La justicia investiga al exjefe de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife por presuntos abusos sexuales a los voluntarios

Un informe elaborado por una empresa especializada en clima laboral y encargado por técnicos de Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha hecho saltar todas las alarmas en torno al Grupo de Voluntarios de Protección Civil en la capital isleña. Según cuatro testimonios de jóvenes recogidos en ese trabajo, que ahora tienen entre 17 y 19 años, el que fue jefe de la agrupación desde 2017 hasta septiembre de 2019, Santiago Carlos Martín, presuntamente acosaba y abusaba de algunos voluntarios menores de edad. Martín era quien les entrevistaba para acceder al grupo y quien les formaba, aseguran los jóvenes entrevistados, según ese informe, ya en poder de la autoridad judicial. Además de comentarios de contenido sexual, el jefe de la agrupación llegó a tocar los muslos y el pene a algunos de los denunciantes.

Entre otros testimonios recogidos en ese informe figura el de un joven, ya mayor de edad, que sostiene que el jefe de Protección Civil le acosaba cuando iban en su coche con comentarios como "si tú me la mamas a mí y yo a ti, eso es cosa de dos". Este joven asegura que, cuando era menor, "algunas veces me tocaba el pene y me decía: “¡Ay! cómo la tiene”.

Otro refiere lo siguiente: “Ahora lo pienso, y digo como que me tocaba el culo, no me parecía antes del todo violento, siempre estaba con comentarios, te tocaba el pene y decía que la tenías grande, ahora me siento algo estúpido por no haberlo parado, siempre estaba con comentarios de 'te chupo el pene' y lo decía delante de otras personas; como parecía normal en él, lo obviabas y seguías”.

“Quedamos y me haces una chupadita”, asegura otro voluntario que el jefe de Protección Civil le escribió por WhatsApp.

A propuesta de los redactores de ese informe, el asunto fue puesto por la anterior Corporación (PSOE-Ciudadanos) en manos de la Fiscalía, que interpuso la correspondiente denuncia, que tramita el Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife. Ya han empezado a declarar las presuntas víctimas.

Una normativa que permite el acceso de menores al grupo

Antes de ostentar el cargo de jefe de la agrupación, a finales de 2017, a propuesta del alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), Santiago Carlos Martín ya era miembro destacado de Protección Civil. De hecho, las mismas fuentes indican a Canarias Ahora que el señalado participó en la redacción del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios, que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bajo el gobierno de Bermúdez, validó en 2016 y que aún se encuentra vigente.

En este reglamento se puede leer que "los interesados en ingresar en la Agrupación cuya edad esté comprendida entre los 15 y 17 años lo podrán hacer como colaboradores hasta alcanzar la mayoría de edad". La prerrogativa sobre la edad de los voluntarios corresponde a cada localidad, han dicho a este periódico expertos nacionales de Protección Civil: "A partir de 20.000 habitantes es necesario un servicio de Protección Civil, de hecho, en municipios con menos población puede haber voluntarios", todos supeditados a unas normas que pueden variar y que precisan ser aprobadas por el pleno de los ayuntamientos. No obstante, "se espera que todos sean mayores de 18 años", apuntan.

Lo cierto es que con esta posibilidad, y según los testimonios de los cuatro jóvenes, Santiago Carlos Martín compartía horas de trabajo con un nutrido grupo de voluntarios menores de edad a los que hacía supuestos comentarios de contenido sexual y tocamientos indebidos y sin autorización mientras los formaba, abusando de la confianza de los jóvenes. Además, Martín era el encargado de entrevistar a los menores antes de entrar en el cuerpo.

Que los miembros de Protección Civil sean menores de edad, aunque ingresen al cuerpo en calidad de "colaboradores", es una excepción que se contempla en algunos casos. Se ha podido comprobar, por ejemplo, que en Adeje también se da esta posibilidad y que, además, no se especifican en la norma los límites de edad.

En el otro lado de la moneda, en los reglamentos de municipios como La Laguna, La Orotava o Las Palmas de Gran Canaria sí se refleja que solo podrán ser voluntarios de Protección Civil los mayores de 18 años, como se puede comprobar en los fragmentos extraídos y publicados a continuación.

Una destitución por el afán de "modernizar" el cuerpo, muy criticada por la oposición

Tras las últimas elecciones municipales, a mediados de junio de 2019, la socialista Patricia Hernández, con el respaldo de Ciudadanos y Unidas Podemos, se hacía con la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. En el área de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente, la primera alcaldesa de la capital tinerfeña nombró a Florentino Guzmán como máximo responsable, quien tres meses después destituyó a Santiago Martín de su cargo en Protección Civil. Según declaró entonces, el despido se argumentaba en "el objetivo del presente mandato por modernizar, reforzar y aumentar la especialización del servicio fundamental que presta la agrupación a la ciudadanía".

Guzmán apuntó que "llegó a la conclusión de que hacía falta un nuevo modelo de agrupación", siendo necesario "darle un impulso para ofrecer mayor coordinación y efectividad". Asimismo, el concejal puso en valor la profesionalidad del ya exjefe, del que dijo que "demostró una vocación y capacidad de servicio muy importante a lo largo de todos los años que ha estado al frente de la agrupación". La noticia le sentó a Martín como un jarro de agua fría, llegando a declarar en distintos medios de comunicación que "le cogió por sorpresa" y que fue "una decisión injusta".

Desde entonces, la oposición, liderada por José Manuel Bermúdez (CC), criticó duramente la apuesta de Guzmán. "Es lo más injusto que he visto. Santi le ha dedicado su vida como voluntario de protección civil a esa agrupación y no se entendería sin su trabajo intenso, constante y dedicado. Como voluntario ha sido el pilar en muchos acontecimientos luctuosos y festivos de Santa Cruz", dijo el político nacionalista, actual alcalde tras presentar una moción de censura en julio de 2020 con el voto favorable de un miembro de Ciudadanos que traicionó el pacto de gobierno con el PSOE.

Bermúdez reconoció en aquel momento desconocer "qué razones existían para su cese por parte de la alcaldesa" y confirmó que "pediría explicaciones en los órganos del ayuntamiento". "Su trabajo y su servicio a esta ciudad merecen nuestro respeto y reconocimiento. Lamentamos profundamente ese cese del que desconocemos los motivos", concluyó. Y no fue el único del partido que se manifestó entonces.

José Alberto Díaz-Estébanez, actual diputado del Parlamento de Canarias por CC, tildó la decisión de "torpe que apesta a sectarismo contra un servidor público ejemplar cuya calidad humana y profesional es apreciada por compañeros y vecinos". También Cristina Valido, parlamentaria de CC, que sorprendida escribió en Twitter: "No se puede pagar la implicación y dedicación durante años de esta manera, la enorme familia de protección civil en la isla en estado de shock".

Los nacionalistas, aparentemente, desconocían entonces los rumores en torno a Santiago Martín y las conclusiones del informe en el que varios testimonios relataban cómo era trabajar con un hombre al que describen como un supuesto acosador.

Tensiones con los cuerpos policiales

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife nació a finales de la década de los años 90, disponiendo entonces de apenas una decena de efectivos, un par de vehículos y limitado material. Progresivamente comenzó a prestar servicios, en su mayoría preventivos, que facilitaron su conocimiento entre la ciudadanía y, por ende, a aumentar sus adhesiones entre sus componentes.

Lo que empezó siendo un trabajo colaborativo, acabó con tensiones y continuas fricciones con los miembros y mandos de la Policía Local santacrucera, surgidos por el ámbito competencial.

Tal y como describen desde el Sindicato CSI-F, "comenzaron a creerse policías, al punto de que abrimos actas a voluntarios por participar en peleas al intentar separarlas, y varias veces vimos intenciones de regular el tráfico". Apuntan que esta situación ya no ocurre. "Protección Civil solo puede actuar cuando esté la policía o para ayudar en algún momento, más como colaboradores y siempre con nosotros", explica.

Tras una crítica vertida por Santiago Martín en sus redes sociales a raíz de una intervención policial en Santa Cruz de Tenerife, los sindicatos pidieron a Zaida Martín (CC), entonces concejala de Seguridad, que lo destituyera, "pero no fue ella quien tomó cartas en el asunto, sino Florentino Guzmán (PSOE) gracias al cambio de Gobierno".