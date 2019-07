Confirmada la sentencia que condena a la Clínica Roca a indemnizar con más de 600.000 euros a una paciente por una negligencia médica

La Audiencia de Las Palmas ha desestimado el recurso presentado por la Clínica Roca de San Agustín, en el sur de Gran Canaria, contra la sentencia de 2017 que la condenó a indemnizar con 675.000 euros a una mujer que estuvo en coma tres días por una negligencia médica.



La mujer, una ciudadana danesa de 60 años residente en España, acudió a la clínica del grupo Hospitén en San Agustín en marzo de 2013, aquejada de una fuerte cefalea que sufría desde hacía siete días, con dolor de nuca, problemas de concentración, amnesia, escalofríos, náuseas y vómitos, entre otros síntomas, según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de San Bartolomé de Tirajana del 30 de septiembre de 2017 confirmada ahora.



El médico que la atendió ordenó una analítica de sangre y orina y que le midieran la tensión y la temperatura, y diagnosticó una "viriosis probable", para la que prescribió un tratamiento con diversos medicamentos, como antiinflamatorios, reposo y que acudiera nuevamente al médico si no mejoraba en los siguientes cinco días, de acuerdo al fallo.



Una persona que acompañaba a la paciente sugirió la posibilidad de un derrame cerebral, según la sentencia, pero el médico no consideró necesario hacer más pruebas diagnósticas.



Tres días después de haber acudido a la clínica, la mujer perdió el conocimiento, tuvo que ser trasladada al Centro de Salud de Maspalomas, y de ahí, en ambulancia medicalizada al Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, donde ingresó en estado de coma, añade la sentencia.



El Hospital Insular le practicó una tomografía axial computarizada (TAC) y un angioTAC, pruebas que mostraron una hemorragia subaracnoidea de grado IV, con un importante edema cerebral generalizado y aneurisma, que obligó a intervenirla quirúrgicamente para evacuar el hematoma y aislar el aneurisma.



Tras la intervención fue trasladada a otro centro hospitalario, donde ingresó con una gran invalidez en junio de 2013, añade el fallo.



La sentencia consideró que la Clínica Roca "incurrió en una grave negligencia por una irregular selección de su personal médico y por incumplimiento de los deberes de organización, coordinación, vigilancia y control del servicio que presta a través de su clínica".



Asimismo, señala que, ante los síntomas que presentaba la paciente, "se debían haber practicado pruebas diagnósticas de imagen, como un TAC o una resonancia magnética, que no se practicaron. De ahí el error en el diagnóstico y el fatal resultado".



"A consecuencia de dicha imprudencia padece una gran invalidez para regir su persona y bienes, y necesita entre una y dos personas para realizar todas las actividades básicas de la vida diaria, como higiene personal, teniendo que ser alimentada íntegramente a través de una sonda", añade el fallo.



La demanda solicitaba una indemnización de 949.000 euros por la negligencia médica que el juez rebajó a 674.907 euros.