El juez Alba sugiere que pondrá la sentencia de Faycán antes de que le notifiquen la suspensión

El juez Salvador Alba ha sugerido este viernes que pondrá la sentencia del caso Faycán antes de que le notifiquen la suspensión decretada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como consecuencia del auto de apertura de juicio oral dictado en su contra por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el 8 de mayo.

En declaraciones a la Cadena Cope, Alba ha afirmado que está “en condiciones de dictar la sentencia del caso Faycán”, aunque admite que existe un “obstáculo”, que es su baja médica. No obstante, recalca que, “como todo el mundo sabe la baja médica se puede acabar por decisión del médico, e incluso también por decisión personal, si solicito el alta voluntaria”.

No se ha mostrado sorprendido por su suspensión y ha admitido que era la decisión “esperada”. “No es ninguna sorpresa. Aún no he recibido ninguna notificación” e insiste en que todavía es un juez en activo. “Hay tendencia a anticipar acontecimientos, yo no anticiparía acontecimientos en el caso Faycán”.

Sobre su baja médica, firmada por un pediatra, el magistrado ha preferido no aclarar esta polémica y ha amenazado a Canarias Ahora con “una serie de acciones legales” por "haberse lanzado a la piscina publicando datos que son especialmente protegidos”.

Así, ha asegurado que su baja está firmada por su médico de atención primaria en los últimos 15 años. “Si la baja es correcta o no le corresponde decirlo a la administración, que nunca me ha comunicado nada en relación a este asunto ni el CGPJ, ni el TSJ, ni la inspección sanitaria. Las bajas que se han presentado son absolutamente correctas”.

Cuestionado por sus vacaciones en las Maldivas a pesar de su baja, hecho que le ha afeado el CGPJ, ha defendido que “un juez o cualquier persona que esté de baja puede viajar y cuento con una autorización médica al respecto. Y puede hacer una serie de actividades si cuenta con una autorización médica al respecto. Puede hacer cualquier cosa que no sea contraria a la recuperación de la dolencia que padece”.

“El CGPJ no dice que una baja me imposibilite hacer un viaje transoceánico. Entre otras cosas, porque no lo puede decir. Toda esta noticia de Maldivas se ha montado porque yo aporté una reserva de un billete de avión, que no había sido emitido ni se emitió. Había reservado esos vuelos. Habrá que aclarar ese extremo. Y por qué ha trascendido eso a la opinión pública, por qué se ha dado por cierto algo que habrá que acreditar”, advierte.

El juez Salvador Alba, junto a su esposa, la secretaria judicial Teresa Lorenzo, y la hija de la pareja, de vacaciones en las Maldivas Canarias Ahora

Asegura no entender por qué no le llegan las notificaciones

También dio su punto de vista sobre las dificultades para contactarle formalmente para avisarle de sus sanciones, obligando al CGPJ a publicar anuncios en el BOE para hacer oficial las notificaciones.

"Si el CGPJ realiza la notificación de forma normal, es decir, por correo, no va a ser necesario más nada. Cuando el promotor de la acción disciplinaria hace un año hace ese tipo de cosas en el BOE pues fue demandado por mí en ese momento y actuaba con un interés en perjudicarme. Esto provocó la dimisión del promotor de la acción disciplinaria. La dirección que tiene el CGPJ de mi domicilio es correcta. El problema lo habrá tenido el CGPJ a la hora de notificar usando una vía incorrecta, como han dicho a través de la secretaria de la Audiencia y yo no estoy en la Audiencia, estoy de baja. Así que, o esa señora viene a mi casa, o no me puede notificar. No podemos corroborar que no ha habido éxito en notificar en ocho ocasiones. Cuando me llegó, no me habían enviado ninguna antes", atestigua.

"Si la gente supiera lo que pasa, se escandalizaría aún más"

Admite estar con ganas de que llegue el juicio porque sigue sosteniendo que "va a causar cierto impacto". En su opinión, el caso Alba "se ha organizado expresamente sobre la base de aquella famosa grabación manipulada y editada, es decir, sobre pruebas que no tienen validez. Esto ha beneficiado a Miguel Ángel Ramírez Alonso, sin ninguna duda".

"Él ha tenido ese detalle de invitar a compañeros míos al palco VIP de la UD Las Palmas, que tiene buenas relaciones con ellos, que se dictan resoluciones que le son favorables. Todo ese tipo de cosas que han sido destapadas por mí pues han provocado que me encuentre en la situación en la que estoy actualmente. Todo ese tipo de cosas, con detalle, tendrán que salir a la luz", sostiene.

"Si la gente supiera lo que pasa de verdad, se escandalizaría aún más. Mucho más. Si la gente supiera de verdad qué es lo que hay en la Justicia en Canarias pues habría mucho más escándalo, muchísimo más. No sé si a usted le parece normal que exista una querella interpuesta contra el presidente de un Tribunal Superior de Justicia en la sala segunda del Tribunal Supremo, la cual me he visto forzado a interponer dada la situación que se está viviendo en la justicia en el Archipiélago. Si eso le parece normal, pues entonces tenemos un problema de base o de valores. A mí eso no me parece normal", insiste.

Sin embargo, preguntado por si es normal que un juez grabe a sus compañeros, como él ha hecho, ha dicho que "no es normal tampoco" y se ha defendido argumentando que "tampoco es normal que se grabe a un juez en su despacho por el empresario que tiene la seguridad del edificio y se monte una grabación manipulada".

"Tampoco es normal que ese empresario se codee con los jueces que resuelven pleitos suyos en el palco, de lo cual hay pruebas gráficas, cientos de fotos. Pero son pocos, el 95% de los jueces de este país son honestos. Pero sí hay ese tipo de relaciones y hay que aclararlas. Al órgano que le corresponda aclarar eso debe decirlo y si hay que hacer algún tipo de limpia aquí, que se haga".