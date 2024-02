Turismo de Canarias lanza sus propias gafas de realidad inmersiva en una campaña con 'guiño'

En medio del creciente entusiasmo por las nuevas gafas de realidad virtual lanzadas por una importante compañía tecnológica, Turismo de Canarias ha lanzado las Canary Vision Project, sus “revolucionarias y ambiciosas gafas de realidad inmersiva que prometen una experiencia totalmente real”.

A pesar de las apariencias, este lanzamiento no es la presentación de producto, sino una campaña publicitaria con la que, a través del humor, se busca reivindicar lo real en pleno boom de la virtualidad. Turismo de Canarias aspira así a fomentar la reflexión sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre el uso de las nuevas tecnologías y el disfrute de lo que tenemos ante nuestros ojos.

La campaña se ha desplegado con una llamativa lona ubicada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, justo enfrente del establecimiento de la reconocida compañía tecnológica, y con su propia página web.

Elena González Vázquez de Parga, directora de proyectos de Marketing y Comunicación de Turismo de Canarias, explica que “como humanidad siempre hemos utilizado la tecnología para mejorar nuestras vidas. Sin embargo, las nuevas tecnologías de inmersión actual están llevando a la sociedad a que vivamos en un mundo cada vez más alejado de la realidad”.

Bajo el lema Reality you can truly see, hear, and feel, el manifiesto de esta iniciativa sostiene: “Te invitamos a que descubras la verdadera experiencia inmersiva. Miles de paisajes. Sin cables, sin ataduras. No gasta batería, la carga. No te mantiene conectado, te desconecta. Y no son unas gafas, son las Islas Canarias”.

“Con ese ficticio lanzamiento no solo queremos resaltar la singularidad y encanto de las Islas Canarias como destino turístico, sino mostrar que, aunque la tecnología pueda ofrecer experiencias emocionantes, nada se compara con vivir y disfrutar de nuestra realidad tal y como es”, añade Elena González.

La campaña, ideada y ejecutada por la agencia de medios Initiative (IPG Mediabrands), se ha extendido más allá de España, en países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia e Irlanda, entre otros. Además, la creatividad ha llegado hasta Nueva York, donde puede verse junto a la publicidad de la reconocida compañía.

En palabras de Vicente Ros, director general de Initiative España, “en Initiative, tenemos un firme compromiso con mostrar la realidad y contribuir a crear una sociedad más consciente. Esta campaña refleja nuestro objetivo de equilibrar el impacto de la innovación tecnológica con la importancia de mantener nuestra conexión con lo auténtico y lo tangible en el mundo que nos rodea. Es un placer contar con clientes como Turismo de Canarias que apuestan por este tipo de comunicación”.