PP i Vox converteixen Balears en la primera autonomia a eliminar la seva oficina contra la corrupció

PP i Vox han convertit aquest dimarts Balears en la primera autonomia a liquidar un organisme contra la corrupció. Amb els vots de conservadors i extrema dreta, el Parlament balear ha posat fi a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, impulsada per llei el 2016, durant el primer mandat del pacte d'esquerres liderat per la socialista Francina Armengol, amb l'objectiu de prevenir i investigar, entre d'altres, possibles casos d'ús o destí fraudulent de fons públics.

Es tracta d´una iniciativa, la de l´eliminació d´aquest organisme mitjançant l´aprovació de la Proposició de Llei de transparència i control dels càrrecs públics, contra la qual s´han alçat més de vint associacions i entitats d´àmbit nacional i internacional, que el passat mes de novembre van emetre declaracions de suport amb què reclamaven evitar la supressió de l'ens.

El tancament de l'Oficina Anticorrupció ha estat un dels ferms propòsits que van assolir els populars i l'extrema dreta les setmanes prèvies a l'acord que van rubricar, a finals del mes de juny passat, perquè els conservadors poguessin governar les illes en solitari. El pacte contemplava, a canvi, la participació de Vox als Consells Insulars de Mallorca i Menorca, el compliment de 110 mesures programàtiques i l'assumpció, per part dels conservadors, de gran part de l'ideari polític de l'extrema dreta.

El procediment per a tancar l'Oficina Anticorrupció es va accelerar després de fer-se públic que l'ens atribuïa possibles delictes a un alt càrrec del PP a les Illes. L'organisme públic investigava una presumpta trama de corrupció urbanística que afecta Sebastià Sureda, actual director general d'Emergències del Govern de Marga Prohens (PP). Pocs dies després de revelar-se les investigacions, els conservadors van anunciar que volien accelerar per llei l'eliminació de l'ens.

Mentre es tramitava la llei per a acabar amb l'Oficina, PP i Vox van decidir asfixiar-la econòmicament. Els Pressupostos autonòmics per a 2024 únicament contemplaven 50.000 euros per a les despeses de personal d'aquest organisme. En declaracions a elDiario.es, el director de l'Oficina Anticorrupció, Tòfol Milà, va lamentar que amb els diners que els havien donat PP i Vox no es podia pagar “ni el lloguer, ni la seguretat, ni la neteja, ni l'energia elèctrica, ni les comunicacions telefòniques”. “Res, absolutament res”, resumia.

Tonar a l'època de Matas

Durant el ple del Parlament, el portaveu adjunt del PSIB-PSOE, Marc Pons, ha lamentat que, amb el tancament de l'oficina, no hi haurà “cap institució que faci investigació i inspecció”, i, a més, les declaracions patrimonials dels alts càrrecs “seran secretes”, evitant així conèixer casos com els dels consellers que “enganyaven i enviaven declaracions falsejades com les de la consellera Marta Vidal”. No en va, la proposició de llei preveu que, després de la clausura de l'Oficina Anticorrupció, les declaracions de béns dels càrrecs públics tinguin “caràcter reservat”, la qual cosa implicarà que aquesta informació deixarà de ser pública i que es dipositarà al nou Registre de Transparència i Control del Patrimoni de Càrrecs Públics de les Illes Balears, dependent del Parlament.

“La importància que hi hagi llum garanteix una millor acció pública”, ha afegit Pons, que ha lamentat que, amb aquesta decisió, PP i Vox crearan el “brou de cultiu i l'ecosistema necessari” perquè casos de corrupció com els impulsats en passades legislatures “tornen a produir-se”. “Serà reprocés que recorda les pitjors èpoques. Balears serà pionera a Espanya i potser també d'Europa que optarà per tancar un organisme d'aquesta mena”, ha asseverat.

En aquest context, el socialista ha recriminat que PP i Vox “passaran a la història per la involució democràtica, la pèrdua de transparència i la falta de compromís en la lluita contra la corrupció”. “Relaxar filtres és una bomba de rellotgeria tal que si tornem a 2003 [any en què es va iniciar la segona legislatura del popular Jaume Matas] ja sabem com va acabar”, ha sentenciat.