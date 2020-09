La consejera de Turismo aboga por confinar algunas islas aunque conlleve "economías deprimidas" en las zonas más afectadas por el coronavirus

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, se muestra partidaria de confinamientos parciales en aquellas zonas con ratios más altos de contagio por COVID-19. Así lo ha dicho en el programa de radio El Espejo canario. La consejera ha declarado que, a su juicio, es preferible tener la economía deprimida en algunas zonas durante un tiempo determinado que toda la economía del archipiélago paralizada.

El presidente de La Gomera sugiere confinar ya Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro por su alta incidencia de coronavirus

Saber más

Esta opción ya fue defendida días atrás por el presidente de su partido, la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, quien defendió los confinamientos parciales en las islas con mayor incidencia del virus, como son Gran Canaria, Lanzarote y, en el momento de sus declaraciones, El Hierro.

La consejera ha explicado que si el Gobierno no ha optado por estos confinamientos selectivos hasta ahora es porque la directriz de Sanidad es que no es necesario adoptar esas medidas hasta que no se alcanzan ratios de contagios más altos. Además, ha explicado, el confinamiento es algo que deben solicitar los ayuntamientos afectados, aunque la consejera aboga por estudiar la posibilidad de que el Gobierno canario "pueda actuar en ese sentido".

La titular de Turismo considera que la temporada de invierno aún no está perdida y aboga por hacer "un gran esfuerzo para bajar los índices. Yaiza Castilla ha recordado que Alemania exige unos ratios por debajo de 50 contagios por cada 100.000 y los países nórdicos, 20 contagios por cada 100.000, al igual que Reino Unido. Por ello, ha insistido en que el tiempo apremia: "Tenemos un mes para bajar los ratios. No podemos perder esta oportunidad de oro, porque somos el único destino de sol y playa". Señala que los touroperadores siguen teniendo interés por Canarias: "Eso hay que aprovecharlo porque no tenemos competidor".

Para lograrlo, la consejera ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de toda la ciudadanía, pues entiende que se requiere poco tiempo para bajar la curva, "y de esa forma se pueden recuperar los trabajos".