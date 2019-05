Nos ha tocado celebrar el Día de Canarias con el croquis de los posibles pactos y la resaca postelectoral. Mucho paracetamol hay que tomar para que los resultados electorales no provoquen dolor de cabeza. Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular le hacen ascos a un posible pacto. Ángel Víctor Torres, Asier Antona y Manuel Domínguez tienen algo en común: no ven con malos ojos la unión entre el PSOE y el PP. El punto común son las ganas de echar a Coalición Canaria y a Fernando Clavijo. Y es que 26 años de gobierno de Coalición Canaria son demasiados, incluso para el PP.

"Celebro que el PSOE quiera liderar un pacto por el cambio con el PP", le decía Manuel Domínguez al Diario de Avisos, después de que Torres le hiciera un guiño al PP. Parece que Casado ya le ha dado una palmadita en la espalda al PP canario para que se produzca el pacto; sin embargo, la noticia que debería sorprendernos es la contraria. Qué opinará Pedro Sánchez de una posible alianza con la derecha, ¿son capaces en el PSOE de traicionar sus siglas?, ¿son capaces de sufrir pérdidas de memoria a toda costa?

La llave, es decir, la Agrupación Socialista Gomera, también le está mandando mensajitos sobre por dónde van los tiros. Casimiro Curbelo decía el martes en COPE Canarias que no vería con buenos ojos un pacto entre la izquierda: "Yo no le recomiendo eso, pero sí creo que está trabajando en un pacto de izquierdas, entre otras cosas, porque los ciudadanos no le perdonarían que hayan votado por el cambio".

Curbelo no descarta ni una cosa ni la contraria. Hace guiños por la derecha, pero también por la izquierda. Y aunque reconoce que no le gusta mucho Podemos y que tiene muchas diferencias con ellos admite que se ve en un posible pacto de izquierdas con el PSOE, Podemos y Nueva Canarias.

La resaca

La resaca también nos ha dejado más noticias sobre lo limpia que ha sido la campaña electoral. El martes podíamos leer el siguiente titular: "El Cabildo de Tenerife gastó 13.000 euros en el acto electoralista de CC con casi 2.000 mayores en Tegueste". ¡Chorprecha!

Así admitía el gasto la consejera de Acción Social del Cabildo insular, Coromoto Yanes, en el pleno celebrado el martes. Recordemos que, aunque el acto estaba previsto para el mes de septiembre, lo adelantaron para hacerlo coincidir con las elecciones.

Además, el acto se hizo coincidir con la grabación del programa de la televisión canaria Noche de Taifas, en el que participaron Carlos Alonso, José Manuel Bermúdez o José Alberto Díaz. Esta coincidencia ocasionó un tirón de orejas de la Junta Electoral a Coalición Canaria, uno de tantos de los que recibió durante toda la campaña.