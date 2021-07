Bonos para canarios y a la espera del turismo peninsular para resistir en julio con un 60% de la planta hotelera abierta

“Incertidumbre”. Es la palabra que utiliza el sector turístico y el Gobierno canario para definir cómo se afronta la temporada de verano, que no es la que más ingresos y visitantes deja en el Archipiélago, pero sí que se hace necesaria tras el golpe de un año duro de pandemia y 70.951 personas aún en ERTE. La vista vuelve a estar puesta en la temporada alta, en invierno, como aseguró esta misma semana el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que espera que para entonces ya esté la población vacunada y se haya controlado la pandemia, pero al mismo tiempo, los hoteles continúan su progresiva reapertura. La patronal de la provincia occidental, Ashotel, prevé cerrar el mes de julio con el 65% de la planta abierta y desde la patronal de Las Palmas, el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo (FEHT), José María Mañaricúa, apela a que a lo largo del mes haya mejores noticias sobre Reino Unido, que previsiblemente permitirá a los británicos vacunados viajar a los destinos que se encuentran en ámbar (según el semáforo establecido para medir que un destino es seguro) sin necesidad de realizar cuarentena a la vuelta, por lo que abrirá en unas semanas un hotel en Lanzarote. “Es una medida positiva ya que esas cuarentenas de diez días que se solicitan impiden que los británicos puedan salir a muchos territorios, entre ellos el Archipiélago”, añade.

Julio se estrena con varias noticias que el sector celebra, como la puesta en marcha del certificado europeo, que abre más posibilidades para que los vacunados de todo el territorio de la UE puedan viajar, así como el incentivo que se espera que supondrán los bonos turísticos para locales. Al igual que ocurrió la pasada Semana Santa o el verano de 2020, son los canarios los que se espera que se muevan entre islas. De hecho, el año pasado los isleños representaron el 36% de la demanda hotelera, frente al 19% que supuso en el verano de 2019. Hasta 50.000 personas podrán lograr uno de los dos tipos de bonos, los de alojamientos y los de agencias de viajes, que se materializarán en tarjetas prepago dotadas con 200 euros y se podrán disfrutar hasta finales de año. Sin embargo, a diferencia de otras comunidades autónomas, se podrá acceder a estos por medio de un sorteo ante notario, por lo que pese a inscribirse con antelación en la página habilitada para ello, no se sabrá hasta el día 15 quiénes serán los beneficiados. Tampoco se atenderá a criterios como el nivel renta ya que el único requisito es ser residente.

En 2019, antes de la pandemia, llegaron a las islas en el mes de julio 1,2 millones de turistas, en su mayoría de Reino Unido (432.298 visitantes) y peninsulares (229.379), unas cifras con una tendencia diferente en el invierno. Por ejemplo, en el mes de enero de ese año, llegaron a las Islas 1,3 millones de turistas, en su mayoría ingleses (432.298) pero también muchos alemanes (185.193), entre otros, según los informes de los que dispone la empresa pública de Turismo de Canarias, Promotur, basados en las estadísticas del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). En invierno, el mercado peninsular es bastante inferior (131.487 en enero de ese mismo año) y es mayor el internacional ya que el Archipiélago no tiene competencia con otros destinos por sus temperaturas agradables durante toda esa estación. En enero de 2020, también fueron 1,3 millones de turistas los que pasaron este mes en las Islas, en su mayoría británicos, 342.551, y muy de cerca los alemanes, 236.593.

Las cifras han caído este año a valores de apenas 123.686 visitantes en enero, la mayor parte alemanes (28.178). Una tendencia similar se ha percibido en los meses posteriores y ni siquiera se vieron incrementadas en abril (coincidiendo con la Semana Santa) cuando llegaron 119.875 extranjeros y 53.224 peninsulares. No obstante, el ritmo de vacunación y los mejores pronósticos que en un principio se manejaban llevaron a ir reabriendo la planta hotelera poco a poco. En el mes de mayo, además, 7.000 trabajadores salieron del ERTE según datos del Ejecutivo regional y 6.000 lo han hecho en el mes de junio sobre todo por esas expectativas que genera la progresiva reactivación del turismo.

La incidencia del virus se dispara

Esta última semana la Incidencia Acumulada (IA) del virus en las Islas ha alcanzado los 72,6 casos por cada 100.000 habitantes si se analiza a una semana y los 128,96 casos con los datos analizados a 14 días. Se trata de cifras que alejan del objetivo de mantenerse por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes para ser considerada como destino seguro. A ello se le suman otros factores como las cepas, en especial la delta, con una mayor capacidad de multiplicar los contagios de forma más rápida y que está cada vez más presente en islas como Tenerife. Sobre el incremento de contagios especialmente en esa isla, José María Mañaricúa asegura que no hay que señalarla ya que los datos pueden dar la vuelta y afectar a otras islas. En este sentido, recalca que vivimos en "un mundo muy cambiante" debido a esta pandemia que afecta a todos los países.

Otros datos optimistas

Ya hay aerolíneas que están confirmando al sector turístico que reanudarán sus viajes con Canarias en julio como es el caso de Jet2. Además, Turespaña maneja el dato de que las reservas para volar a España durante los próximos 12 meses en compañías regulares desde todo el mundo se sitúan en el 46 % de las que se hicieron en el mismo periodo de 2019. Se trata de un porcentaje que en Canarias asciende al 62%, aunque Baleares, en semáforo verde y con turismo británico en la actualidad, supera el 80%.

Las reservas hoteleras y extrahoteleras son complicadas de cuantificar durante esta pandemia, ya que en ese panorama que el sector califica de cambiante, se puede cancelar apenas unos días antes. Los portales de reservas dan datos muy diferentes y oficialmente la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias remarca que no dispone de los mismos. Las islas occidentales no capitalinas se ofertan como destino seguro, ya que han mantenido y mantienen el virus a raya. Según datos facilitados por Ashotel, en La Gomera y El Hierro, con una planta más pequeña y “más fácil de llenar”, cuya modalidad más numerosa son los apartamentos y casas rurales se encuentran al 100% con sus puertas abiertas. En La Palma, aún quedan dos establecimientos grandes por abrir, pero el porcentaje de camas abiertas es del 65%. No obstante, sí está previsto que ese dato crezca al 100% tras la reapertura los próximos días de los dos establecimientos pendientes. El turista que se espera es principalmente nacional y canario.

En islas con mayor planta hotelera, como las capitalinas, Fuerteventura y Lanzarote sí continuarán más pendientes del turismo internacional, fundamentalmente de que esos británicos vacunados puedan visitar este destino si se mantiene en ámbar en los próximos días. La Consejería de Turismo remarca que aún no hay fecha para ello pero sí que se espera que sea a lo largo del mes de julio. A ello se le suma que está previsto que los británicos precisamente revisen su actual sistema de semáforos, que según Mañaricúa es otro dato positivo ya que genera incertidumbre. Los esfuerzos actuales del Gobierno se concentran en controlar la pandemia para que el Archipiélago no salga de la lista de destinos seguros de otros países y en que funcione la campaña de reactivación del turismo local y peninsular.