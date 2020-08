Distanciamientos, indentificación de personas vulnerables y labores de desinfección, así reabre Lopesan sus hoteles

Lopesan Hotel Group ha regresado a la actividad turística con la reapertura paulatina de sus hoteles y la premisa de salvaguardar la seguridad de sus huéspedes, colaboradores y trabajadores. Con el objetivo de darle visibilidad al programa integral de prevención de la COVID-19 y la nueva normativa, Lopesan Hotel Group ha lanzado un que ha sido compartido con los profesionales del sector, proveedores y los huéspedes que forman parte de su base de datos.

En un comunicado, Lopesan Hotel Group explica que la pieza, de 3 minutos y 14 segundos, ha sido elaborada por Las Hormigas Negras Producciones Audiovisuales. La empresa canaria ha colaborado para crear un vídeo que desgrana, de forma sencilla e intuitiva, los tres ejes principales del sello Lopesan Health & Safety: asegurar el distanciamiento social, puesta en marcha de protocolos de limpieza y desinfección; y medidas de identificación de personas vulnerables, poniendo especial énfasis en el servicio de Check-In online disponible en lopesan.com.

La historia está protagonizada por una pareja de viajeros que disfruta de sus vacaciones en el Lopesan Baobab Resort y en los últimos frames del vídeo, se transmite un mensaje optimista y esperanzador: “En nuestro compromiso con la excelencia, la calidad y el bienestar, lo hemos preparado todo para que nuestros hoteles sigan siendo esa fábrica de recuerdos felices que te mereces”.

Además de la versión en castellano, la pieza audiovisual está disponible en inglés y alemán, por lo que los huéspedes pueden acceder al canal oficial de Lopesan Hotel Group en YouTube y seleccionar su idioma. El conocimiento de las medidas de seguridad, puestas en marcha en todos los hoteles de la compañía y verificadas por la consultora internacional HS Consulting, es esencial para que los protocolos funcionen a la perfección, por lo que el vídeo también ha sido promocionado en las redes sociales corporativas de la compañía, indica la nota.

Una fórmula de comunicación didáctica y amena

La pieza, creada por Las Hormigas Negras Producciones Audiovisuales, está diseñada para ser, en sí misma, una fórmula de comunicación didáctica y amena que sirva para presentar el desarrollo de los protocolos que Lopesan Hotel Group ha puesto en marcha, en cada uno de sus hoteles, antes de volver a abrir sus puertas.

El vídeo arranca con una pareja de turistas que llega al Lopesan Hotel Baobab Resort, el escenario en el que se desarrolla toda la historia. Los huéspedes son recibidos de manera escalonada y programada para evitar aglomeraciones a su llegada y tras higienizar las asas de su equipaje, un empleado del hotel les toma la temperatura.

La entrada del hotel cuenta con una alfombra para desinfectar las suelas del calzado de los protagonistas del vídeo antes de entrar en el lobby, que se ha adaptado a la normativa pero sigue siendo acogedor y seguro a partes iguales.

El Check-In online de lopesan.com se ha convertido en la herramienta esencial para minimizar el tiempo de espera, de verificación de identidad y de autorización de la tarjeta de crédito de los huéspedes, que completan un proceso rápido y seguro antes de recibir su tarjeta higienizada.

Productos de limpieza de última generación para tratar las habitaciones y las zonas comunes

El vídeo destaca como todas las habitaciones se limpian siguiendo un estricto manual de seguridad y muestra como una empresa especializada se encarga de realizar una desinfección completa, puntualizando que cada espacio no se declara apto para volver a ser ocupado hasta que se revisa al día siguiente y recibe su aprobación definitiva. En cuanto a las zonas comunes, Lopesan Hotel Group ha extremado la limpieza y diariamente utiliza productos sanitarios de última generación.

La señalética desempeña un papel esencial en la pieza, que incluye numerosos planos en los que se muestran las señales, colocadas estratégicamente en el suelo de las diferentes estancias del hotel, para crear rutas de un solo sentido y delimitando los aforos de cada área, incluido el ascensor.

Ha llegado el momento de que los protagonistas del vídeo disfruten de un momento de relax en las tumbonas situadas frente a la piscina, mientras la voz en off señala que no solo se han extremado los controles del agua, sino que también se han reubicado las hamacas para cumplir así con las medidas de distanciamiento social.

Comer sigue siendo un placer seguro

Las nuevas exigencias higiénico sanitarias en los restaurantes de los hoteles del Grupo Lopesan ha redefinido la experiencia culinaria de los huéspedes, comenzando con la necesidad de disponer de reserva previa de mesa y hora. La carta de papel ha desaparecido y se sigue la tendencia de no utilizar textiles para vestir las mesas, mientras que los cubiertos se presentan empaquetados de forma individual. El bufé es asistido por camareros y cocineros, evitando así el menaje de uso común y primando el empleo sostenible de los formatos monodosis.

La salud de los trabajadores es prioritaria

Después de dejar a los protagonistas del vídeo disfrutando de una romántica cena, la pieza se centra en las medidas que velan también por la seguridad de los trabajadores de los hoteles, como el escalonado de los horarios de acceso para mantener la distancia social, el lavado diario de cada uniforme en el hotel y la entrega de todos los EPIs necesarios para garantizar la protección del personal.

Integrado en este punto, el guión del vídeo destaca que la comunicación entre los trabajadores y los huéspedes se puede realizar a través de dispositivos móviles, mediante video llamadas de WhatsApp o utilizando la aplicación Webapp, que permite a los viajeros informarse y reservar los diferentes servicios que ofrece el hotel.

El eslogan que da forma a esta campaña Smile, Lopesan is taking care of you sirve para poner el broche de oro final al vídeo, mientras los protagonistas de la historia se refrescan en un tranquilo baño en la piscina.