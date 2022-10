Trabajadores sociales de Tenerife irrumpen en el Cabildo insular y denuncian “maltrato institucional”

Una decena de trabajadores del Instituto Insular de Asistencia Social y Sociosanitaria (IASS) ha irrumpido en la sesión plenaria extraordinaria celebrada este viernes en el Cabildo de Tenerife para protestar por el “maltrato institucional” y “olvido” que sufren los usuarios de las unidades técnicas pertenecientes a dicha entidad.

Los empleados han solicitado al presidente del ejecutivo insular, Pedro Martín, realizar una intervención al inicio del pleno y, ante la negativa, se han puesto en pie para intervenir igualmente, denunciando que no se sienten escuchados.

“Los mayores nunca han estado tan mal como en este gobierno: no tenemos camas, no tenemos sábanas, no hay recursos para atenderlos y a este gobierno le da igual”, han señalado. Asimismo, han criticado que el Cabildo “los ha ignorado deliberadamente”, tanto a los empleados como a los afectados.

La consejera Insular del Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad y responsable del instituto, Marían Franquet -ya dentro del pleno extraordinario- ha defendido que la situación ocurrida en la sesión “es el día a día del IASS”.

“No he estado en una reunión donde los gritos no sean el modo de comunicación”, ha señalado.

Este hecho va en línea con el escrito de denuncia remitido por el presidente del comité de empresa único del IASS, a raíz del cual el Cabildo ha decidido convocar este encuentro extraordinario.

En dicho comunicado, los miembros del instituto han recogido las supuestas “carencias y deficiencias que atraviesan las unidades técnicas, así como los hospitales para mayores, centros de menores, de mujeres víctimas de violencia de género y de personas con capacidad diferenciadas dependientes”.