves funcions, emparant-se per a això en el que estableix l'article 39.d) del Reglament del Parlament, l'aplicació del qual “immediata” reclamen. De la mateixa manera, demanen la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària per al debat i la votació d'aquesta qüestió dins aquest període de sessions.

Per la seva banda, la plataforma Memòria Democràtica, integrada per més de 100 entitats, associacions de diferents àmbits d'actuació, sindicats i partits units en defensa de les víctimes del franquisme, ha convocat una concentració de rebuig per demanar la dimissió de Le Senne “per atemptar contra l'honor de les víctimes del franquisme en esquinçar la fotografia de les 'Roges' del Molinar i Aurora Picornell”. La protesta tindrà lloc aquest dijous, a partir de les 10.30 hores, davant de les portes del Parlament.